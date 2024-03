Erstes Hilfsgüter-Schiff für Gazastreifen verlässt Zypern

Larnaka - Das erste Schiff mit Hilfslieferungen, mit denen die kriegsgebeutelten Palästinenser im Gazastreifen über einen neuen Seekorridor versorgt werden sollen, hat in Zypern abgelegt. Die von einer Nichtregierungsorganisation betriebene "Open Arms" stach mit 200 Tonnen Hilfsgütern an Bord von Larnaka aus in See. Sie hat vor allem Mehl, Reis und Proteinprodukte geladen. Der Transport ist ein Pilotprojekt, mit dem die Versorgung des Gazastreifens von See aus getestet werden soll.

Israel griff erneut Hisbollah-Stellungen im Libanon an

Jerusalem/Beirut - Die israelische Luftwaffe hat erneut Stellungen der proiranischen Schiiten-Miliz Hisbollah im Libanon angegriffen. Ziel seien zwei Stellungen der Hisbollah in der Bekaa-Ebene im Nordosten des Landes gewesen, teilte Israel Montagabend mit. Die Standorte gehörten zu den Luftstreitkräften der Miliz, die verschiedene Angriffe auf Israel geplant und durchgeführt hätten. Als Antwort darauf feuerte die Hisbollah mehr als 100 Katjuscha-Raketen auf israelische Militärposten ab.

Inzestfall Amstetten: Neuerliche Anhörung am 30. April

Krems/Wien - Eine erneute Anhörung des nach dem Inzestfall von Amstetten zu lebenslang verurteilten und in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher - nunmehr forensisch-therapeutisches Zentrum - eingewiesenen Josef F. ist für 30. April in Krems geplant. Der nicht-öffentliche Termin werde in der Justizanstalt Stein stattfinden, sagte Ferdinand Schuster vom Landesgericht Krems am Dienstag auf APA-Anfrage. Entschieden wird, ob der 88-Jährige bedingt aus dem Maßnahmenvollzug kommt.

Kämpfer starteten Angriffe von Ukraine aus in Russland

Kiew (Kyjiw) - Mindestens zwei in der Ukraine ansässige bewaffnete Gruppen haben nach eigenen Angaben die Grenze überquert und von der Ukraine aus Angriffe in Russland ausgeführt. Es handelt sich um die "Legion Freiheit für Russland" und das "Sibirische Bataillon", die diese Angaben über Soziale Medien machten. Sie setzen sich demnach aus regimefeindlichen Russen zusammen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht überprüfen.

Tanklager und Raffinerie in Russland brennen nach Angriffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff ist ein Treibstofflager der westrussischen Stadt Orjol südlich von Moskau in Brand gesetzt worden. "Ein Treibstoff- und Energiekomplex wurde angegriffen", erklärte Regionalgouverneur Andrej Klitschkow in der Nacht auf Dienstag im Online-Dienst Telegram. In der Region Nischni Nowgorod östlich von Moskau steht nach einem Drohnenangriff eine Raffinerie des Ölkonzerns Lukoil in Flammen.

Haitis Premier tritt nach Unruhen zurück

Kingston/Port-au-Prince - In Haiti hat wegen überhand nehmender Bandenkriminalität und anarchischer Zustände Premier Ariel Henry seinen Rücktritt angekündigt. "Die Regierung, die ich führe, wird unmittelbar nach der Einsetzung eines Übergangsrates zurücktreten", teilte Henry in einer Video-Ansprache am Montagabend (Ortszeit) in der benachbarten Karibik-Insel Puerto Rico mit. "Ich bitte alle Haitianer, Ruhe zu bewahren und alles zu tun, damit Frieden und Stabilität so schnell wie möglich zurückkehren."

EU-Kommission für Beitrittsgespräche mit Bosnien-Herzegowina

Straßburg - Die EU-Kommission empfiehlt die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Bosnien-Herzegowina. Das sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag in einer Rede vor dem EU-Parlament in Straßburg. Der Westbalkan-Staat habe "beeindruckende Schritte in unsere Richtung gemacht". Österreichs Regierung hatte sich für die Aufnahme der Gespräche eingesetzt: Das Land habe bereits lange auf der Wartebank gesessen und große Fortschritte gemacht, wurde laufend bekräftigt.

Heute Start in die Frühjahrslohnrunde

Wien/Schwechat - Während heute die Frühjahrslohnrunde startet und die Fahrradboten wegen des ausstehenden Kollektivvertrages 2024 demonstrieren, haben auch einige Branchen einen KV-Abschluss erzielt. In der Süßwarenindustrie steigen die Löhne um 8,15 Prozent, bei den Raiffeisenlagerhäusern NÖ im Schnitt um 7,83, in der Außeruniversitären Forschung um 8,7 Prozent, in der Fruchtsaftindustrie um 7,64 %, in der Ledererzeugende Industrie um 7,8 % und bei den Winzergenossenschaften NÖ, um 8,39 %.

