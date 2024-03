AUA streicht erneut über 100 Flüge

Wien/Schwechat - Bei den Austrian Airlines sind am Donnerstag wegen einer Betriebsversammlung des fliegenden Personals über 100 Flüge ausgefallen. Die 12.000 betroffenen Passagiere seien vorab informiert und gegebenenfalls umgebucht worden, so die Airline. Es ist bereits das dritte Mal innerhalb von knapp zwei Wochen, dass es zu Flugausfällen bei Austrian Airlines kommt. Die Betriebsversammlung hat verspätet um 10.45 Uhr angefangen. Laut Gewerkschaft vida nehmen daran 1.300 Personen teil.

Hamas: Sechs auf Hilfe wartende Menschen in Gaza getötet

Rafah/Gaza - Das israelische Militär hat in Gaza-Stadt nach Angaben der Hamas-Gesundheitsbehörde im Gazastreifen sechs Menschen getötet, die auf Lkw mit Hilfsgütern gewartet haben. Dutzende weitere seien bei dem Beschuss verletzt worden. Das israelische Militär gab zunächst keine Stellungnahme zu dem Vorfall ab. Insgesamt starben binnen 24 im Gazastreifen wieder Dutzende Menschen.

Russland meldet Kämpfe im eigenen Grenzgebiet

Moskau - Russland hat am Donnerstag erneut Kämpfe im Grenzgebiet zur Ukraine gemeldet. Ukrainische Soldaten hätten versucht, in die russische Region Belgorod einzudringen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Der Angriff sei allerdings abgewehrt und "bis zu 195 Soldaten" seien getötet worden, hieß es weiter. Auch fünf Panzer und vier gepanzerte Fahrzeuge seien dabei angeblich zerstört worden. Unabhängig überprüfen ließ sich das allerdings nicht.

Russland bestellt österreichischen Botschafter ein

Moskau - Nachdem Österreich zwei russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt hat, wird Russland Österreichs Botschafter ins Außenministerium vorladen. Dies meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS laut Reuters am Donnerstag. Es würden zu gegebener Zeit Vergeltungsmaßnahmen ergriffen werden, geht aus einer Erklärung des russischen Außenministeriums hervor.

ÖVP lädt noch einmal in ihren U-Ausschuss ein

Wien - Trotz fehlender Auskunftspersonen ist der von der ÖVP angestrengte parlamentarische Untersuchungsausschuss zum "rot-blauen Machtmissbrauch" am Donnerstag zusammengetreten. Die Abgeordneten stellten dabei vorwiegend das Nichterscheinen der geladenen Personen fest. Am Nachmittag will man dieselben noch einmal laden. Auch die Beugestrafen-Anträge für den ehemaligen Generalsekretär Peter Goldgruber sollen besprochen werden. Er hatte am Mittwoch die Aussage generell verweigert.

EU-Parlament verklagt Kommission wegen Ungarn-Geldern

Brüssel - Das Europäische Parlament verklagt die EU-Kommission von Ursula von der Leyen wegen der umstrittenen Freigabe von Fördergeldern für Ungarn. Das erfuhr die Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag aus einer Sitzung von Parlamentspräsidentin Roberta Metsola mit den Vorsitzenden der Fraktionen in Straßburg. Zuvor hatte am Montagabend der Rechtsausschuss des Parlaments mit großer Mehrheit für die Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg gestimmt.

Journalistenstreik legt Medien in Portugal lahm

Lissabon - Ein Journalistenstreik hat am Donnerstag Portugals Medien lahmgelegt. Die Journalistengewerkschaft hat alle Journalistinnen und Journalisten dazu aufgerufen, aus Protest gegen niedrige Löhne und prekäre Beschäftigungsverhältnisse in der Branche den ganzen Tag die Arbeit niederzulegen - zum ersten Mal seit 42 Jahren. Die Nachrichtenagentur Lusa verbreitete ab Mitternacht keine Meldungen mehr, laut Gewerkschaft waren insgesamt mehr als 20 Medienhäuser von dem Streik betroffen.

Tagpfauenauge ist heimischer Schmetterling des Jahres 2024

Wien - Das Tagpfauenauge ist im Rahmen eines Citizen-Science-Projekts zum Schmetterling des Jahres 2024 gewählt worden. Die Art sei nicht nur umwerfend schön, sondern auch noch wenig gefährdet, sagte Peter Huemer, Vorstand der Initiative Blühendes Österreich, am Donnerstag. "Dies bedeutet, dass sie auch wirklich noch von allen Schmetterlingsfans bewundert und gefördert werden kann." Dazu brauche es nicht viel mehr als "Brennnesseln im Garten als Nahrungspflanze für die Raupe".

