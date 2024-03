Blinken trifft am Freitag Schallenberg und Nehammer

Wien - US-Außenminister Antony Blinken kommt am Freitag nach Österreich. Er wird nach Angaben des Außenministeriums Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) treffen. Blinken nimmt in Wien an der jährlichen Konferenz des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) teil, wie der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, am Donnerstag im Rahmen seiner täglichen Pressekonferenz bestätigte.

Betriebsversammlung bei AUA führte erneut zu Flugausfällen

Wien/Schwechat - Bei den Austrian Airlines sind am Donnerstag wegen einer Betriebsversammlung des fliegenden Personals 120 Flüge ausgefallen. Die 12.000 betroffenen Passagiere seien vorab informiert und gegebenenfalls umgebucht worden, so die Airline. Es ist bereits das dritte Mal innerhalb von knapp zwei Wochen, dass es zu Flugausfällen bei der AUA kommt. Weitere Ausfälle drohen. Sollte es nächste Woche keine Einigung bei den KV-Verhandlungen geben, will die Gewerkschaft streiken.

"Starship" kann auch dritten Test nicht abschließen

Washington/Austin (Texas) - Das größte jemals gebaute Raketensystem hat auch einen dritten Testflug nicht wie erhofft abschließen können, aber erstmals den Weltraum erreicht. Das unbemannte "Starship" hob am Donnerstag von einem Weltraumbahnhof im US-Staat Texas ab, zeigten Livebilder des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk. Die obere Raketenstufe schaffte es bis ins All, wurde aber beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre zerstört, so die Kommentatoren des Livestreams.

Israel wird trotz internationalen Drucks in Rafah eindringen

Rafah - Die israelische Armee wird nach Worten des Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu trotz internationaler Warnungen in die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens vordringen. Netanyahu sagte nach Angaben seines Büros am Donnerstag zu Soldatinnen und Soldaten: "Es gibt internationalen Druck, um uns daran zu hindern, nach Rafah einzudringen und die Arbeit abzuschließen." Er weise diesen Druck seit Monaten zurück und werde dies weiter tun.

EU-Parlament verklagt Kommission wegen Ungarn-Geldern

Brüssel - Das Europäische Parlament verklagt die EU-Kommission von Ursula von der Leyen wegen der umstrittenen Freigabe von Fördergeldern für Ungarn. Das erfuhr die Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag aus einer Sitzung von Parlamentspräsidentin Roberta Metsola mit den Vorsitzenden der Fraktionen in Straßburg. Zuvor hatte am Montagabend der Rechtsausschuss des Parlaments mit großer Mehrheit für die Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg gestimmt.

81-Jährige tot aus Donau in Wien geborgen

Wien - Ein Schleusenwart hat am Donnerstag auf Höhe der Nussdorfer Schleuse in Wien-Döbling einen leblosen Körper im Wasser treibend entdeckt. Bei der Toten handelt sich laut Polizeisprecher Mattias Schuster um eine 81-jährige österreichische Staatsbürgerin, wie am späten Nachmittag feststand. "Derzeit gibt es keine offensichtliche Hinweise auf Fremdverschulden", sagte Schuster der APA. Wie in solchen Fällen üblich wurde eine gerichtliche Obduktion angeregt.

Überlebende auf Rettungsschiff berichten von zig Toten

Rom - Geflüchtete, die von dem NGO-Schiff "Ocean Viking" im zentralen Mittelmeer gerettet wurden, nachdem sie mehrere Tage auf See trieben, berichten, dass "mindestens 60 Menschen" während der Überfahrt gestorben sind. Das teilte die Hilfsorganisation SOS Mediterranee, Betreiberin des Rettungsschiffes, am Donnerstag auf X mit. Die 25 Überlebenden waren am Mittwoch von dem Rettungsschiff aufgenommen worden. Sie berichteten der Crew, dass sie von Libyen aus in See gestochen seien.

Über 50 tote "Hexen" durch giftigen Kräutertrank in Angola

Luanda - In Angola sind Dutzende Menschen gestorben, die der Hexerei beschuldigt wurden und als Gegenbeweis einen giftigen Kräutertrank trinken mussten. Mehr als 50 Menschen seien auf diese Weise im Jänner und Februar in der Nähe der Stadt Camacupa ums Leben gekommen, sagte die Kommunalpolitikerin Luzia Filemone am Donnerstag im angolanischen Rundfunk. Sie beschuldigte traditionelle Heiler, den Opfern das tödliche Gebräu verabreicht zu haben.

