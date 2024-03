Bisher umfangreichster Abwurf von Hilfsgütern über Gaza

Gaza/Genf - Jordanien, die USA und weitere Nationen haben am Dienstag die bisher umfangreichsten Hilfslieferungen aus der Luft über dem Gazastreifen koordiniert. Wie die jordanischen Streitkräfte mitteilten, waren daran neben jeweils drei jordanischen und US-amerikanischen Flugzeugen auch jeweils eine Maschine aus Ägypten und Frankreich beteiligt. Die abgeworfenen Hilfsgüter stammen teilweise aus dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen.

Israel lobt UNO-Bericht über sexualisierte Gewalt der Hamas

Jerusalem - Israels Präsident Yitzhak Herzog hat einen UNO-Bericht über sexualisierte Gewalt beim Massaker der islamistischen Hamas am 7. Oktober gelobt. Der Bericht sei von immenser Bedeutung, schrieb Herzog am Dienstag auf X. "Er untermauert mit moralischer Klarheit und Integrität die systematischen, vorsätzlichen und anhaltenden Sexualverbrechen, die Hamas-Terroristen gegen israelische Frauen verüben." Die Welt müsse nun entschieden reagieren und die Hamas verurteilen und bestrafen.

Tesla-Produktion bei Berlin steht nach Stromausfall still

Grünheide - Die Polizei geht nach einem Stromausfall mit Folgen für die Tesla-Fabrik nahe Berlin dem Verdacht der Brandstiftung nach. Die Produktion in der einzigen europäischen Tesla-Fabrik steht seit Dienstagfrüh still. Die Fabrik in Grünheide bei Berlin sei evakuiert worden. Die als linksextremistisch eingestufte "Vulkangruppe" bekannte sich zum "Anschlag auf die Stromversorgung" nahe der Tesla-Fabrik als Protest gegen den US-Autobauer - die Polizei prüft die Echtheit des Schreibens.

Erstes Raser-Auto in Wien beschlagnahmt

Wien - Seit 1. März kann die Polizei bei eklatanten Geschwindigkeitsüberschreitungen das Fahrzeug beschlagnahmen. In Wien musste jetzt der erste Verkehrsteilnehmer "mit Bleifuß" seinen Pkw abgeben, berichtete die Landespolizeidirektion am Dienstag. Der Mann soll am Wochenende zu nächtlicher Stunde am Hernalser Gürtel im Bezirk Josefstadt mit bis zu 114 km/h unterwegs gewesen sein. Auch in weiteren Bundesländern gab es offenbar schon vereinzelt vorläufige Beschlagnahmungen.

Wiener Spitalsschließung wegen großer Brandschutz-Mängel

Wien - Das Traumazentrum Wien-Brigittenau - das ehemalige Lorenz-Böhler-Spital - muss geschlossen und saniert werden. Als Grund wurden bau- und brandschutztechnische Maßnahmen genannt. Der Sachverständige Erich Kern, der das entsprechende Gutachten verfasst hat, erläuterte am Dienstag im Ö1-"Morgenjournal", dass eine rasche Schließung nötig ist, weil die Mängel beim Brandschutz groß seien. Die AUVA sagte, es gebe nun "keine Zeit für Schuldzuweisungen oder andere Scharmützel".

Russisches Abhören deutscher Militärs wegen Anwendungsfehler

Berlin/Sarajevo - Nach ersten Untersuchungen ist ein "individueller Anwendungsfehler" verantwortlich dafür, dass das Gespräch hochrangiger Offiziere der deutschen Armee über das Taurus-Waffensystem von Russland abgehört werden konnte. Das sagte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius am Dienstag in Berlin. Der Fehler gehe auf einen Teilnehmer zurück, der von Singapur aus an dem Gespräch teilnahm. Er habe sich über eine "nicht sichere Datenleitung" eingewählt, Mobilfunk oder WLAN.

Baerbock angesichts russischer Einflussversuche in Sarajevo

Sarajevo - Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat die Einheit Bosnien-Herzegowinas auf seinem Weg in die EU beschworen. "Wir wollen, dass Bosnien-Herzegowina als ganzes Land in die Europäische Union geht", sagte sie bei einem Besuch am Dienstag in Sarajevo. Sie lobte die Reformanstrengungen und drückte ihre Hoffnung aus, dass das Land bald Beitrittsverhandlungen beginnen kann. Sie besuchte Sarajevo einen Tag nach ihren Kollegen Alexander Schallenberg und Antonio Tajani.

