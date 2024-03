Tanklager und Raffinerie in Russland brennen nach Angriffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff ist ein Treibstofflager der westrussischen Stadt Orjol südlich von Moskau in Brand gesetzt worden. "Ein Treibstoff- und Energiekomplex wurde angegriffen", erklärte Regionalgouverneur Andrej Klitschkow in der Nacht auf Dienstag im Online-Dienst Telegram. In der Region Nischni Nowgorod östlich von Moskau steht nach einem Drohnenangriff eine Raffinerie des Ölkonzerns Lukoil in Flammen.

Biden empfängt Präsident und Regierungschef aus Polen

Washington/Brüssel - US-Präsident Joe Biden empfängt am Dienstag Polens Präsidenten Andrzej Duda und den polnischen Regierungschef Donald Tusk im Weißen Haus in Washington. Offizieller Anlass der Visite der beiden Politiker ist der 25. Jahrestag von Polens Beitritt zur NATO. Die Gespräche werden sich nach Angaben der US-Regierung vor allem um die Vorbereitung des NATO-Jubiläumsgipfels im Juli in Washington drehen sowie um die Unterstützung von Polens Nachbarland Ukraine.

Anzahl rechtsextremer Straftaten 2023 stark angestiegen

Wien - Die Anzahl rechtsextrem motivierter Straftaten ist im Jahr 2023 stark angestiegen. Sie liegt bei 1.208, wie aus einer Anfragebeantwortung von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) an die SPÖ hervorgeht. 2022 waren es noch 928. Konkret hatten 1.080 Taten einen rechtsextremen Hintergrund (2022: 791), 66 waren rassistisch (2022: 51), 43 antisemitisch (2022: 33) und sieben islamophob (2022: drei) motiviert.

Haitis Regierungschef Ariel Henry tritt zurück

Kingston/Port-au-Prince - Angesichts der eskalierenden Bandengewalt in Haiti tritt Regierungschef Ariel Henry zurück. Das sagte der Vorsitzende des karibischen Staatenbündnisses Caricom, Guyanas Präsident Mohamed Irfaan Ali, am Montag bei einem Treffen in Jamaika. Es gebe eine Vereinbarung für eine Übergangsregierung und eine "friedliche Machtübergabe", sagte Ali weiter. Die Gewalt in Haiti war Ende Februar eskaliert. Henry war auf einer Auslandsreise und kehrte seither nicht zurück.

Israel griff erneut Hisbollah-Stellungen im Libanon an

Jerusalem/Beirut - Die israelische Luftwaffe hat eigenen Angaben zufolge erneut Stellungen der proiranischen Schiiten-Miliz Hisbollah im Libanon angegriffen. Ziel seien zwei Stellungen der Hisbollah in der Bekaa-Ebene im Nordosten des Landes gewesen, teilte Israels Militär am Montagabend mit. Die Standorte gehörten zu den Luftstreitkräften der Miliz, die verschiedene Angriffe auf Israel geplant und durchgeführt hätten, hieß es.

Mindestens elf Tote bei Beschuss von Houthi-Zielen im Jemen

Sanaa - Bei Luftangriffen auf Ziele im Jemen sind offiziellen Angaben zufolge mindestens elf Menschen getötet worden. Weitere 14 Menschen seien verletzt, sagte ein Sprecher der jemenitischen Regierung der Nachrichtenagentur Reuters. Die Angriffe erfolgen nur wenige Tage nach den ersten zivilen Opfern und Schiffsverlusten, seitdem die Houthis aus Solidarität mit den Palästinensern die Handelsschifffahrt unter Beschuss genommen haben.

Beruhigungsmittel "Benzos" immer beliebter bei Jugendlichen

Wien - Nachdem eine 14-Jährige in Wien-Simmering vor einer Woche mit Arzneimitteln im Blut tot aufgefunden wurde, steht Drogenmissbrauch im Raum. Die Sucht- und Drogenkoordination der Stadt weist auf eine Zunahme beim Gebrauch von Benzodiazepinen - oft zusammen mit Alkohol - unter Jugendlichen hin. Dennoch sei der Fall des Mädchens ein "tragischer Ausnahmefall". Daniel Lichtenegger vom Bundeskriminalamt ist dagegen alarmiert. Er plädiert für eine Vereinfachung der Gesetze.

Fahrradboten demonstrieren für bessere Arbeitsbedingungen

Wien - Fahrradbotinnen und Essenszusteller demonstrieren am Dienstag erneut für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld. Freie Dienstnehmer von Foodora (früher mjam) wollen einen Radl-Demozug vom Klimaministerium zum Arbeitsministerium in Wien abhalten. Sie fordern von der Regierung bessere Rahmenbedingungen für sie und ihre "Green Jobs". Vor Lieferando-Standorten in Linz und Salzburg finden zudem ab Mittag Betriebsversammlungen und Kundgebungen statt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

