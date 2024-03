Erstes Hilfsgüter-Schiff für Gazastreifen verlässt Zypern

Larnaka - Das erste Schiff mit Hilfslieferungen, mit denen die kriegsgebeutelten Palästinenser im Gazastreifen über einen neuen Seekorridor versorgt werden sollen, hat in Zypern abgelegt. Die von einer Nichtregierungsorganisation betriebene "Open Arms" stach mit 200 Tonnen Hilfsgütern an Bord von Larnaka aus in See. Sie hat vor allem Mehl, Reis und Proteinprodukte geladen. Der Transport ist ein Pilotprojekt, mit dem die Versorgung des Gazastreifens von See aus getestet werden soll.

Rund 100 Raketen aus dem Libanon Richtung Israel abgefeuert

Jerusalem/Beirut - Nach israelischen Luftangriffen auf Ziele im Nordosten des Libanons hat es Dienstagfrüh schweren Beschuss aus dem Nachbarland gegeben. Die Hisbollah im Libanon erklärte, "mehr als 100" Raketen auf Israel abgefeuert zu haben. Der Miliz zufolge wurden Stützpunkte des Luft- und Raketenabwehrkommandos sowie eine Raketenbasis in den von Israel besetzten Golanhöhen angegriffen. Berichte über Verletzte oder Schäden gab es zunächst keine.

EU-Kommission für Beitrittsgespräche mit Bosnien-Herzegowina

Straßburg/Wien - Die EU-Kommission empfiehlt die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Bosnien-Herzegowina. Das sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag in einer Rede vor dem EU-Parlament in Straßburg. Der Westbalkan-Staat habe "beeindruckende Schritte in unsere Richtung gemacht". Außenminister Alexander Schallenberg und Europaministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP) begrüßten dies: "Unser Einsatz am Westbalkan trägt Früchte", so Edtstadler.

Russische Kämpfer drangen von Ukraine aus in Russland ein

Kiew (Kyjiw)/Belgorod/Kursk - Von der Ukraine bewaffnete russische Putin-Gegner sind nach eigenen Angaben am Dienstag in russische Ortschaften nahe der ukrainischen Grenze eingerückt. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte seinerseits mit, mehrere Angriffe Bewaffneter aus der Ukraine seien zurückgeschlagen worden. Von ukrainischer Seite wurde betont, die Kämpfer agierten auf eigene Faust.

Tanklager und Raffinerie in Russland brennen nach Angriffen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff ist ein Treibstofflager der westrussischen Stadt Orjol südlich von Moskau in Brand gesetzt worden. "Ein Treibstoff- und Energiekomplex wurde angegriffen", erklärte Regionalgouverneur Andrej Klitschkow in der Nacht auf Dienstag im Online-Dienst Telegram. In der Region Nischni Nowgorod östlich von Moskau steht nach einem Drohnenangriff eine Raffinerie des Ölkonzerns Lukoil in Flammen.

Inzestfall Amstetten: Neuerliche Anhörung am 30. April

Krems/Wien - Eine erneute Anhörung des nach dem Inzestfall von Amstetten zu lebenslang verurteilten und in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher - nunmehr forensisch-therapeutisches Zentrum - eingewiesenen Josef F. ist für 30. April in Krems geplant. Der nicht-öffentliche Termin werde in der Justizanstalt Stein stattfinden, sagte Ferdinand Schuster vom Landesgericht Krems am Dienstag auf APA-Anfrage. Entschieden wird, ob der 88-Jährige bedingt aus dem Maßnahmenvollzug kommt.

Klubtagung der Wiener SPÖ im Burgenland gestartet

Wien/Frauenkirchen - Im burgenländischen Frauenkirchen ist am Dienstag der Auftakt zur zweitägigen Klubtagung der Wiener SPÖ erfolgt. Erstmals mit dabei war SPÖ-Chef Andreas Babler. Der nutzte seinen Auftritt dafür, einmal mehr vor einer schwarz-blauen Regierung zu warnen bzw. vor einem "Gefängnis a la Kickl", das er bei einer Machtübernahme der Freiheitlichen drohen sieht.

Einigung in Frankreich auf Autonomie-Plan für Korsika

Paris - Die angestrebte Autonomie für die französische Mittelmeerinsel Korsika rückt in greifbare Nähe. Frankreichs Innenminister G�rald Darmanin und korsische Spitzenpolitiker einigten sich auf einen Text für eine entsprechende Verfassungsreform, sagte Darmanin in der Nacht auf Dienstag in Paris. Zunächst solle nun das korsische Regionalparlament über den Plan debattieren. Danach könne Präsident Emmanuel Macron das Vorhaben in Frankreichs gesamtstaatliches Parlament einbringen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red