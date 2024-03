Banden greifen massiv Regierungsgebäude in Haiti an

Port-au-Prince - Nach Tagen heftiger Bandengewalt in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince sind nach Medienberichten mehrere Gebäude im Regierungsviertel angegriffen worden. Zu den Zielen der mutmaßlichen Banditen gehörten am Freitagabend (Ortszeit) der Nationalpalast, das Innenministerium und ein regionales Hauptquartier der Polizei, wie haitianische und US-Medien meldeten. Nutzer sozialer Medien berichteten von heftigen Schusswechseln.

Israels Militär: Dutzende Hamas-Kämpfer in Gaza getötet

Tel Aviv/Gaza - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben in den vergangenen 24 Stunden im Gazastreifen Dutzende Kämpfer der islamistischen Hamas getötet. In der südlichen Stadt Khan Younis schalteten israelische Truppen in Nahkämpfen und durch Luftschläge 20 Hamas-Milizionäre aus, teilte die Armee am Samstag mit. Im Gazastreifen sind nach Angaben des Hamas-Gesundheitsministeriums mittlerweile fast 31.000 Palästinenser und Palästinenserinnen getötet worden.

Orban lobt Trump als "Präsidenten des Friedens"

Palm Beach (Florida)/Washington - Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat erneut Ex-US-Präsident Donald Trump gelobt und als "Präsidenten des Friedens" gepriesen. Nach einem Treffen mit Trump in dessen Residenz Mar-a-Lago in Palm Beach erklärte Orban in der Nacht auf Samstag in einer Videobotschaft bei Facebook: "Wir Ungarn haben nur eines zu tun, nämlich ehrlich zuzugeben: Die Welt wäre besser und für Ungarn wäre es besser, wenn Herr Präsident Donald Trump (an die Macht) zurückkehren würde."

Depot meldet rund 200 Mitarbeiter zur Kündigung an

Wien - Die Wohnaccessoire-Kette Depot steht derzeit vor einem harten Sanierungskurs: Von den 49 Filialen in Österreich seien 25 so defizitär, dass sie auf dem Prüfstand stehen, berichtete die "Kronen Zeitung" in ihrer Samstag-Ausgabe. Daher hat Sanierer Rainer Schrems, seit 29. Februar Geschäftsführer der Ladenkette, bereits erste Schritte eingeleitet: "Ich habe deshalb vorsorglich etwa die Hälfte der 400 Mitarbeiter beim AMS vorangemeldet", zitierte die "Kronen Zeitung" Schrems.

US-Militär und Verbündete wehren Houthi-Drohnenangriff ab

Sanaa - Das US-Militär hat zusammen mit seinen Verbündeten im Nahen Osten einen groß angelegten Drohnenangriff der vom Iran unterstützten Houthi-Miliz im Roten Meer und im Golf von Aden abgewehrt. Der Angriff von Samstag habe eine unmittelbare Bedrohung für Handels- sowie Kriegsschiffe dargestellt, teilte das zuständige Regionalkommando CENTCOM auf der Plattform X (ehemals Twitter) mit. Laut einem Houthi-Sprecher wurden 37 Drohnen abgeschossen.

Russland meldet Abschuss von ukrainischem Kampfjet

Taganrog/Kiew (Kyjiw) - Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau einen ukrainischen Kampfjet abgeschossen. Es handle sich um eine MiG-29, die über der Region Donezk getroffen worden sei, meldete die staatliche Nachrichtenagentur RIA Novosti. Die Luftabwehr in der südrussischen Stadt Taganrog am Asowschen Meer meldete die Abwehr eines massiven Drohnenangriffs in der Nacht auf Samstag. Der Autoverkehr über die Krim-Brücke wurde vorübergehend unterbrochen.

13-Jähriger trennt sich bei Unfall in Salzburg Finger ab

Eben im Pongau - Ein 13-jähriger Jugendlicher hat sich Freitagnachmittag bei einer Autobahnraststätte in Eben im Pongau seinen Ringfinger der rechten Hand komplett abgetrennt. Der Bursch sprang in die Höhe und wollte mit der flachen Hand ein Verkehrszeichen "abklatschen". Dabei blieb er mit seinem Ring an einer Metallschiene hängen und es kam zu dem schweren Unfall, berichtete die Polizei.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red