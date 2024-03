Weitere Messerattacke am Reumannplatz in Wien-Favoriten

Wien - Weitere Bluttat in Wien-Favoriten: Nur wenige Stunden, nachdem Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Ort des Geschehens an einer Schwerpunktaktion der Polizei teilgenommen und die neugegründete Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Jugendkriminalität (EJK) vorgestellt hatte, ist ein Mann am Reumannplatz niedergestochen und schwer verletzt worden. Polizeisprecherin Julia Schick und Andreas Huber, Sprecher der Berufsrettung, bestätigten entsprechende Medienberichte.

ÖGB: 2023 fast 47 Mio. Überstunden ohne Geld-/Zeitausgleich

Wien - Im Vorjahr wurden wieder einmal Millionen an Überstunden geleistet, ohne dass die Beschäftigten eine Gegenleistung dafür gesehen haben, kritisiert der ÖGB mit Blick auf Zahlen der Statistik Austria. Insgesamt soll es sich um fast 47 Millionen Überstunden ohne Geld- oder Zeitausgleich gehandelt haben. "Jede vierte Überstunde ist unbezahlte Gratisarbeit, den Beschäftigten entgehen damit insgesamt 1,45 Mrd. Euro Bruttoentgelt", rechnete ÖGB-Geschäftsführerin Ingrid Reischl vor.

Joanna Bator erhält Staatspreis für Europäische Literatur

Wien/Salzburg - Die polnische Autorin Joanna Bator erhält heuer den seit 1965 vom Kulturministerium vergebenen Österreichischen Staatspreis für Europäische Literatur. Die Auszeichnung ist mit 25.000 Euro dotiert und wird der 56-Jährigen am 27. Juli im Rahmen eines Festaktes während der Salzburger Festspiele offiziell verliehen. Dies gab Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Dienstag bekannt. Joanna Bator folgt damit der Französin Marie NDiaye nach, die die Ehrung 2023 erhielt.

Bundesheerkommission leitete 278 Beschwerdeverfahren ein

Wien - Die Parlamentarische Bundesheerkommission hat im vergangenen Jahr 278 Verfahren eingeleitet. Im Wesentlichen bezogen sie sich auf Ausbildung, Dienstbetrieb, Personal- und Versorgungsangelegenheiten, wie der Vorsitzende, Abg. Robert Laimer (SPÖ) am Dienstag bei einer Pressekonferenz erklärte. Nach einem Ausreißer im Coronajahr 2020 mit 580 Beschwerden liege man mit der Anzahl "durchaus in einem Medianwert der jährlichen Beschwerden". Im Vorjahr waren es 182 nach 268 2021.

Armenien warnt vor neuem Krieg gegen Aserbaidschan

Tiflis/Stepanakert/Jerewan (Eriwan) - Ein halbes Jahr, nachdem die armenische Seite die Kontrolle über die Region Berg-Karabach an Aserbaidschan verloren hat, warnt Armeniens Ministerpräsident Nikol Paschinjan vor einem neuen Krieg mit dem Nachbarn. Sollte Armenien nicht auch der Rückgabe von vier aserbaidschanischen Dörfern zustimmen, die es seit den frühen 1990er Jahren kontrolliert, könnte es "bis Ende der Woche" zu einem Krieg kommen, zitierte ihn die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS am Dienstag.

Sechs Menschen in Spanien von Lkw überrollt und getötet

Madrid - Sechs Menschen sind bei einer Verkehrskontrolle in Spanien von einem Lkw überfahren worden und ums Leben gekommen. Der Zwischenfall ereignete sich Dienstagfrüh auf der Autobahn AP-4 unweit von Sevilla im Süden des Landes, wie der staatliche Fernsehsender RTVE unter Berufung auf die Polizeieinheit Guardia Civil berichtete. Der Fahrer sei mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Zwei Polizisten und vier Zivilisten seien ums Leben gekommen. Zudem gab es drei Schwerverletzte.

In Österreich gibt es wieder mehr alleinerziehende Mütter

Wien - Im Vorjahr gab es in Österreich 2.510.000 Familien, darunter 1.417.00 mit Kindern. Das berichtete die Statistik Austria am Dienstag. Rund jede fünfte Familie mit Nachwuchs war im Jahr 2023 eine Ein-Eltern-Familie (21,3 Prozent), die Hauptlast trugen wie in der Vergangenheit alleinerziehende Mütter. Nach einem Rückgang während der Corona-Pandemie ist dieser Anteil wieder gestiegen und lag somit zuletzt wieder nahe dem Niveau von 2019 (21,5 Prozent).

Weiteres Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein

Ramstein - US-Verteidigungsminister Lloyd Austin versichert der Ukraine die weitere Unterstützung der Vereinigten Staaten. "Die USA werden die Ukraine nicht scheitern lassen", sagte Austin zum Auftakt eines Treffens der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland. "Diese Koalition wird die Ukraine nicht scheitern lassen, die freie Welt wird die Ukraine nicht scheitern lassen."

