Salzburg wählt Bürgermeister und Gemeindevertretungen neu

Salzburg - Im Bundesland Salzburg werden am Sonntag die Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister und die Gemeindevertretungen neu gewählt. Mit besonderer Spannung wird dabei der Wahlausgang in der Stadt Salzburg erwartet, weil dort die Kommunisten bei der Landtagswahl im Vorjahr zur zweitstärksten Kraft aufgestiegen sind und ihr Kandidat Kay-Michael Dankl durchaus Chancen hat, zum Bürgermeister gewählt zu werden. Der amtierende Stadtchef Harald Preuner (ÖVP) tritt nicht mehr an.

Referendum in Irland zu Familie und Frauenrolle gescheitert

Dublin - Das Referendum über die Neufassung eines Verfassungsartikels zur Ehe und zur Rolle der Frau in der Familie in Irland ist gescheitert. Dies sagte am Samstag Regierungschef Leo Varadkar in Dublin. Durch die zur Abstimmung stehenden Änderungen sollten in Irland künftig auch "dauerhafte Beziehungen" außerhalb der Ehe als Familie gelten sowie ein veralteter Verweis auf die Rolle der "Frau im Haushalt" gestrichen werden.

OGH-Präsident zu Senkung der Strafmündigkeit skeptisch

Wien - Der Präsident des Obersten Gerichtshofs (OGH) Georg Kodek sieht eine mögliche Absenkung der Strafmündigkeit skeptisch. Das Gefängnis sei "kein Allheilmittel", warnte Kodek am Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast". "Ich warne vor überzogenen Erwartungen, das Strafrecht kann - wenn überhaupt - nur ein kleiner Teil der Lösung sein", so Kodek. Für Verfahren gegen Politiker schlägt der OGH-Präsident die Einsetzung eines Sonderanklägers vor.

Treuhänder soll Vermögen der Signa Prime verwerten

Wien - Im Insolvenzverfahren der Signa Prime Selection sollen die Immobilien von einer Treuhänderin innerhalb von zwei Jahren verwertet werden. Dazu soll das gesamte Vermögen der Gesellschaft treuhändisch an die Gläubiger gehen, berichtete das "Profil" am Samstag. Die Signa Prime Selection verfügt über besonders hochwertige Immobilien. Aber auch alle Forderungen, Dividenden und Haftungsansprüche sollen übertragen werden.

Zwei Mädchen im Pongau von mehreren Jugendlichen missbraucht

Bischofshofen - Zwei Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren sollen Ende Dezember 2023 in Bischofshofen (Pongau) von einer Gruppe Jugendlicher teils massiv sexuell missbraucht worden sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen insgesamt neun Beschuldigte: acht Burschen sowie ein Mädchen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren. Laut Bericht der "Salzburger Nachrichten" handelt es sich um Türken, Serben und Österreicher mit Migrationshintergrund.

US-Finanzministerium droht RBI mit Sanktionen

Wien - Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat sich mit ihren Russland-Aktivitäten Probleme mit US-Behörden eingehandelt: Das US-Finanzministerium warnte die Bank, dass sie Gefahr laufe, "vom US-Finanzsystem abgeschnitten zu werden" - wenn sie zur Finanzierung des russischen Militärs beitrage. Anna Morris, eine hochrangige Beamtin des US-Finanzministeriums, traf sich am Donnerstag und Freitag mit Regierungsmitgliedern und Führungskräften der RBI, berichtete der "EUobserver".

Heumilch ist landwirtschaftliches Weltkulturerbe

Salzburg/Rom - Die "traditionelle Heumilchwirtschaft im österreichischen Alpenbogen" ist ab sofort landwirtschaftliches Weltkulturerbe. Das hat die in Rom ansässige Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) beschlossen und die Auszeichnung am Samstag in einem Festakt in Salzburg überreicht. Die Heuwirtschaft gilt laut FAO als das erste landwirtschaftliche Weltkulturerbe im deutschsprachigen Raum, hieß es in einer Aussendung Samstagabend.

500 bei Trauermarsch in Wien für die Toten im Gazastreifen

Wien - Rund 500 Menschen haben Samstagabend in Wien an einem Trauermarsch für die Opfer des Krieges im Gazastreifen teilgenommen. Mit Lichtern und symbolischen Babyleichen im Arm zogen die Demonstranten schweigend die Mariahilfer Straße hinunter. "Noch immer wird gesagt: 'Es wird in Selbstverteidigung gehandelt' - aber in welcher Welt ist ein Genozid Selbstverteidigung?", prangerte Sprecherin Leyla in ihrer Eröffnungsrede das israelische Vorgehen im Gazastreifen als Völkermord an.

