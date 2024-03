Hochsicherheitsprozess gegen mutmaßlichen Mafioso in Wien

Wien - Am Wiener Landesgericht ist am Dienstag gegen die mutmaßlich "rechte Hand" des im vorigen Dezember in Wien zu lebenslanger Haft verurteilten angeblichen Mafia-Paten Dario D. alias "Dexter" verhandelt worden. Der 29-jährige Dejan S. soll innerhalb von nur zwei Monaten - nämlich zwischen 24. März und 21. Mai 2021 - 43 Kilogramm Kokain und 39 Kilogramm Heroin nach Österreich geschafft und sieben Kilogramm Suchtgift in Verkehr gesetzt haben. Er bestreitet das.

Wiener SPÖ absolviert Klubtagung im Burgenland

Wien/Frauenkirchen - Im burgenländischen Frauenkirchen ist am Dienstag der Auftakt zur zweitägigen Klubtagung der Wiener SPÖ erfolgt. Erstmals mit dabei war SPÖ-Chef Andreas Babler. Der nutzte seinen Auftritt dafür, einmal mehr vor einer schwarz-blauen Regierung zu warnen bzw. vor einem "Gefängnis a la Kickl", das er bei einer Machtübernahme der Freiheitlichen drohen sieht.

Israel greift zweiten Tag in Folge Bekaa-Tal im Libanon an

Jerusalem/Beirut - Das israelische Militär hat den zweiten Tag in Folge das Bekaa-Tal im Libanon angegriffen. Ein Ziel der dortigen Hisbollah-Miliz sei getroffen worden, verlautete aus libanesischen Kreisen. Mindestens ein Hisbollah-Mitglied sei bei einem Luftangriff auf das Dorf Nabi Chit getötet, weitere verletzt worden. Das Gebiet ist eine Hochburg der Hisbollah, die mit der Hamas und dem Iran verbündet ist. Zuvor hatte die Hisbollah mehr als hundert Katjuscha-Raketen auf Israel abgefeuert.

EU-Kommission für Beitrittsgespräche mit Bosnien-Herzegowina

Straßburg/Wien - Die EU-Kommission empfiehlt die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Bosnien-Herzegowina. Das sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag in einer Rede vor dem EU-Parlament in Straßburg. Der Westbalkan-Staat habe "beeindruckende Schritte in unsere Richtung gemacht". Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) begrüßte dies: "Ich freue mich, dass sich unser Einsatz gelohnt hat!", schrieb er auf X.

Russische Kämpfer drangen von Ukraine aus in Russland ein

Kiew (Kyjiw)/Belgorod/Kursk - Von der Ukraine bewaffnete russische Putin-Gegner sind nach eigenen Angaben am Dienstag in russische Ortschaften nahe der ukrainischen Grenze eingerückt. Das Grenzdorf Tjotkino in der Region Kursk sei vollständig eingenommen worden, meldete eine der Milizen. Von ukrainischer Seite wurde betont, die Kämpfer agierten auf eigene Faust.

Deutscher Bahnstreik führt auch zu Ausfällen in Österreich

Berlin/Wien - Infolge des Lokführerstreiks in Deutschland kommt es heute auch in Österreich zu Ausfällen und Fahrplanänderungen. Der 24-stündige Arbeitsausstand bei der Deutschen Bahn begann um 2.00 Uhr in der Früh. Die ÖBB empfehlen Reisen von und nach Deutschland zu verschieben. Laufend aktualisierte Informationen sind über die Website oebb.at und die Fahrplanauskunft "Scotty" abrufbar. Die Railjet-Verbindungen Wien-München fallen alle aus. Züge der mehrheitlich privaten Westbahn fahren.

ÖVP und Grüne wollen Beugestrafe für FPÖ-Politiker

Wien - Nachdem immer mehr Auskunftspersonen aus dem Kreis der FPÖ für den Untersuchungsausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" abhanden kommen, wollen ÖVP und Grüne nun zu Sanktionen greifen und überlegen Anträge auf Beugestrafen. Die Volkspartei denkt hier an den ehemaligen Kabinettschef von FPÖ-Obmann Herbert Kickl, Reinhard Teufel. Die Grünen haben die frühere FPÖ-Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein im Fokus. Die Befragungen des U-Ausschusses starten morgen, Mittwoch.

Russisches Flugzeug mit 15 Menschen an Bord abgestürzt

Moskau - In Russland ist nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums erneut ein Militärtransportflugzeug vom Typ Iljuschin Il-76 abgestürzt - diesmal im Gebiet Iwanowo. An Bord der Maschine seien 15 Menschen gewesen, darunter acht Besatzungsmitglieder und sieben Passagiere, teilte das Ministerium der russischen Agentur Interfax am Dienstag in Moskau mit. Zum Schicksal der Insassen war zunächst nichts bekannt. Beim Start geriet demnach eins der vier Triebwerke in Brand.

