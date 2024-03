EU will wieder Zölle für bestimmte Agrarprodukte aus Ukraine

EU-weit/Brüssel - Die EU will zur Unterstützung europäischer Landwirte wieder Zölle auf hohe Mengen bestimmter Agrarprodukte aus der Ukraine einführen. Darauf einigten sich Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments in der Nacht auf Mittwoch in Brüssel. Konkret geht es nach Angaben des Parlaments um Eier, Geflügel und Zucker sowie Mais, Hafer, Grütze und Honig. Für diese Waren soll es künftig ein gewisses Kontingent geben, das zollfrei in die EU verkauft werden darf.

Lebenslang für Hauptangeklagten im Prozess um Macheten-Mord

Wien - Vier aus Algerien stammende Männer im Alter von 21, 22, 25 und 29 Jahren sind am Dienstagabend am Wiener Landesgericht im Prozess um den so genannten Macheten-Mord im Sinn der Anklage schuldig erkannt und zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Für den 22 Jahre alten Hauptangeklagten setzte es eine lebenslange Freiheitsstrafe. Der 21-Jährige bekam 15 Jahre, die 25 und 29 Jahre alten Männer jeweils 17 Jahre Haft.

Wohnen zentrales Thema im Nationalrat

Wien - Der Nationalrat verabschiedet am Mittwoch den ersten Teil des Wohnpakets. Ein zentraler Punkt ist, dass den Ländern ermöglicht wird, zusätzliche begünstigte Darlehen für Zwecke der Wohnbauförderung aufzunehmen. Zu den weiteren Beschlüssen zählen die Streichung von Gebühren beim Erwerb von Eigenheimen sowie eine Verlängerung des Energiekostenzuschusses für "neue Selbstständige".

Zahl der Asylanträge weiter eher niedrig

Wien - Die Zahl der Asylanträge nimmt unverändert ab. Im Februar wurden 2.183 entsprechende Ansuchen gestellt. Das sind 104 weniger als im Jänner und bedeutet ein Minus von 19 Prozent im Vergleich zum Februar 2023. Zusammengezählt gab es in den ersten beiden Monaten 2.509 Anträge weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Blinken: Gaza von akuter Ernährungsunsicherheit betroffen

Washington - Die gesamte Bevölkerung des umkämpften Gazastreifens ist nach Einschätzung von US-Außenminister Antony Blinken von akuter Ernährungsnot betroffen. Nach den anerkanntesten Bewertungen der Lage litten "100 Prozent der Bevölkerung in Gaza unter schwerwiegender akuter Ernährungsunsicherheit", sagte Blinken am Dienstag zum Abschluss eines Besuchs auf den Philippinen. "Das ist das erste Mal, dass eine ganze Bevölkerung so eingestuft wurde", fügte er hinzu.

Finnland abermals am glücklichsten - Österreich auf Platz 14

Helsinki - Zum siebenten Mal in Folge ist Finnland das Land mit der glücklichsten Bevölkerung der Erde. Das ging aus dem jährlich erscheinenden Weltglücksbericht hervor, der am Mittwoch anlässlich des Internationalen Tags des Glücks veröffentlicht wurde. In dem Bericht betrachteten Wissenschafter den Zeitraum zwischen 2021 und 2023. Bewertet wurden dabei subjektive Einschätzungen des eigenen Lebens der im Land wohnhaften Bevölkerung. Österreich rutschte von Rang elf auf Platz 14 ab.

