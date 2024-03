Mindestens 18,7 Mio. Euro COFAG-Förderungen für Benko-Firmen

Wien - Die Unternehmen, die Investor Rene Benko zugerechnet werden können, haben während der Corona-Pandemie durch die Covid-Finanzierungsagentur COFAG mindestens 18,7 Mio. Euro erhalten. Das ergibt sich aus Zahlen aus dem Transparenzportal des Finanzministeriums. Für Christian Hafenecker, FPÖ-Fraktionsführer im COFAG-Untersuchungsausschuss, ist das mehr als erlaubt, die von der EU-Kommission festgelegte Grenze für Unternehmensverbünde von 14 Mio. Euro sei damit überschritten.

Verhandlungen über Gaza-Feuerpause gehen ohne Israel weiter

Kairo - Die Verhandlungen über eine Feuerpause im Gazastreifen zwischen Vertretern Ägyptens, Katars, den USA und der Terrororganisation Hamas sollen einem Medienbericht zufolge am Dienstag fortgeführt werden. Dies meldete die dem ägyptischen Geheimdienst nahestehende TV-Sendergruppe Al-Qahera News unter Berufung auf einen "hochrangigen Vertreter". Zuvor hatte Ägyptens Staatsfernsehen einen "bedeutenden Fortschritt" bei den ohne Israel geführten Gesprächen gemeldet.

Zoll in Österreich hob 2023 rund 8,1 Milliarden Euro ein

Wien - Der österreichische Zoll hat im vergangenen Jahr rund 8,1 Milliarden Euro eingehoben. Das gaben Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und die Vorständin des Zollamts Österreich, Heike Fetka-Blüthner, am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Wien bekannt. Zudem habe man 2023 bei Suchtgift einen Anstieg von 24 Prozent festgestellt, sagte Brunner. So seien rund 217 Kilogramm Drogen aus dem Verkehr gezogen worden. Beim Großteil davon habe sich um Cannabis gehandelt.

Prozess in Wiener Neustadt nach Messerangriff auf Taxilenker

Wiener Neustadt - Nach einem brutalen Messerangriff auf einen Taxifahrer in Breitenfurt (Bezirk Mödling) ist einem 28-Jährigen am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt der Prozess gemacht worden. Der Angeklagte soll etwa 30 Mal eingestochen und das Opfer lebensgefährlich verletzt haben. Er bekannte sich zu den Vorwürfen - u.a. versuchter Mord und schwerer Raub - schuldig. Die Staatsanwältin beantragte neben einer Strafe die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum.

Russisches Abhören deutscher Militärs wegen Anwendungsfehler

Berlin/Sarajevo - Nach ersten Untersuchungen ist ein "individueller Anwendungsfehler" verantwortlich dafür, dass das Gespräch hochrangiger Offiziere der deutschen Armee über das Taurus-Waffensystem von Russland abgehört werden konnte. Das sagte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius am Dienstag in Berlin. Der Fehler gehe auf einen Teilnehmer zurück, der von Singapur aus an dem Gespräch teilnahm. Er habe sich über eine "nicht sichere Datenleitung" eingewählt, Mobilfunk oder WLAN.

Erstes Raser-Auto in Wien beschlagnahmt

Wien - Seit 1. März kann die Polizei von Rasern bei eklatanten Geschwindigkeitsüberschreitungen das Fahrzeug beschlagnahmen. In Wien musste jetzt der erste Verkehrsteilnehmer "mit Bleifuß" seinen Pkw abgeben, berichtete die Landespolizeidirektion am Dienstag. Der Mann soll bereits am Wochenende zu nächtlicher Stunde am Hernalser Gürtel im Bezirk Josefstadt mit bis zu 114 km/h unterwegs gewesen sein.

El Ni�o sorgt laut UNO-Experten noch bis Mai für Rekordhitze

Genf - Das Wetterphänomen El Ni�o wird nach Prognosen von UNO-Experten noch bis Mai für Rekordhitze sorgen. Wie die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) am Dienstag mitteilte, erreichte der seit Juni 2023 aktive El Ni�o im Dezember seinen Höhepunkt. Obwohl er sich nun langsam abschwächt, werden seine Auswirkungen noch einige Monate zu spüren sein. Die WMO rechnet bis Mai mit "überdurchschnittlichen Temperaturen" über "fast allen Landflächen" der Erde.

Betriebsversammlungen - AUA streicht 150 Flüge

Wien/Schwechat - Bei den Austrian Airlines (AUA) kommt es erneut zu Ausfällen. Aufgrund einer für kommenden Freitag geplanten Betriebsversammlung des fliegenden Personals streicht die AUA an diesem Tag 150 Flüge, wie die Fluglinie auf APA-Anfrage mitteilte. Die betroffenen Verbindungen seien bereits aus dem System genommen und die Fluggäste informiert worden. Weitere kurzfristigen Anpassungen im Flugplan seien überdies möglich.

