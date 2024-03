Für Selenskyj ist russischer Vormarsch in Ukraine "gestoppt"

Paris/Vatikanstadt - Der Ukraine ist es nach eigenen Angaben gelungen, den Vormarsch der russischen Armee im Land zu stoppen. "Unser Kommando, unser Militär hat den russischen Vormarsch in der Ostukraine gestoppt", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag in einem Interview mit dem französischen Fernsehsender BMF TV und der Tageszeitung "Le Monde". Die Lage an der Front habe sich verbessert. In den vergangenen Monaten war sein Land zunehmend unter Druck geraten.

Biden empfängt Präsident und Regierungschef aus Polen

Washington/Brüssel - US-Präsident Joe Biden empfängt am Dienstag Polens Präsidenten Andrzej Duda und den polnischen Regierungschef Donald Tusk im Weißen Haus in Washington. Offizieller Anlass der Visite der beiden Politiker ist der 25. Jahrestag von Polens Beitritt zur NATO. Die Gespräche werden sich nach Angaben der US-Regierung vor allem um die Vorbereitung des NATO-Jubiläumsgipfels im Juli in Washington drehen sowie um die Unterstützung von Polens Nachbarland Ukraine.

Verkauf von Signa-Assets an Schoeller liegt vorerst auf Eis

Wien - Die Gläubigerversammlung der Signa Prime hat dem kolportierten Verkauf von Luxusimmobilien an die deutsche Industriellenfamilie Schoeller nicht zugestimmt. Ein entsprechender Bericht der ORF-"ZiB1" wurde der APA am Montagabend aus informierten Kreisen bestätigt. Spießen soll es sich am Verkaufspreis, nach APA-Informationen wird demnächst weiterverhandelt. Zu den Assets gehören das Goldene Quartier, das Hotel Park Hyatt in Wien und das Kaufhaus Tyrol in Innsbruck.

Israel griff erneut Hisbollah-Stellungen im Libanon an

Jerusalem/Beirut - Die israelische Luftwaffe hat eigenen Angaben zufolge erneut Stellungen der proiranischen Schiiten-Miliz Hisbollah im Libanon angegriffen. Ziel seien zwei Stellungen der Hisbollah in der Bekaa-Ebene im Nordosten des Landes gewesen, teilte Israels Militär am Montagabend mit. Die Standorte gehörten zu den Luftstreitkräften der Miliz, die verschiedene Angriffe auf Israel geplant und durchgeführt hätten, hieß es.

Haitis Regierungschef Ariel Henry tritt zurück

Kingston/Port-au-Prince - Angesichts der eskalierenden Bandengewalt in Haiti tritt Regierungschef Ariel Henry zurück. Das sagte der Vorsitzende des karibischen Staatenbündnisses Caricom, Guyanas Präsident Mohamed Irfaan Ali, am Montag bei einem Treffen in Jamaika. Es gebe eine Vereinbarung für eine Übergangsregierung und eine "friedliche Machtübergabe", sagte Ali weiter. Die Gewalt in Haiti war Ende Februar eskaliert. Henry war auf einer Auslandsreise und kehrte seither nicht zurück.

Beruhigungsmittel "Benzos" immer beliebter bei Jugendlichen

Wien - Nachdem eine 14-Jährige in Wien-Simmering vor einer Woche mit Arzneimitteln im Blut tot aufgefunden wurde, steht Drogenmissbrauch im Raum. Die Sucht- und Drogenkoordination der Stadt weist auf eine Zunahme beim Gebrauch von Benzodiazepinen - oft zusammen mit Alkohol - unter Jugendlichen hin. Dennoch sei der Fall des Mädchens ein "tragischer Ausnahmefall". Daniel Lichtenegger vom Bundeskriminalamt ist dagegen alarmiert. Er plädiert für eine Vereinfachung der Gesetze.

Große Cyberattacke trifft französische Ministerien

Paris - Mehrere Ministerien und staatliche Einrichtungen in Frankreich sind von einer groß angelegten Cyberattacke getroffen worden. Seit Sonntagabend seien mehrere staatliche Stellen von Computerangriffen mit "beispielloser Intensität" heimgesucht worden, teilte die Regierung am Montag mit, wie französische Medien berichteten. Bereits Montagabend sei ein Krisenstab aktiviert worden, um Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Laut Medienberichten bekannten sich russische Hacker zu der Attacke.

Deutscher Bahnstreik stört auch Austro-Verkehr wieder massiv

Berlin/Wien - Der Zugverkehr wird ab den frühen Dienstagmorgenstunden von und nach Deutschland neuerlich massiv beeinträchtigt sein. Grund dafür ist ein weiterer Streik im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn, der sich auch auf den ÖBB-Verkehr auswirkt. Die ÖBB empfehlen Reisen von, nach und über Deutschland zu verschieben. Informationen sind über die Fahrplanauskunft "Scotty" abrufbar. Der Versuch der Deutschen Bahn, den Streik mit einem Eilantrag vor Gericht abzuwenden, scheiterte.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red