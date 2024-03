Erstes Hilfsgüter-Schiff für Gazastreifen verlässt Zypern

Larnaka - Das erste Schiff mit Hilfslieferungen, mit denen die kriegsgebeutelten Palästinenser im Gazastreifen über einen neuen Seekorridor versorgt werden sollen, hat in Zypern abgelegt. Die von einer Nichtregierungsorganisation betriebene "Open Arms" stach mit 200 Tonnen Hilfsgütern an Bord von Larnaka aus in See. Sie hat vor allem Mehl, Reis und Proteinprodukte geladen. Der Transport ist ein Pilotprojekt, mit dem die Versorgung des Gazastreifens von See aus getestet werden soll.

EU-Kommission für Beitrittsgespräche mit Bosnien-Herzegowina

Straßburg - Die EU-Kommission empfiehlt die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Bosnien und Herzegovina. Das sagte die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag in einer Rede vor dem EU-Parlament in Straßburg. Der Westbalkan-Staat habe "beeindruckende Schritte in unsere Richtung gemacht".

Tanklager und Raffinerie in Russland brennen nach Angriffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff ist ein Treibstofflager der westrussischen Stadt Orjol südlich von Moskau in Brand gesetzt worden. "Ein Treibstoff- und Energiekomplex wurde angegriffen", erklärte Regionalgouverneur Andrej Klitschkow in der Nacht auf Dienstag im Online-Dienst Telegram. In der Region Nischni Nowgorod östlich von Moskau steht nach einem Drohnenangriff eine Raffinerie des Ölkonzerns Lukoil in Flammen.

Nach Friedensempfehlungen an Ukraine Kehrtwende des Vatikan

Vatikanstadt - Der Vatikan rudert nach der umstrittenen Äußerung von Papst Franziskus zurück, die Ukraine solle die weiße Fahne hissen und mit Russland verhandeln. Die erste Bedingung für Verhandlungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine sei, dass Russland seine Aggression einstelle, sagte die Nummer zwei des Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der Zeitung "Corriere della Sera".

Heute Start in die Frühjahrslohnrunde

Wien/Schwechat - Während heute die Frühjahrslohnrunde startet und die Fahrradboten wegen des ausstehenden Kollektivvertrages 2024 demonstrieren, haben auch einige Branchen einen KV-Abschluss erzielt. In der Süßwarenindustrie steigen die Löhne um 8,15 Prozent, bei den Raiffeisenlagerhäusern NÖ im Schnitt um 7,83, in der Außeruniversitären Forschung um 8,7 Prozent, in der Fruchtsaftindustrie um 7,64 %, in der Ledererzeugende Industrie um 7,8 % und bei den Winzergenossenschaften NÖ, um 8,39 %.

Lufthansa-Kabinenpersonal in Frankfurt in Streik getreten

Frankfurt - Die AUA-Mutter Lufthansa wird vom nächsten Streik ausgebremst: Am Dienstag um 4.00 Uhr trat das von der Gewerkschaft Ufo organisierte Kabinenpersonal am Frankfurter Flughafen in den Ausstand. Bis 23.00 Uhr sollen an Deutschlands größtem Flughafen alle Lufthansa-Abflüge bestreikt werden, wie eine Sprecherin der Gewerkschaft bestätigte. Die Lufthansa ging am Montag davon aus, dass wegen des Ausstands 600 Flüge in Frankfurt ausfallen werden, 70.000 Passagiere seien betroffen.

Anzahl rechtsextremer Straftaten 2023 stark angestiegen

Wien - Die Anzahl rechtsextrem motivierter Straftaten ist im Jahr 2023 stark angestiegen. Sie liegt bei 1.208, wie aus einer Anfragebeantwortung von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) an die SPÖ hervorgeht. 2022 waren es noch 928. Konkret hatten 1.080 Taten einen rechtsextremen Hintergrund (2022: 791), 66 waren rassistisch (2022: 51), 43 antisemitisch (2022: 33) und sieben islamophob (2022: drei) motiviert.

Beruhigungsmittel "Benzos" immer beliebter bei Jugendlichen

Wien - Nachdem eine 14-Jährige in Wien-Simmering vor einer Woche mit Arzneimitteln im Blut tot aufgefunden wurde, steht Drogenmissbrauch im Raum. Die Sucht- und Drogenkoordination der Stadt weist auf eine Zunahme beim Gebrauch von Benzodiazepinen - oft zusammen mit Alkohol - unter Jugendlichen hin. Dennoch sei der Fall des Mädchens ein "tragischer Ausnahmefall". Daniel Lichtenegger vom Bundeskriminalamt ist dagegen alarmiert. Er plädiert für eine Vereinfachung der Gesetze.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red