Mindestens 18,7 Mio. Euro COFAG-Förderungen für Benko-Firmen

Wien - Die Unternehmen, die Investor Rene Benko zugerechnet werden können, haben während der Corona-Pandemie durch die Covid-Finanzierungsagentur COFAG mindestens 18,7 Mio. Euro erhalten. Das ergibt sich aus Zahlen aus dem Transparenzportal des Finanzministeriums. Für Christian Hafenecker, FPÖ-Fraktionsführer im COFAG-Untersuchungsausschuss, ist das mehr als erlaubt, die von der EU-Kommission festgelegte Grenze für Unternehmensverbünde von 14 Mio. Euro sei damit überschritten.

Benko-Insolvenzentscheidung: Frist für Parteien läuft ab

Innsbruck/Wien - Nachdem Mitte Februar im Falle des eingebrachten Insolvenzantrags der Finanzprokuratur als Anwältin der Republik Österreich gegen Signa-Gründer Ren� Benko persönlich die Insolvenzeröffnungstagsatzung am Landesgericht Innsbruck über die Bühne gegangen war, naht nun die Entscheidung über eine mögliche Zahlungsunfähigkeit des Unternehmers. Heute, Dienstag, läuft die Frist für das Vorlegen weitere Unterlagen bzw. Urkunden durch die Parteien ab.

Russisches Schiff im Schwarzen Meer von Drohnen zerstört

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge ein Patrouillenboot der russischen Marine im Schwarzen Meer zerstört. Das Schiff sei bereits zuvor getroffen, aber erst durch den Angriff in der Nacht auf Dienstag zerstört worden, sagte der Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR, Andrij Jusow, Journalisten. Es habe Tote und Verletzte unter der Besatzung gegeben, es sei aber "wahrscheinlich, dass einige Besatzungsmitglieder evakuiert werden konnten", fügte Jusow hinzu.

EU-Kommission will europäische Rüstungsindustrie stärken

Brüssel - Die EU-Kommission will am Dienstag Pläne für den Ausbau der europäischen Rüstungsindustrie vorstellen. Es gehe unter anderem um eine Strategie und ein Investitionsprogramm, hieß es von der Brüsseler Behörde am Montag. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte kürzlich betont, dass die Kapazitäten der Verteidigungsindustrie in den kommenden fünf Jahren deutlich erweitert werden müssten.

Erstes Raser-Auto in Wien beschlagnahmt

Wien - Seit 1. März kann die Polizei bei eklatanten Geschwindigkeitsüberschreitungen das Fahrzeug von Rasern beschlagnahmen. In Wien musste jetzt der erste Verkehrsteilnehmer "mit Bleifuß" seinen Pkw abgeben, berichtete die Landespolizeidirektion am Dienstag. Der Mann soll bereits am Wochenende zu nächtlicher Stunde am Hernalser Gürtel im Bezirk Josefstadt mit bis zu 114 km/h unterwegs gewesen sein. Aber auch in Tirol und Kärnten gab es schon vorläufige Beschlagnahmungen.

Tesla-Produktion bei Berlin steht nach Stromausfall still

Grünheide - Die Polizei geht nach einem Stromausfall mit Folgen für die Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin dem Verdacht der Brandstiftung nach. Das sagte ein Polizeisprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor berichtete der RBB. Die Produktion in der einzigen europäischen Tesla-Autofabrik steht nach dem Stromausfall seit Dienstagfrüh still. Die Fabrik in Grünheide bei Berlin sei evakuiert worden, hieß es.

Wiener Spitalsschließung wegen großer Brandschutz-Mängel

Wien - Das Traumazentrum Wien-Brigittenau - das ehemalige Lorenz-Böhler-Spital - muss geschlossen und saniert werden. Als Grund wurden bau- und brandschutztechnische Maßnahmen genannt. Der Sachverständige Erich Kern, der das entsprechende Gutachten verfasst hat, erläuterte am Dienstag im Ö1-"Morgenjournal", dass eine rasche Schließung nötig ist, weil die Mängel beim Brandschutz groß seien. Die AUVA sagte, es gebe nun "keine Zeit für Schuldzuweisungen oder andere Scharmützel".

Israel: Binnen eines Tages 20 Terroristen in Gaza getötet

Gaza - Das israelische Militär hat im Gazastreifen nach eigenen Angaben im Verlauf der vergangenen 24 Stunden weitere "etwa 20 Terroristen" durch Scharfschützen, Panzer und Drohnen eliminiert. Es seien zudem mehr als 50 Ziele der militanten Palästinenser-Organisation Hamas getroffen worden, darunter Abschussrampen, Waffenlager, Tunnelschächte und weitere militärische Infrastruktur, teilte die Armee Dienstagfrüh mit. Zudem wurde der größte Hamas-Tunnel im Gazastreifen zerstört.

