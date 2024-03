Hochsicherheitsprozess gegen mutmaßlichen Mafioso in Wien

Wien - Am Wiener Landesgericht ist am Dienstag gegen die mutmaßlich "rechte Hand" des im vorigen Dezember in Wien zu lebenslanger Haft verurteilten angeblichen Mafia-Paten Dario D. alias "Dexter" verhandelt worden. Der 29-jährige Dejan S. soll innerhalb von nur zwei Monaten - nämlich zwischen 24. März und 21. Mai 2021 - 43 Kilogramm Kokain und 39 Kilogramm Heroin nach Österreich geschafft und sieben Kilogramm Suchtgift in Verkehr gesetzt haben. Er bestreitet das.

Wiener Gericht verhängte über Gewalttäter 18 Jahre Haft

Wien - Ein 30 Jahre alter, bereits elf Mal vorbestrafter Mann ist am Dienstag am Wiener Landesgericht zu 18 Jahren Haft verurteilt worden, weil er seine Ex-Freundin zwischen August 2022 und Juli 2023 fast täglich geohrfeigt, getreten, geschlagen, in der Wohnung gefangen gehalten und permanent kontrolliert haben soll. Auch der Vergewaltigung und sogar des versuchten Schwangerschaftsabbruchs ohne Einwilligung der Schwangeren (� 98 StGB) wurde er für schuldig befunden.

FMSG erleichtert Banken die Vergabe von Wohnbaukrediten

Wien - Das Finanzmarktstabilitätsgremium (FMSG) hat wie erwartet Anpassungen bei den Ausnahmekontingenten für Wohnbaukredite beschlossen. Konkret sollen bürokratische Hürden abgebaut und den Banken zur Verfügung stehende Kontingente damit leichter nutzbar werden, teilte das FMSG am Dienstag in einer Aussendung mit. An den sonstigen Bestimmungen der KIM-Verordnung, die die Vergabe von Wohnbaukrediten regelt, rüttelte das Gremium nicht.

Wiener SPÖ absolviert Klubtagung im Burgenland

Wien/Frauenkirchen - Im burgenländischen Frauenkirchen ist am Dienstag der Auftakt zur zweitägigen Klubtagung der Wiener SPÖ erfolgt. Erstmals mit dabei war SPÖ-Chef Andreas Babler. Der nutzte seinen Auftritt dafür, einmal mehr vor einer schwarz-blauen Regierung zu warnen bzw. vor einem "Gefängnis a la Kickl", das er bei einer Machtübernahme der Freiheitlichen drohen sieht.

Fahrradboten demonstrierten gegen schleppende KV-Runde

Wien - Die Fahrradbotinnen und Fahrradboten haben am Dienstag in Wien, Linz und Salzburg gegen die schleppenden Kollektivvertragsverhandlungen demonstriert. Sie werfen den Arbeitgebern vor, nicht einmal die Jahresinflation abdecken zu wollen. "Nach vier KV-Verhandlungsrunden lag das Angebot der Arbeitgeber noch immer bei nur 5,8 Prozent", kritisiert die Gewerkschaft vida.

Israel greift zweiten Tag in Folge Bekaa-Tal im Libanon an

Jerusalem/Beirut - Das israelische Militär hat den zweiten Tag in Folge das Bekaa-Tal im Libanon angegriffen. Ein Ziel der dortigen Hisbollah-Miliz sei getroffen worden, verlautete aus libanesischen Kreisen. Mindestens ein Hisbollah-Mitglied sei bei einem Luftangriff auf das Dorf Nabi Chit getötet, weitere verletzt worden. Das Gebiet ist eine Hochburg der Hisbollah, die mit der Hamas und dem Iran verbündet ist. Zuvor hatte die Hisbollah mehr als hundert Katjuscha-Raketen auf Israel abgefeuert.

EU-Kommission für Beitrittsgespräche mit Bosnien-Herzegowina

Straßburg/Wien - Die EU-Kommission empfiehlt die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Bosnien-Herzegowina. Das sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag in einer Rede vor dem EU-Parlament in Straßburg. Der Westbalkan-Staat habe "beeindruckende Schritte in unsere Richtung gemacht". Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) begrüßte dies: "Ich freue mich, dass sich unser Einsatz gelohnt hat!", schrieb er auf X.

Russische Kämpfer drangen von Ukraine aus in Russland ein

Kiew (Kyjiw)/Belgorod/Kursk - Von der Ukraine bewaffnete russische Putin-Gegner sind nach eigenen Angaben am Dienstag in russische Ortschaften nahe der ukrainischen Grenze eingerückt. Das Grenzdorf Tjotkino in der Region Kursk sei vollständig eingenommen worden, meldete eine der Milizen. Von ukrainischer Seite wurde betont, die Kämpfer agierten auf eigene Faust.

Wiener Börse tendiert im Verlauf freundlich

Wien - Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich am frühen Dienstagnachmittag um 0,30 Prozent und notierte bei 3.363,17 Zählern. In den Fokus rückten neben Unternehmensnachrichten vor allem Inflationsdaten aus den USA. Dort hat sich der Preisauftrieb unerwartet beschleunigt. Mayr-Melnhof-Aktien büßten nach Zahlenvorlage knapp drei Prozent ein. Hingegen zogen VIG nach Ergebnissen um 1,3 Prozent an. UBM verloren nach einer Gewinnwarnung 4,7 Prozent.

