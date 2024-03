Tiefrote Stadt Salzburg in tiefschwarzem Bundesland

Salzburg - Die Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen im Bundesland Salzburg haben die Landeshauptstadt wieder tiefrot gefärbt und in den 118 Landgemeinden die ÖVP-Dominanz trotz Verlusten um weitere fünf Jahre verlängert. In der Hauptstadt kam es zum erwarteten Aufstieg der KPÖ Plus, die nur knapp hinter dem Wahlsieger SPÖ zweitstärkste Partei wurde. Bei der Stichwahl in zwei Wochen wird entschieden, ob Salzburg künftig von einem SPÖ- oder einem kommunistischen Bürgermeister regiert wird.

Bombenerfolg für "Oppenheimer" bei den 96. Oscars

Hollywood - Es wurde letztlich ein glatter Durchmarsch: Christopher Nolans Biopic "Oppenheimer" über den Vater der Atombombe ist der große Gewinner der 96. Oscar-Verleihung. Das dreistündige Drama wurde in der Nacht zum Montag (MEZ) im Dolby Theatre von Hollywood zum besten Film gekürt und konnte insgesamt sieben von 13 Nominierungen in Preise ummünzen - darunter weitere der Hauptkategorien. So durfte etwa Nolan selbst die Ehrung als bester Regisseur entgegennehmen.

EU-Agentur warnt vor katastrophalen Folgen des Klimawandels

Kopenhagen - Europa muss nach Einschätzung der Europäischen Umweltagentur (EUA) dringende und zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um sich auf "katastrophale" Folgen des Klimawandels vorzubereiten. Die globale Erwärmung werde extreme Wetterereignisse wie Hitzewellen, Dürren, Waldbrände und Überschwemmungen selbst "in optimistischen Szenarien verschlimmern und die Lebensbedingungen auf dem gesamten Kontinent beeinträchtigen", warnt die EUA an ihrem am Montag vorgelegten ersten Bericht.

Chinesisches Militärbudget wird wieder deutlich erhöht

Taipeh/Peking - Chinas Volkskongress hat zum Abschluss seiner diesjährigen Sitzung eine deutliche Erhöhung des Militäretats gebilligt. Wie erwartet, stimmten die rund 2.900 Delegierten in der Großen Halle des Volkes in Peking am Montag dem Budget zu, das in diesem Jahr eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben um 7,2 Prozent auf 1,67 Billionen Yuan (rund 214 Milliarden Euro) vorsieht. Bereits im Vorjahr waren Chinas Militärausgaben in gleicher Größenordnung erhöht worden.

Ein Toter durch Beschuss in russischer Grenzregion

Kursk - In der westrussischen Region Kursk an der Grenze zur Ukraine ist nach Behördenangaben ein Mann durch Beschuss getötet worden. Eine weitere Frau habe durch den Angriff der ukrainischen Streitkräfte Verletzungen erlitten, teilte der Gouverneur der Region Kursk, Roman Starowoit, am Montag bei Telegram mit.

Saudischer König für Ende "abscheulicher Verbrechen" in Gaza

Riad/Gaza - Der saudische König Salman hat die internationale Gemeinschaft in seiner Botschaft zum muslimischen Fastenmonat Ramadan aufgerufen, die "abscheulichen Verbrechen" im Gazastreifen zu beenden. "Während wir heuer den Beginn des Ramadan erleben, sind unsere Herzen voller Trauer über das anhaltende Leiden unserer palästinensischen Brüder, die einer unerbittlichen Aggression ausgesetzt sind", erklärte er am Sonntag. Hilfe auf dem Seeweg für Gaza ist nach wie vor nicht unterwegs.

Ein Toter und drei Verletzte bei Autounfall im Bezirk Baden

Klausen-Leopoldsdorf/Wien - Ein 20-Jähriger ist nach einem Autounfall am Sonntag in Klausen-Leopoldsdorf (Bezirk Baden) gestorben. Der 22-jährige Lenker aus Wien war seinen Angaben zufolge einem Reh ausgewichen. Der Pkw kam von der Straße ab und stürzte über eine Böschung. Ein Mitfahrer wurde ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen, wo er seinen Verletzungen erlag, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung. Der Lenker und zwei weitere Insassen erlitten teils schwere Blessuren.

