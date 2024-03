Bombenerfolg für "Oppenheimer" bei den 96. Oscars

Hollywood - Es wurde letztlich ein glatter Durchmarsch: Christopher Nolans Biopic "Oppenheimer" über den Vater der Atombombe ist der große Gewinner der 96. Oscar-Verleihung. Das dreistündige Drama wurde in der Nacht zum Montag (MEZ) im Dolby Theatre von Hollywood zum besten Film gekürt und konnte insgesamt sieben von 13 Nominierungen in Preise ummünzen - darunter weitere der Hauptkategorien. So durfte etwa Nolan selbst die Ehrung als bester Regisseur entgegennehmen.

EU-Agentur warnt vor katastrophalen Folgen des Klimawandels

Kopenhagen - Europa muss nach Einschätzung der Europäischen Umweltagentur (EUA) dringende und zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um sich auf "katastrophale" Folgen des Klimawandels vorzubereiten. Die globale Erwärmung werde extreme Wetterereignisse wie Hitzewellen, Dürren, Waldbrände und Überschwemmungen selbst "in optimistischen Szenarien verschlimmern und die Lebensbedingungen auf dem gesamten Kontinent beeinträchtigen", warnt die EUA an ihrem am Montag vorgelegten ersten Bericht.

Tiefrote Stadt Salzburg in tiefschwarzem Bundesland

Salzburg - Die Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen im Bundesland Salzburg haben die Landeshauptstadt wieder tiefrot gefärbt und in den 118 Landgemeinden die ÖVP-Dominanz trotz Verlusten um weitere fünf Jahre verlängert. In der Hauptstadt kam es zum erwarteten Aufstieg der KPÖ Plus, die nur knapp hinter dem Wahlsieger SPÖ zweitstärkste Partei wurde. Bei der Stichwahl in zwei Wochen wird entschieden, ob Salzburg künftig von einem SPÖ- oder einem kommunistischen Bürgermeister regiert wird.

Waffenimporte nach Europa fast verdoppelt

Stockholm - Der Trend steigender Waffenimporte nach Europa hat auch im vergangenen Jahr angehalten. Im Zeitraum zwischen 2019 und 2023 importierten europäische Staaten fast doppelt so viele Waffen wie im Vergleichszeitraum zwischen 2014 und 2018, wie aus einem am Montag veröffentlichten Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts (SIPRI) hervorgeht. Weltweit sank der Waffenhandel in den vergangenen fünf Jahren hingegen demnach um 3,3 Prozent.

Fastenmonat Ramadan beginnt - Überschattet vom Gaza-Krieg

Riad - Überschattet vom Gaza-Krieg beginnt für Millionen Muslime rund um den Globus mit dem ersten Tag des Ramadans ihre wochenlange Fastenzeit. Unter anderem in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar wurde der 11. März am Sonntag als erster Tag des Fastenmonats ausgerufen. Auch für die 746.000 Muslime in Österreich beginnt die Fastenzeit bereits am Montag. Der Termin richtet sich nach dem Erscheinen der Neumondsichel und kann von Land zu Land variieren.

AK: "Recall"-Praxis verursacht der Allgemeinheit hohe Kosten

Wien - Arbeitnehmer bei Flauten kündigen und sie kurze Zeit später wieder einstellen: Laut Arbeiterkammer (AK) ist dies eine gängige Vorgehensweise von Unternehmen, um Geld zu sparen. Der Arbeitslosenversicherung habe diese "Recall"-Praxis alleine im vergangenen Jahr bis zu 550 Mio. Euro an Kosten verursacht, kritisiert die Interessenvertretung. Vor allem von Baubetrieben, im Tourismus und von Arbeitskräfteüberlassern würden Beschäftigte häufig beim AMS "zwischengeparkt".

Massiver Rechtsruck bei portugiesischer Parlamentswahl

Lissabon - In Portugal haben vorgezogene Parlamentswahlen am Sonntag einen massiven Rechtsruck gebracht. Offiziellen Ergebnissen zufolge lag die Mitte-rechts-Partei Demokratische Allianz (AD) mit 29,5 Prozent knapp vor den bisher regierenden Sozialisten mit rund 28,7 Prozent. Die rechtsextreme Partei Chega kam auf über 18 Prozent. Bisher mit absoluter Mehrheit von den Sozialisten regiert, war Portugal eines der letzten Bollwerke gegen Rechtsextremismus in Europa gewesen.

Selenskyj weist Appell des Papstes scharf zurück

Vatikanstadt/Warschau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einen missverständlichen Appell von Papst Franziskus zu Friedensverhandlungen mit Russland scharf zurückgewiesen. Die Kirche sei bei den Menschen, sagte Selenskyj am Sonntag in seiner allabendlichen Videoansprache. "Und nicht zweieinhalbtausend Kilometer entfernt, irgendwo, um virtuell zu vermitteln zwischen jemandem, der leben will, und jemandem, der dich vernichten will."

