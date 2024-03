Referendum in Irland zu Familie und Frauenrolle gescheitert

Dublin - Das Referendum über die Neufassung eines Verfassungsartikels zur Ehe und zur Rolle der Frau in der Familie in Irland ist gescheitert. Dies sagte am Samstag Regierungschef Leo Varadkar in Dublin. Durch die zur Abstimmung stehenden Änderungen sollten in Irland künftig auch "dauerhafte Beziehungen" außerhalb der Ehe als Familie gelten sowie ein veralteter Verweis auf die Rolle der "Frau im Haushalt" gestrichen werden.

OGH-Präsident zu Senkung der Strafmündigkeit skeptisch

Wien - Der Präsident des Obersten Gerichtshofs (OGH) Georg Kodek sieht eine mögliche Absenkung der Strafmündigkeit skeptisch. Das Gefängnis sei "kein Allheilmittel", warnte Kodek am Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast". "Ich warne vor überzogenen Erwartungen, das Strafrecht kann - wenn überhaupt - nur ein kleiner Teil der Lösung sein", so Kodek. Für Verfahren gegen Politiker schlägt der OGH-Präsident die Einsetzung eines Sonderanklägers vor.

Treuhänder soll Vermögen der Signa Prime verwerten

Wien - Im Insolvenzverfahren der Signa Prime Selection sollen die Immobilien von einer Treuhänderin innerhalb von zwei Jahren verwertet werden. Dazu soll das gesamte Vermögen der Gesellschaft treuhändisch an die Gläubiger gehen, berichtete das "Profil" am Samstag. Die Signa Prime Selection verfügt über besonders hochwertige Immobilien. Aber auch alle Forderungen, Dividenden und Haftungsansprüche sollen übertragen werden.

Russland meldet Abschuss von ukrainischem Kampfjet

Taganrog/Kiew (Kyjiw) - Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau einen ukrainischen Kampfjet abgeschossen. Es handle sich um eine MiG-29, die über der Region Donezk getroffen worden sei, meldete die staatliche Nachrichtenagentur RIA Novosti. Die Luftabwehr in der südrussischen Stadt Taganrog am Asowschen Meer meldete die Abwehr eines massiven Drohnenangriffs in der Nacht auf Samstag. Der Autoverkehr über die Krim-Brücke wurde vorübergehend unterbrochen.

Israels Militär: Dutzende Hamas-Kämpfer in Gaza getötet

Tel Aviv/Gaza - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben in den vergangenen 24 Stunden im Gazastreifen Dutzende Kämpfer der islamistischen Hamas getötet. In der Stadt Khan Younis schalteten israelische Truppen in Nahkämpfen und durch Luftschläge 20 Hamas-Milizionäre aus, teilte die Armee am Samstag mit. In Rafah an der Grenze zu Ägypten beschoss das Militär Anrainern zufolge am Samstag eines der höchsten Wohngebäude. Dies schürte unter Palästinensern Ängste vor einer Bodenoffensive.

Zwei Mädchen im Pongau von mehreren Jugendlichen missbraucht

Bischofshofen - Zwei Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren sollen Ende Dezember 2023 in Bischofshofen (Pongau) von einer Gruppe Jugendlicher teils massiv sexuell missbraucht worden sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen insgesamt neun Beschuldigte: acht Burschen sowie ein Mädchen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren. Laut Bericht der "Salzburger Nachrichten" handelt es sich um Türken, Serben und Österreicher mit Migrationshintergrund.

Heumilch ist landwirtschaftliches Weltkulturerbe

Salzburg/Rom - Die "traditionelle Heumilchwirtschaft im österreichischen Alpenbogen" ist ab sofort landwirtschaftliches Weltkulturerbe. Das hat die in Rom ansässige Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) beschlossen und die Auszeichnung am Samstag in einem Festakt in Salzburg überreicht. Die Heuwirtschaft gilt laut FAO als das erste landwirtschaftliche Weltkulturerbe im deutschsprachigen Raum, hieß es in einer Aussendung Samstagabend.

