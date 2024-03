AKW Saporischschja beschossen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Am Atomkraftwerk Saporischschja im Südosten der Ukraine ist nach Angaben des dortigen von Russland kontrollierten Managements eine Einrichtung der kritischen Infrastruktur beschossen worden. Verantwortlich für den Beschuss sei die ukrainische Armee. Im Bereich des Zauns, wo sich Dieseltanks befinden, sei ein Sprengsatz abgeworfen worden, teilte die AKW-Leitung mit. Experten der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA seien informiert worden.

AUA streicht erneut über 100 Flüge

Wien/Schwechat - Passagiere der AUA müssen sich erneut auf Flugausfälle einstellen. Bei den Austrian Airlines fallen am Donnerstag wegen einer Betriebsversammlung des fliegenden Personals über 100 Flüge aus. Die 12.000 betroffenen Passagiere seien informiert und gegebenenfalls umgebucht worden, so die Airline. Es ist bereits das dritte Mal innerhalb von knapp zwei Wochen, dass es zu Flugausfällen bei Austrian Airlines kommt.

2023 mehr als sechs Millionen Verkehrssünder erwischt

Wien - Auf Österreichs Straßen sind immer mehr Raser unterwegs: Im vergangenen Jahr hat die Verkehrspolizei mehr als sechs Millionen Geschwindigkeitsübertretungen angezeigt oder als Organstrafverfügung geahndet und fast 1,9 Millionen Alkoholtests durchgeführt. Immer häufiger erwischen die Beamtinnen und Beamte bei den Kontrollen auch Lenker unter Drogeneinfluss, wie es am Donnerstag aus dem Innenministerium hieß.

Biochemikerin Elly Tanaka wird neue IMBA-Leiterin

Wien - Die 58-jährige US-amerikanische Biochemikerin Elly Tanaka übernimmt ab 1. April die lange Zeit vakante Leitung des Instituts für Molekulare Biotechnologie (IMBA) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Wien. Die Nachbesetzung wurde in Folge des Abganges des IMBA-Gründungsdirektors Josef Penninger bereits im Jahr 2018 notwendig. Seither wurde das Institut interimistisch von Jürgen Knoblich geleitet, der sich ebenfalls um den 2022 ausgeschriebenen Chefposten beworben hatte.

Bildungskarenz boomt - Liberale Denkfabrik für Radikalreform

Wien - Immer mehr Beschäftigte in Österreich gehen in Bildungskarenz. Die Kosten für Weiterbildungsgeld inklusive Sozialversicherungsbeiträge schnellten von 380 Mio. Euro im Jahr 2022 auf 512 Mio. Euro im Jahr 2023 nach oben, geht aus einer Auswertung der wirtschaftsliberalen Denkfabrik Agenda Austria hervor. Der Thinktank fordert nun eine "grundlegende Reform". Finanziert wird die Weiterbildungsmaßnahme vom Arbeitsmarktservice (AMS).

Nordkoreas Diktator setzte sich als Panzerfahrer in Szene

Seoul/Pjöngjang - Nordkoreas stalinistischer Machthaber Kim Jong-un hat laut staatlichen Medien einen neuen Panzer vorgestellt und sich bei der Präsentation auch selbst hinter das Steuer gesetzt. In schwarzer Lederjacke salutierte Kim vor Truppen in Tarnkleidung und beobachtete von einem Kommandoposten aus Übungen mit scharfer Munition, wie Bilder der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag zeigten.

Marillenbäume in der Wachau nähern sich der Vollblüte

Krems - Rund 100.000 Marillenbäume werden die Wachau demnächst wieder in ein Blütenmeer verwandeln. Die ersten Exemplare haben ihre Knospen bereits geöffnet, der Beginn der Vollblüte wird für Ende dieser Woche erwartet, berichtete die Donau Niederösterreich Tourismus GmbH auf ihrer Homepage. Das Naturschauspiel ist Jahr für Jahr ein Publikumsmagnet und lockt zahlreiche Besucher an. An den kommenden zwei Wochenenden können mehrere Buslinien in der Wachau kostenfrei genutzt werden.

