Chinesisches Militärbudget wird wieder deutlich erhöht

Taipeh/Peking - Chinas Volkskongress hat zum Abschluss seiner diesjährigen Sitzung eine deutliche Erhöhung des Militäretats gebilligt. Wie erwartet, stimmten die rund 2.900 Delegierten in der Großen Halle des Volkes in Peking am Montag dem Budget zu, das in diesem Jahr eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben um 7,2 Prozent auf 1,67 Billionen Yuan (rund 214 Milliarden Euro) vorsieht. Bereits im Vorjahr waren Chinas Militärausgaben in gleicher Größenordnung erhöht worden.

Fünf in der Schweiz vermisste Skitourengänger tot gefunden

Zermatt - Fünf von sechs vermissten Schweizer Skitourengängern sind im Gebiet des Bergs T�te Blanche im Schweizer Kanton Wallis am Sonntagabend tot aufgefunden worden. Die Suche nach dem sechsten Alpinisten wird fortgesetzt, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilte. Die Gruppe war Samstagfrüh in Zermatt in Richtung Arolla aufgebrochen und galt seither als vermisst. Die Todesursache der fünf ums Leben gekommenen Skitourengänger ist noch unklar.

Mann bei Berliner Checkpoint Charlie durch Schüsse getötet

Berlin - Ein Mann ist am Sonntagabend in der Nähe des Checkpoint Charlie in Berlin von Schüssen getroffen worden und gestorben. Der 44-Jährige sei zu Fuß in der Zimmerstraße in Berlin-Kreuzberg unterwegs gewesen, als plötzlich Schüsse fielen, teilte die Polizei am Montag mit. Er sei mehrmals getroffen worden und auf dem Gehweg zusammengebrochen.

Ein Toter durch Beschuss in russischer Grenzregion

Kursk - In der westrussischen Region Kursk an der Grenze zur Ukraine ist nach Behördenangaben ein Mann durch Beschuss getötet worden. Eine weitere Frau habe durch den Angriff der ukrainischen Streitkräfte Verletzungen erlitten, teilte der Gouverneur der Region Kursk, Roman Starowoit, am Montag bei Telegram mit.

50 Verletzte bei Flug von Sydney nach Auckland

Auckland - Bei einem Zwischenfall auf einem Flug zwischen dem australischen Sydney und der neuseeländischen Stadt Auckland sind mindestens 50 Menschen verletzt worden. Ein "technisches Problem" habe am Montag an Bord der Boeing 787-9 Dreamliner eine heftige Turbulenz ausgelöst, berichtete der Sender Radio New Zealand (RNZ) unter Berufung auf die chilenische Fluggesellschaft LATAM. Die Maschine habe aber am späten Nachmittag (Ortszeit) planmäßig in Auckland landen können.

Mindestens 26 Tote nach Starkregen auf Sumatra

Jakarta - Auf der indonesischen Insel Sumatra sind infolge von heftigen Regenfällen mindestens 26 Menschen durch Überschwemmungen und Erdrutsche ums Leben gekommen. Elf Menschen würden noch vermisst, erklärte Abdul Muhari, Sprecher der indonesischen Katastrophenschutzbehörde, am Montag. Die Rettungsmaßnahmen werden vom anhaltenden Regen und von Stromausfällen erschwert.

Saudischer König für Ende "abscheulicher Verbrechen" in Gaza

Riad/Gaza - Der saudische König Salman hat die internationale Gemeinschaft in seiner Botschaft zum muslimischen Fastenmonat Ramadan aufgerufen, die "abscheulichen Verbrechen" im Gazastreifen zu beenden. "Während wir heuer den Beginn des Ramadan erleben, sind unsere Herzen voller Trauer über das anhaltende Leiden unserer palästinensischen Brüder, die einer unerbittlichen Aggression ausgesetzt sind", erklärte er am Sonntag. Hilfe auf dem Seeweg für Gaza ist nach wie vor nicht unterwegs.

Ein Toter und drei Verletzte bei Autounfall im Bezirk Baden

Klausen-Leopoldsdorf/Wien - Ein 20-Jähriger ist nach einem Autounfall am Sonntag in Klausen-Leopoldsdorf (Bezirk Baden) gestorben. Der 22-jährige Lenker aus Wien war seinen Angaben zufolge einem Reh ausgewichen. Der Pkw kam von der Straße ab und stürzte über eine Böschung. Ein Mitfahrer wurde ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen, wo er seinen Verletzungen erlag, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung. Der Lenker und zwei weitere Insassen erlitten teils schwere Blessuren.

