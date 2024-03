Biden: Humanitäre Hilfe im Gazastreifen kein "Druckmittel"

Washington - US-Präsident Joe Biden hat Israel davor gewarnt, die humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen als "Druckmittel" zu nutzen. "Humanitäre Hilfe darf keine zweitrangige Überlegung oder ein Druckmittel sein", sagte Biden am Donnerstag (Ortszeit) in seiner Rede zur Lage der Nation vor dem Kongress. Der 81-Jährige wiederholte die Forderung nach einer sofortigen sechswöchigen Waffenruhe. Wladimir Putin will er nach Russlands Überfall auf die Ukraine weiter die Stirn bieten.

113. Frauentag mit Rufen nach mehr Chancengleichheit

Wien - Bereits zum 113. Mal wird am Freitag der internationale Frauentag begangen. Von zahlreichen Seiten wird zu diesem Anlass auch heuer wieder auf die nach wie vor bestehende Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern aufmerksam gemacht. Neben Rufen nach Lohngerechtigkeit, dem Ausbau des Kinderbetreuungsangebots und einer fairen Aufteilung der Sorgearbeit in der Familie zwischen Männern und Frauen ist auch Gewaltschutz für Frauen ein großes Thema.

Ausnahmezustand wegen Gewalt in Haiti verlängert

Port-au-Prince - Wegen der Eskalation der Bandengewalt in Haiti hat die Regierung den vor drei Tagen verhängten Ausnahmezustand für die Hauptstadt Port-au-Prince und deren Umgebung um einen weiteren Monat verlängert. Die entsprechende Anordnung wurde am Donnerstag veröffentlicht. Zuvor hatten bewaffnete kriminelle Banden, die bereits große Teile von Port-au-Prince kontrollieren, durch weitere Angriffe auf Strafverfolgungsbehörden ihren Einfluss ausgeweitet.

Erneut Massenbleiche am Great Barrier Reef

Brisbane - Sorge um das Great Barrier Reef vor der Küste des australischen Bundesstaates Queensland: Wegen deutlich erhöhter Wassertemperaturen ist bei dem Naturwunder die fünfte Massenbleiche von Korallen innerhalb von nur acht Jahren bestätigt worden. Dies teilte die zuständige Behörde Great Barrier Reef Marine Park Authority (GBRMPA) am Freitag mit.

Prozess um Wiener Macheten-Mord startet

Wien - Am Freitag beginnt am Wiener Landesgericht der auf vier Tage anberaumte Mordprozess gegen vier Männer, die in der Nacht auf den 20. April 2023 einen 31-Jährigen bei der U-Bahnstation Jägerstraße mit einer 70 Zentimeter langen Machete und mehreren Messern vorsätzlich getötet haben sollen. Der Anklage zufolge wurde Hamlaoui D. nach vorangegangenen Streitereien gezielt in eine tödliche Falle gelockt und regelrecht hingerichtet.

Orban bei Trump in Florida

Washington/Budapest - Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban besucht am Freitag den früheren US-Präsidenten Donald Trump in dessen Privatanwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida. Bei dem Treffen werde es um eine Stärkung der "diplomatischen und strategischen Verbindungen" beider Länder gehen, kündigte ein ungarischer Regierungssprecher an.

Zeugenschwund vor Auftakt in SPÖ-FPÖ-Ausschuss

Wien - Der von der ÖVP eingesetzte parlamentarische Untersuchungsausschuss zu "Rot-Blauem-Machtmissbrauch" kämpft schon vor Beginn der Befragungen mit Zeugenschwund. Eine für den kommenden Mittwoch geladene Auskunftsperson könnte nun erst am Donnerstag befragt werden, da es für diesen Tag noch keine Zusagen gibt. Der U-Ausschuss hat aber nicht nur mit Absagen zu kämpfen - so lud die ÖVP etwa den freiheitlichen Klubchef in Niederösterreich von sich wieder aus.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

