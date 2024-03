Biden und Trump als Präsidentschaftskandidaten in USA fix

Washington - Die Neuauflage des Duells zwischen Joe Biden und Donald Trump bei der US-Präsidentenwahl im November ist quasi beschlossene Sache: Amtsinhaber Biden und Herausforderer Trump sicherten sich bei den laufenden Vorwahlen ihrer Parteien jeweils die für ihre erneuten Kandidaturen notwendige Zahl an Delegierten. Der Demokrat und sein republikanischer Rivale gewannen am Dienstag laut Prognosen der großen TV-Sender die jeweiligen Vorwahlen in Georgia, Mississippi und Washington.

Tote und Verletzte nach russischem Drohnenangriff in Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der Ukraine hat es nach neuerlichen russischen Drohnen- und Bombenangriffen in der Nacht Tote und Verletzte gegeben. In der Großstadt Sumy im Norden des Landes sei ein Wohnhaus durch eine Drohnenattacke schwer beschädigt worden, teilte die Gebietsverwaltung am Mittwoch auf Telegram mit. In der russischen Region Rjasan südöstlich von Moskau brach nach einer ukrainischen Drohnenattacke ein Feuer in einer Ölraffinerie aus. Es gab Verletzte.

Putin sieht Russland für Atomkrieg gerüstet

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin sieht sein Land für einen Atomkrieg gerüstet. Aus militärisch-technischer Sicht sei Russland bereit, Atomwaffen einzusetzen, wenn die Existenz des russischen Staates bedroht sei, sagte Putin in einem Interview der staatlichen Nachrichtenagentur RIA und des Senders Rossja-1.

UNICEF: Kindersterblichkeit weltweit deutlich zurückgegangen

Köln - Weltweit überleben nach Einschätzung des UNO-Kinderhilfswerks UNICEF mehr Kinder als je zuvor. Seit dem Jahr 2000 sei die Sterblichkeitsrate von Kindern unter fünf Jahren um 51 Prozent gesunken, teilte die Organisation am Mittwoch in Köln und New York mit. So habe 2022 die Zahl der Kinder, die vor ihrem fünften Geburtstag an vermeidbaren Ursachen gestorben seien, mit schätzungsweise 4,9 Millionen Kindern einen historischen Tiefstand erreicht. 1990 waren es noch 12,5 Mio.

Rot-Blau-Ausschuss beginnt als halbe Sache

Wien - Nach dem von SPÖ und FPÖ eingesetzten parlamentarischen COFAG-Untersuchungsausschuss startet am Mittwoch auch jener, den die ÖVP angestrengt hat. Es geht um "rot-blauen Machtmissbrauch", im Mittelpunkt soll dabei vor allem der nunmehrige FPÖ-Obmann Herbert Kickl und dessen Zeit als einstiger Innenminister stehen. Zum Ärger der ÖVP ist der Ausschuss gleich zum Auftakt nur eine halbe Sache. Der Donnerstag fällt aufgrund etlicher Absagen geladener Auskunftspersonen aus.

Knapp zwei Drittel für Zulassung von sicherem "Laborfleisch"

Wien - 63 Prozent der Menschen in Österreich sind für eine Zulassung von sogenanntem Laborfleisch, sofern es für sicher befunden wurde. Das zeigt eine am Mittwoch veröffentlichte Online-Umfrage im Auftrag des Thinktanks Good Food Institute Europe durch YouGov. Generell sei das Interesse an "nachhaltigeren" Ernährungsformen groß: 59 Prozent finden, dass zu viele tierische Produkte konsumiert werden. 47 Prozent wünschen sich Alternativen zu Fleisch, Fisch, Eiern und Milchprodukten.

Zwei Tote bei Explosion in Restaurant in China

Peking - Eine heftige Explosion östlich der chinesischen Hauptstadt Peking hat mindestens zwei Menschen das Leben gekostet und mehr als 25 verletzt. Der Unfall ereignete sich während des morgendlichen Berufsverkehrs in einem Restaurant im Ort Yanjiao, der zur Stadt Sanhe gehört, wie die dortige Stadtregierung am Mittwochvormittag (Ortszeit) bekannt gab. Die Feuerwehr schickte nach eigenen Angaben mehr als 150 Rettungskräfte zu dem Unfallort, an dem sich mehrere Geschäfte befanden.

