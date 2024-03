Israel ruft zu Evakuierung von Shifa-Spital und Umgebung auf

Gaza - Das israelische Militär hat die Bevölkerung im Gazastreifen zur Evakuierung des Al-Shifa-Spitals in der Stadt Gaza aufgefordert. "Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, müssen Sie das Gebiet sofort verlassen", erklärte Armeesprecher Avichay Adraee am Montag im Onlinedienst X. Die Armee vollzog damit eine Kehrtwende. Zu Beginn ihrer Aktion gegen vermeintliche Terroristen hatte sie noch erklärt, eine Evakuierung sei nicht nötig. Laut der Hamas gab es Tote und Verletzte im Spital.

Inflation im Februar auf 4,3 Prozent gesunken

Wien - Die Teuerung in Österreich hat sich weiter verlangsamt. Im Februar betrug die Inflationsrate 4,3 Prozent, das ist der niedrigste Wert seit Dezember 2021. "Der Rückgang von 4,6 Prozent im Jänner auf 4,3 Prozent im Februar ist vor allem darauf zurückzuführen, dass der Preisdruck bei Lebensmitteln deutlich nachgelassen hat, auch die Preise in Restaurants sind nicht mehr ganz so stark gestiegen wie zuletzt", sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Montag.

Putin schließt Konflikt mit Westen nicht aus

Moskau/Brüssel - Der russische Machthaber Wladimir Putin (71) hat nach seiner Wiederwahl bei einer weder freien noch fairen Abstimmung die Spannungen zwischen Russland und dem Westen in einem düsteren Licht gezeichnet. Ein umfassender Konflikt mit der NATO sei nicht auszuschließen, und in diesem Fall wäre die Welt nur einen Schritt von einem Dritten Weltkrieg entfernt, erklärte Putin Sonntagabend in Moskau. Seine Truppen in der Ukraine sieht er im Vorteil.

Republik wird Signa-Sanierungsplänen heute nicht zustimmen

Wien - Für die Zukunft der von Ren� Benko gegründeten Signa-Gruppe ist heute ein entscheidender Tag - am Nachmittag stimmen die Gläubiger der Immobiliengesellschaften Signa Prime und Signa Development am Handelsgericht Wien über die vorgelegten Sanierungspläne ab. Wolfgang Peschorn, der dabei als Präsident der Finanzprokuratur die Interessen der Republik Österreich vertritt, hat bereits klargestellt: Er wird den Sanierungsplänen nicht zustimmen.

Tote bei pakistanischen Luftangriffen in Afghanistan

Kabul/Islamabad - In Afghanistan sind in der Nacht auf Montag nach Angaben der regierenden Taliban mindestens acht Menschen bei pakistanischen Luftangriffen getötet worden. Kampfjets hätten gegen 03.00 Uhr (Sonntag, 23.00 MEZ) zivile Wohnhäuser in den grenznahen Provinzen Khost und Paktika angegriffen, erklärte ein Taliban-Sprecher. Die Getöteten seien fünf Frauen und drei Kinder. Die Taliban sprachen von einem "Angriff auf die Souveränität Afghanistans" und führten Vergeltungsschläge aus.

ADX meldet Erdgasfund in Oberösterreich

Molln - Die ADX Vie GmbH - eine Tochterfirma des in Australien gelisteten Explorationsunternehmens ADX Energy - ist bei Probebohrungen in Molln (Bezirk Kirchdorf) nahe des Nationalparks Kalkalpen auf Erdgasvorkommen gestoßen. Das kondensatreiche Erdgasvorkommen liege in der vorhergesagten Tiefe von 1.452 bis 1.567 Metern und müsse nun - vor Abschluss der Bohrarbeiten - weiter vermessen und evaluiert werden, kündigte das Unternehmen in einer Presseaussendung am Montag an.

Kanzler zuversichtlich zu Start der EU-Gespräche mit Bosnien

Wien/Brüssel - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat sich zuversichtlich gezeigt, dass der EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel Grünes Licht für Beitrittsgespräche mit Bosnien-Herzegowina geben wird. Er hoffe, dass dies gelingen werde, sagte Nehammer am Montag im Hauptausschuss des Parlaments in Wien. Nach wie vor gebe es Mitgliedstaaten, die skeptisch seien. Keine Beitrittsgespräche mit Bosnien zu starten, wäre aber "ein großer Fehler".

Kostenloses Lernhilfe-Angebot wird verlängert

Wien - Das in der Corona-Zeit eingeführte kostenlose Lernhilfe-Angebot wird verlängert. Bis Ende 2026 werden dafür 14 Millionen Euro bereitgestellt, 5,5 Millionen davon stammen aus dem europäischen Sozialfonds. Mit dem Geld sollen für weitere drei Jahre 200.000 Lernstunden ermöglicht werden, wie Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Montag bei einem Medientermin im Schulzentrum Friesgasse in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ankündigte.

