EU-Agentur warnt vor katastrophalen Folgen des Klimawandels

Kopenhagen - Europa muss nach Einschätzung der Europäischen Umweltagentur (EUA) dringende und zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um sich auf "katastrophale" Folgen des Klimawandels vorzubereiten. Die globale Erwärmung werde extreme Wetterereignisse wie Hitzewellen, Dürren, Waldbrände und Überschwemmungen selbst "in optimistischen Szenarien verschlimmern und die Lebensbedingungen auf dem gesamten Kontinent beeinträchtigen", warnte die EUA an ihrem am Montag vorgelegten ersten Bericht.

Erneut Bahnstreik in Deutschland

Berlin - Bahnreisende in Deutschland müssen sich auf weitere Ausfälle einstellen. Am Dienstag ab 2.00 Uhr soll es für 24 Stunden erneut zu weitreichenden Einschränkungen im Fern-, Regional-und Güterverkehr kommen, teilte die Gewerkschaft GDL mit. Die Deutsche Bahn versucht, den Lokführerstreik mit einem Eilantrag vor Gericht noch abzuwenden. Im Güterverkehr soll der Streik bereits am Montag um 18.00 Uhr beginnen. Die ÖBB empfehlen, Reisen nach Deutschland wenn möglich zu verschieben.

Mutter verurteilt, die Vierjährige vor Jugendamt versteckte

Wien - Zu 18 Monaten Haft, davon zwei Monate unbedingt, ist eine 38-Jährige am Landesgericht verurteilt worden, weil sie seit Ende September ihre vierjährige Tochter der Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Wien (MA 11) entzogen hatte und in diesem Zusammenhang am 15. Februar ihre vierjährige Tochter mit zusammengeknoteten Leintüchern aus ihrer im dritten Stock gelegenen Wohnung in Döbling abgeseilt haben soll. Letzteres bestreitet die Mutter. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Terrorismus-Experten beraten über Folgen von Nahost-Konflikt

Wien - Bei einem Präventionsgipfel wird ab Montag in Wien über aktuelle Herausforderungen durch islamistischen Extremismus und Terrorismus - insbesondere infolge des Terrorangriffs der Hamas auf Israel am 7. Oktober - beraten. Die Entwicklung habe weitreichende Folgen für die Radikalisierung in Europa und Österreich, so DSN-Chef Omar Haijawi-Pirchner bei der Eröffnung. Wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) drängte er erneut auf Möglichkeiten zur Überwachung von Messengerdiensten.

Lebenslang für tödliche Attacke bei Schloss Neuschwanstein

Kempten - Nach der Gewalttat an zwei jungen US-Amerikanerinnen unweit des Schlosses Neuschwanstein ist am Montag in Deutschland ein 31-Jähriger zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das Landgericht in Kempten wertete die Tat des ebenfalls aus den USA stammenden Mannes am Montag als Mord, versuchten Mord und Vergewaltigung mit Todesfolge. Der Vorsitzende Richter Christoph Schwiebacher stellte auch die besondere Schwere der Schuld fest.

Chinesisches Militärbudget wird wieder deutlich erhöht

Taipeh/Peking - Chinas Volkskongress hat zum Abschluss seiner diesjährigen Sitzung eine deutliche Erhöhung des Militäretats gebilligt. Wie erwartet, stimmten die rund 2.900 Delegierten in der Großen Halle des Volkes in Peking am Montag dem Budget zu, das in diesem Jahr eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben um 7,2 Prozent auf 1,67 Billionen Yuan (rund 214 Milliarden Euro) vorsieht. Bereits im Vorjahr waren Chinas Militärausgaben in gleicher Größenordnung erhöht worden.

Fünf in der Schweiz vermisste Skitourengänger tot gefunden

Zermatt - Fünf von sechs vermissten Schweizer Skitourengängern sind im Gebiet des Bergs T�te Blanche im Schweizer Kanton Wallis am Sonntagabend tot aufgefunden worden. Die Suche nach dem sechsten Alpinisten wird fortgesetzt, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilte. Die Gruppe war Samstagfrüh in Zermatt in Richtung Arolla aufgebrochen und galt seither als vermisst. Die Todesursache der fünf ums Leben gekommenen Skitourengänger ist noch unklar.

Mann bei Berliner Checkpoint Charlie durch Schüsse getötet

Berlin - Ein Mann ist am Sonntagabend in der Nähe des Checkpoint Charlie in Berlin von Schüssen getroffen worden und gestorben. Der 44-Jährige sei zu Fuß in der Zimmerstraße in Berlin-Kreuzberg unterwegs gewesen, als plötzlich Schüsse fielen, teilte die Polizei am Montag mit. Er sei mehrmals getroffen worden und auf dem Gehweg zusammengebrochen.

