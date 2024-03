Mindestens 18,7 Mio. Euro COFAG-Förderungen für Benko-Firmen

Wien - Die Unternehmen, die Investor Rene Benko zugerechnet werden können, haben während der Corona-Pandemie durch die Covid-Finanzierungsagentur COFAG mindestens 18,7 Mio. Euro erhalten. Das ergibt sich aus Zahlen aus dem Transparenzportal des Finanzministeriums. Für Christian Hafenecker, FPÖ-Fraktionsführer im COFAG-Untersuchungsausschuss, ist das mehr als erlaubt, die von der EU-Kommission festgelegte Grenze für Unternehmensverbünde von 14 Mio. Euro sei damit überschritten.

Bisher umfangreichster Abwurf von Hilfsgütern über Gaza

Gaza/Genf - Jordanien, die USA und weitere Nationen haben am Dienstag die bisher umfangreichsten Hilfslieferungen aus der Luft über dem Gazastreifen koordiniert. Wie die jordanischen Streitkräfte mitteilten, waren daran neben jeweils drei jordanischen und US-amerikanischen Flugzeugen auch jeweils eine Maschine aus Ägypten und Frankreich beteiligt. Die abgeworfenen Hilfsgüter stammen teilweise aus dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen.

Israel: Binnen eines Tages 20 Terroristen in Gaza getötet

Gaza - Das israelische Militär hat im Gazastreifen nach eigenen Angaben im Verlauf der vergangenen 24 Stunden weitere "etwa 20 Terroristen" durch Scharfschützen, Panzer und Drohnen eliminiert. Es seien zudem mehr als 50 Ziele der militanten Palästinenser-Organisation Hamas getroffen worden, darunter Abschussrampen, Waffenlager, Tunnelschächte und weitere militärische Infrastruktur, teilte die Armee Dienstagfrüh mit. Zudem wurde der größte Hamas-Tunnel im Gazastreifen zerstört.

Russisches Schiff im Schwarzen Meer von Drohnen zerstört

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge ein Patrouillenboot der russischen Marine im Schwarzen Meer zerstört. Das Schiff sei bereits zuvor getroffen, aber erst durch den Angriff in der Nacht auf Dienstag zerstört worden, sagte der Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR, Andrij Jusow, Journalisten. Es habe Tote und Verletzte unter der Besatzung gegeben, es sei aber "wahrscheinlich, dass einige Besatzungsmitglieder evakuiert werden konnten", fügte Jusow hinzu.

Russisches Abhören deutscher Militärs wegen Anwendungsfehler

Berlin/Sarajevo - Nach ersten Untersuchungen ist ein "individueller Anwendungsfehler" verantwortlich dafür, dass das Gespräch hochrangiger Offiziere der deutschen Armee über das Taurus-Waffensystem von Russland abgehört werden konnte. Das sagte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius am Dienstag in Berlin. Der Fehler gehe auf einen Teilnehmer zurück, der von Singapur aus an dem Gespräch teilnahm. Er habe sich über eine "nicht sichere Datenleitung" eingewählt, Mobilfunk oder WLAN.

Erstes Raser-Auto in Wien beschlagnahmt

Wien - Seit 1. März kann die Polizei bei eklatanten Geschwindigkeitsüberschreitungen das Fahrzeug beschlagnahmen. In Wien musste jetzt der erste Verkehrsteilnehmer "mit Bleifuß" seinen Pkw abgeben, berichtete die Landespolizeidirektion am Dienstag. Der Mann soll am Wochenende zu nächtlicher Stunde am Hernalser Gürtel im Bezirk Josefstadt mit bis zu 114 km/h unterwegs gewesen sein. Auch in weiteren Bundesländern gab es offenbar schon vereinzelt vorläufige Beschlagnahmungen.

Wiener Spitalsschließung wegen großer Brandschutz-Mängel

Wien - Das Traumazentrum Wien-Brigittenau - das ehemalige Lorenz-Böhler-Spital - muss geschlossen und saniert werden. Als Grund wurden bau- und brandschutztechnische Maßnahmen genannt. Der Sachverständige Erich Kern, der das entsprechende Gutachten verfasst hat, erläuterte am Dienstag im Ö1-"Morgenjournal", dass eine rasche Schließung nötig ist, weil die Mängel beim Brandschutz groß seien. Die AUVA sagte, es gebe nun "keine Zeit für Schuldzuweisungen oder andere Scharmützel".

Zoll in Österreich hob 2023 rund 8,1 Milliarden Euro ein

Wien - Der österreichische Zoll hat im vergangenen Jahr rund 8,1 Milliarden Euro eingehoben. Das gaben Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) und die Vorständin des Zollamts Österreich, Heike Fetka-Blüthner, am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Wien bekannt. Zudem habe man 2023 bei Suchtgift einen Anstieg von 24 Prozent festgestellt, sagte Brunner. So seien rund 217 Kilogramm Drogen aus dem Verkehr gezogen worden. Beim Großteil davon habe sich um Cannabis gehandelt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red