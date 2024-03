USA mit Resolutionsforderung nach sofortiger Gaza-Feuerpause

Jeddah/Washington - Die USA haben dem UNO-Sicherheitsrat nach Angaben von Außenminister Antony Blinken einen Resolutionsentwurf vorgelegt, in dem eine "sofortige Feuerpause" im Gazastreifen gefordert wird. "Wir haben tatsächlich eine Resolution vorgelegt, die jetzt dem Sicherheitsrat vorliegt, die eine sofortige Feuerpause verbunden mit der Freilassung der Geiseln fordert", sagte Blinken am Mittwochabend dem saudi-arabischen Medium Al-Hadath. Er hoffe, dass davon ein "starkes Signal" ausgehe.

EU-Gipfel berät zu Bosnien-Verhandlungen, Ukraine und Nahost

Brüssel - Der EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel wird sich mit der Reaktion der EU auf die Lage in der Ukraine und in Nahost befassen. Großes Thema wird die mögliche Nutzung eingefrorener russischer Vermögensgüter zur militärischen Unterstützung der Ukraine sein. Für Österreich zentral ist die Frage, ob die Staats- und Regierungsspitzen grünes Licht für EU-Beitrittsverhandlungen mit Bosnien-Herzegowina geben. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) vertritt Österreich.

Zugangsbeschränkung für überlaufene Masterstudien möglich

Wien - Künftig sollen auch überlaufene Masterstudien an den Universitäten beschränkt werden dürfen. Diese Möglichkeit sieht die Regierungsvorlage einer Novelle des Universitätsgesetzes vor. Eine ähnliche Regelung gibt es bereits für Bachelor- und Diplomstudien. Ebenfalls eine Höchstgrenze dürfen die Unis für die Zahl der Zulassungsanträge pro Semester und Person festlegen - allerdings müssen weiter Anträge für mindestens fünf Studien erlaubt sein.

Explosionen im Zentrum von Kiew

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht auf Donnerstag in mehreren Wellen mit Raketen angegriffen worden. In der Früh waren Explosionen von Flugabwehrraketen im Stadtzentrum zu hören, wie ein Reporter berichtete. Nach mehreren Wochen Unterbrechung wurde laut ukrainischer Armee wieder die strategische Luftwaffe Russlands vom Kaspischen Meer aus eingesetzt. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko informierte über herabgestürzte Raketenteile in mehreren Stadtteilen.

Montenegro in Portugal zum Ministerpräsidenten ernannt

Lissabon - Der Sieger der vorgezogenen Parlamentswahl in Portugal, Luis Montenegro, ist am Mittwochabend zum Ministerpräsidenten ernannt worden. Der 51-jährige Rechtsanwalt vom Mitte-Rechts-Bündnis Demokratische Allianz (AD) folgt auf den Sozialisten Ant�nio Costa, der das Amt Ende 2015 übernommen hatte. Wegen seines knappen Sieges bei der Parlamentswahl am 10. März wird Montenegro jedoch eine Minderheitsregierung bilden müssen.

Tempo-30-Regeln der StVO-Novelle sollen Sicherheit steigern

Wien - Gemeinden und Städte können künftig einfacher Temporeduktionen auf 30 km/h umsetzen - und überwachen. Das soll eine Novelle der Straßenverkehrsverordnung (StVO) ermöglichen, die am Donnerstag per Initiativantrag im Nationalrat eingebracht wird. Das Inkrafttreten ist mit 1. Juli vorgesehen, informierte das Verkehrsministerium.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red