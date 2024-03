EU-Gipfel berät zu Bosnien-Verhandlungen, Ukraine und Nahost

Brüssel - Der EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel wird sich mit der Reaktion der EU auf die Lage in der Ukraine und in Nahost befassen. Großes Thema wird die mögliche Nutzung eingefrorener russischer Vermögensgüter zur militärischen Unterstützung der Ukraine sein. Für Österreich zentral ist die Frage, ob die Staats- und Regierungsspitzen grünes Licht für EU-Beitrittsverhandlungen mit Bosnien-Herzegowina geben. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) vertritt Österreich.

Blinken: Kommen Geisel-Deal immer näher - Hamas am Zug

Jeddah/Washington - US-Außenminister Antony Blinken hält eine Einigung in den Verhandlungen über eine Feuerpause im Gazakrieg und die Freilassung weiterer Geiseln für möglich. Man komme einem Deal "immer näher", sagte Blinken in einem Interview mit einem saudischen Fernsehsender bei seinem Besuch in Jeddah am Mittwoch. Die Differenzen zwischen den Verhandlungspartnern würden kleiner. "Ich denke, dass eine Einigung sehr gut möglich ist", sagte Blinken.

Explosionen im Zentrum von Kiew

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht auf Donnerstag in mehreren Wellen mit Raketen angegriffen worden. In der Früh waren Explosionen von Flugabwehrraketen im Stadtzentrum zu hören, wie ein Reporter berichtete. Nach mehreren Wochen Unterbrechung wurde laut ukrainischer Armee wieder die strategische Luftwaffe Russlands vom Kaspischen Meer aus eingesetzt. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko informierte über herabgestürzte Raketenteile in mehreren Stadtteilen.

Montenegro in Portugal zum Ministerpräsidenten ernannt

Lissabon - Der Sieger der vorgezogenen Parlamentswahl in Portugal, Luis Montenegro, ist zum Ministerpräsidenten ernannt worden. Das teilte die Präsidentschaft des Landes in der Nacht auf Donnerstag mit. Der 51-jährige Rechtsanwalt vom Mitte-Rechts-Bündnis Demokratische Allianz (AD) folgt damit auf den Sozialisten Ant�nio Costa, der das Amt Ende 2015 übernommen hatte. Montenegros AD hatte die Wahl gewonnen und war mit dünnem Vorsprung vor den bisher regierenden Sozialisten gelandet.

Im Jahr 2100 in fast allen Ländern niedrige Geburtenraten

Washington - Die allermeisten Länder der Welt dürften in einigen Jahrzehnten mit sehr niedrigen Geburtenraten konfrontiert sein. So schätzt ein renommiertes Expertenteam im Fachblatt "The Lancet", dass im Jahr 2100 weltweit nur noch sechs Staaten - Samoa, Tonga, Somalia, Niger, Tschad, Tadschikistan - über der Marke von 2,1 Kindern pro Frau liegen. Dieser Wert gilt allgemein als Schwelle, um die Bevölkerung durch Geburten langfristig auf einem konstanten Niveau zu halten.

Babler forderte in Berlin Milliarden-Transformationsfonds

Berlin/Wien - SPÖ-Chef Andreas Babler hat in einer programmatischen wirtschaftspolitischen Rede in Berlin seine Vision eines starken Staates formuliert, der unter anderem durch eine Millionärssteuer und die Schließung von Steuerlücken besser dotiert werden soll. Wie die SPÖ am Mittwochabend in einer Aussendung mitteilte, forderte der Oppositionsführer einen "Österreich-Transformationsfonds" im Umfang von 20 Milliarden Euro oder vier Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung.

Fed lässt Leitzins auf hohem Niveau - Senkungen in Aussicht

Washington - Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) belässt den Leitzins zum fünften Mal in Folge unverändert auf hohem Niveau. Er liegt damit weiterhin in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent, wie der Zentralbankrat am Mittwoch in Washington mitteilte. Zu diesem Satz können sich Geschäftsbanken Zentralbankgeld leihen. Die Entscheidung war erwartet worden. Der Leitzins ist damit weiterhin so hoch wie seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht mehr.

