AKW Saporischschja beschossen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Am Atomkraftwerk Saporischschja im Südosten der Ukraine ist nach Angaben des dortigen von Russland kontrollierten Managements eine Einrichtung der kritischen Infrastruktur beschossen worden. Verantwortlich für den Beschuss sei die ukrainische Armee. Im Bereich des Zauns, wo sich Dieseltanks befinden, sei ein Sprengsatz abgeworfen worden, teilte die AKW-Leitung mit. Experten der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA seien informiert worden.

ÖVP lädt noch einmal in ihren U-Ausschuss ein

Wien - Trotz fehlender Auskunftspersonen ist der von der ÖVP angestrengte parlamentarische Untersuchungsausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" am Donnerstag zusammengetreten. Die Abgeordneten stellten dabei vorwiegend das Nichterscheinen der geladenen Personen fest. Am Nachmittag will man dieselben noch einmal laden. Auch die Beugestrafen-Anträge für den ehemaligen Generalsekretär Peter Goldgruber sollen besprochen werden. Er hatte am Mittwoch die Aussage generell verweigert.

AUA streicht erneut über 100 Flüge

Wien/Schwechat - Passagiere der AUA müssen sich erneut auf Flugausfälle einstellen. Bei den Austrian Airlines fallen am Donnerstag wegen einer Betriebsversammlung des fliegenden Personals über 100 Flüge aus. Die 12.000 betroffenen Passagiere seien informiert und gegebenenfalls umgebucht worden, so die Airline. Es ist bereits das dritte Mal innerhalb von knapp zwei Wochen, dass es zu Flugausfällen bei Austrian Airlines kommt.

2023 mehr als sechs Millionen Verkehrssünder erwischt

Wien - Auf Österreichs Straßen sind immer mehr Raser unterwegs: Im vergangenen Jahr hat die Verkehrspolizei mehr als sechs Millionen Geschwindigkeitsübertretungen angezeigt oder als Organstrafverfügung geahndet und fast 1,9 Millionen Alkoholtests durchgeführt. Immer häufiger erwischen die Beamtinnen und Beamte bei den Kontrollen auch Lenker unter Drogeneinfluss, wie es am Donnerstag aus dem Innenministerium hieß.

Biochemikerin Elly Tanaka wird neue IMBA-Leiterin

Wien - Die 58-jährige US-amerikanische Biochemikerin Elly Tanaka übernimmt ab 1. April die lange Zeit vakante Leitung des Instituts für Molekulare Biotechnologie (IMBA) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Wien. Die Nachbesetzung wurde in Folge des Abganges des IMBA-Gründungsdirektors Josef Penninger bereits im Jahr 2018 notwendig. Seither wurde das Institut interimistisch von Jürgen Knoblich geleitet, der sich ebenfalls um den 2022 ausgeschriebenen Chefposten beworben hatte.

Bildungskarenz boomt - Liberale Denkfabrik für Radikalreform

Wien - Immer mehr Beschäftigte in Österreich gehen in Bildungskarenz. Die Kosten für Weiterbildungsgeld inklusive Sozialversicherungsbeiträge schnellten von 380 Mio. Euro im Jahr 2022 auf 512 Mio. Euro im Jahr 2023 nach oben, geht aus einer Auswertung der wirtschaftsliberalen Denkfabrik Agenda Austria hervor. Der Thinktank fordert nun eine "grundlegende Reform". Finanziert wird die Weiterbildungsmaßnahme vom Arbeitsmarktservice (AMS).

Tagpfauenauge ist heimischer Schmetterling des Jahres 2024

Wien - Das Tagpfauenauge ist im Rahmen eines Citizen-Science-Projekts zum Schmetterling des Jahres 2024 gewählt worden. Die Art sei nicht nur umwerfend schön, sondern auch noch wenig gefährdet, sagte Peter Huemer, Vorstand der Initiative Blühendes Österreich, am Donnerstag. "Dies bedeutet, dass sie auch wirklich noch von allen Schmetterlingsfans bewundert und gefördert werden kann." Dazu brauche es nicht viel mehr als "Brennnesseln im Garten als Nahrungspflanze für die Raupe".

Touristen bei Erdrutsch auf Bali ums Leben gekommen

Bali - Auf der indonesischen Ferieninsel Bali sind zwei ausländische Touristen tödlich verunglückt. Nach einem heftigem Regenguss in der Nacht wurde Donnerstag früh ein Holzhaus im Dorf Jatiluwih von einem Erdrutsch getroffen, wie ein Beamter der Katastrophenschutzbehörde sagte. Die Urlauber seien im Schlaf verschüttet worden. "Es lagen zwei Opfer in einem Bett, ein Mann und eine Frau", sagte der Beamte.

