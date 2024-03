113. Frauentag mit Rufen nach mehr Chancengleichheit

Wien - Bereits zum 113. Mal wird am Freitag der internationale Frauentag begangen. Von zahlreichen Seiten wird zu diesem Anlass auch heuer wieder auf die nach wie vor bestehende Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern aufmerksam gemacht. Neben Rufen nach Lohngerechtigkeit, dem Ausbau des Kinderbetreuungsangebots und einer fairen Aufteilung der Sorgearbeit in der Familie zwischen Männern und Frauen ist auch Gewaltschutz für Frauen ein großes Thema.

Tursky geht als Staatssekretär und wechselt nach Tirol

Innsbruck - Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) verlässt die Regierung und konzentriert sich ganz auf seine Kandidatur als Bürgermeisterkandidat der Liste "das Neue Innsbruck". Entsprechende APA-Informationen wurden am Vormittag in einer Pressekonferenz von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bestätigt. Der Posten wird in der Regierung eingespart. Die Digital-Agenden gehen an Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP).

Biden: Humanitäre Hilfe im Gazastreifen kein "Druckmittel"

Washington - US-Präsident Joe Biden hat Israel davor gewarnt, die humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen als "Druckmittel" zu nutzen. "Humanitäre Hilfe darf keine zweitrangige Überlegung oder ein Druckmittel sein", sagte Biden am Donnerstag (Ortszeit) in seiner Rede zur Lage der Nation vor dem Kongress. Der 81-Jährige wiederholte die Forderung nach einer sofortigen sechswöchigen Waffenruhe. Wladimir Putin will er nach Russlands Überfall auf die Ukraine weiter die Stirn bieten.

Konkursverfahren über Benko wurde eröffnet

Wien/Innsbruck - Das Landesgericht Innsbruck hat am Freitag ein Konkursverfahren über das Vermögen des Signa-Gründers Ren� Benko eröffnet. Dies gab der Kreditschutzverband 1870 (KSV1870) am Vormittag bekannt. Der Insolvenzeröffnung war am Donnerstag ein Insolvenz-Eigenantrag von Benko als Unternehmer vorausgegangen. Damit habe der Tiroler Immobilieninvestor seine Zahlungsunfähigkeit eingeräumt, hieß es. Die Gesamtsumme der Verbindlichkeiten sei noch nicht geklärt.

AUA - Kommende Woche drohen weitere Flugausfälle

Wien/Schwechat - Heute fallen bei den Austrian Airlines (AUA) 150 Flüge aus. Sie wurden wegen einer ursprünglich angekündigten, dann aber verschobenen Betriebsversammlung des fliegenden Personals gestrichen. Die Passagiere wurden, soweit möglich, umgebucht, sagte eine AUA-Sprecherin am Freitag zur APA. Am kommenden Donnerstag findet die Betriebsversammlung nun statt, damit drohen weitere Ausfälle. Indessen ist noch bis morgen ein Streik der AUA-Mutter Lufthansa in Deutschland aufrecht.

Ausstellung ausgeräumt: Millionen-Diebstahl am Gardasee

Rom - Bei einem millionenschwerer Kunstdiebstahl im "Vittoriale degli Italiani", dem Siegesdenkmal der Italiener, in Gardone Riviera am Gardasee, sind alle 49 Kunstwerke entwendet worden. Sie verschwanden aus einer Ausstellung des Bildhauers und Goldschmieds Umberto Mastroianni (1910-1998), die seit dem 30. Dezember zu sehen war und am heutigen Freitag hätte geschlossen werden sollen.

Trümmerteile aus Weltall streifen Österreich

Klagenfurt/Innsbruck/Bregenz - Ein abgeworfenes Batteriepaket der Internationalen Raumstation ISS wird voraussichtlich am Freitag wieder in die Erdatmosphäre eintreten und dabei möglicherweise zersplittern. Trümmerteile könnten dabei auch den Luftraum über Tirol, Vorarlberg und Kärnten streifen, hieß es in Aussendungen der betroffenen Landesregierungen am Freitag unter Berufung auf Informationen des deutschen Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

Nächste Welle an Volksbegehren

Wien - Der Volksbegehren-Boom hält auch 2024 an, am Montag (11. März) startet die Eintragungswoche für 14 Begehren. Die Themen sind breit gestreut: In gleich mehreren Volksbegehren geht es um den Erhalt der Neutralität und die Senkung der Energiepreise, unter dem Titel "Bist du gescheit" werden öffentlich einsehbare Wissenstests für die Bundesregierung gefordert, außerdem wird u.a. um Unterschriften für eine tägliche Turnstunde oder gegen Lebensmittelverschwendung geworben.

