Blinken trifft am Freitag Schallenberg und Nehammer

Wien - US-Außenminister Antony Blinken kommt am Freitag nach Österreich. Er wird nach Angaben des Außenministeriums vom Donnerstag Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) treffen. Laut einem Bericht der Tageszeitung "Die Presse" nimmt Blinken in Wien an der jährlichen Konferenz des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) teil.

Betriebsversammlung bei AUA führte erneut zu Flugausfällen

Wien/Schwechat - Bei den Austrian Airlines sind am Donnerstag wegen einer Betriebsversammlung des fliegenden Personals 120 Flüge ausgefallen. Die 12.000 betroffenen Passagiere seien vorab informiert und gegebenenfalls umgebucht worden, so die Airline. Es ist bereits das dritte Mal innerhalb von knapp zwei Wochen, dass es zu Flugausfällen bei der AUA kommt. Weitere Ausfälle drohen. Sollte es nächste Woche keine Einigung bei den KV-Verhandlungen geben, will die Gewerkschaft streiken.

"Starship" kann auch dritten Test nicht abschließen

Washington/Austin (Texas) - Das größte jemals gebaute Raketensystem hat auch einen dritten Testflug nicht wie erhofft abschließen können, aber erstmals den Weltraum erreicht. Das unbemannte "Starship" hob am Donnerstag von einem Weltraumbahnhof im US-Staat Texas ab, zeigten Livebilder des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk. Die obere Raketenstufe schaffte es bis ins All, wurde aber beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre zerstört, so die Kommentatoren des Livestreams.

Hamas: Sechs auf Hilfe wartende Menschen in Gaza getötet

Rafah/Gaza - Das israelische Militär hat in Gaza-Stadt nach Angaben der Hamas-Gesundheitsbehörde im Gazastreifen sechs Menschen getötet, die auf Lkw mit Hilfsgütern gewartet haben. Dutzende weitere seien bei dem Beschuss verletzt worden. Das israelische Militär gab zunächst keine Stellungnahme zu dem Vorfall ab. Insgesamt starben binnen 24 Stunden im Gazastreifen wieder Dutzende Menschen.

Israel wird trotz internationalen Drucks in Rafah eindringen

Rafah - Die israelische Armee wird nach Worten des Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu trotz internationaler Warnungen in die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens vordringen. Netanyahu sagte nach Angaben seines Büros am Donnerstag zu Soldatinnen und Soldaten: "Es gibt internationalen Druck, um uns daran zu hindern, nach Rafah einzudringen und die Arbeit abzuschließen." Er weise diesen Druck seit Monaten zurück und werde dies weiter tun.

Signa-Assets-Verkauf an Schoeller-Gruppe final gescheitert

Wien - Die Gläubigerversammlung der insolventen Signa Prime hat dem Verkauf von Luxusimmobilien an die deutsche Industriellenfamilie Schoeller erneut nicht zugestimmt. Der Schoeller-Deal sei endgültig abgeblasen, hieß es aus informierten Gläubigerkreisen zur APA. Am Montag hatte sich der Gläubigerausschuss gegen den Verkauf an Schoeller ausgesprochen und die Transaktion am Mittwoch final abgelehnt. Einigen Gläubigern habe die Begründung gefehlt, warum der Deal alternativlos sei.

81-Jährige tot aus Donau in Wien geborgen

Wien - Ein Schleusenwart hat am Donnerstag auf Höhe der Nussdorfer Schleuse in Wien-Döbling einen leblosen Körper im Wasser treibend entdeckt. Bei der Toten handelt sich laut Polizeisprecher Mattias Schuster um eine 81-jährige österreichische Staatsbürgerin, wie am späten Nachmittag feststand. "Derzeit gibt es keine offensichtliche Hinweise auf Fremdverschulden", sagte Schuster der APA. Wie in solchen Fällen üblich wurde eine gerichtliche Obduktion angeregt.

Überlebende auf Rettungsschiff berichten von zig Toten

Rom - Geflüchtete, die von dem NGO-Schiff "Ocean Viking" im zentralen Mittelmeer gerettet wurden, nachdem sie mehrere Tage auf See trieben, berichten, dass "mindestens 60 Menschen" während der Überfahrt gestorben sind. Das teilte die Hilfsorganisation SOS Mediterranee, Betreiberin des Rettungsschiffes, am Donnerstag auf X mit. Die 25 Überlebenden waren am Mittwoch von dem Rettungsschiff aufgenommen worden. Sie berichteten der Crew, dass sie von Libyen aus in See gestochen seien.

Wiener Börse schließt etwas tiefer

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag etwas leichter geschlossen. Der ATX gab 0,21 Prozent auf 3.397 Einheiten ab. Vor allem die veröffentlichten US-Preisdaten drückten international auf die Aktienkurse. Die unerwartet hohen US-Erzeugerpreise sprechen gegen eine rasche Zinssenkung. Am heimischen Markt kündigte voestalpine eine millionenschwere Abschreibung an und die Stahlaktie fiel um 0,9 Prozent. Nach Ergebnisvorlage gaben die Verbund-Titel um 1,6 Prozent nach.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red