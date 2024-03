Nationaler Trauertag nach Terroranschlag in Russland

Moskau - Bei einem nationalen Trauertag gedenkt Russland an diesem Sonntag der mehr als 130 Opfer des Terroranschlags auf eine Konzerthalle bei Moskau. Die Terrormiliz Islamischer Staat hatte die Tat bereits in der Nacht zu Samstag für sich reklamiert, doch der russische Präsident Putin sah vielmehr eine "ukrainische Spur" hinter dem Anschlag. Kiew wies jede Beteiligung an der Tat zurück.

Täter nach Brandanschlag auf Obdachlosen ausgeforscht

Graz - Nach dem Brandanschlag auf einen 52 Jahre alten Ungarn in der Nacht auf Samstag am Grazer Lendplatz hat die Polizei am Samstagnachmittag bekanntgegeben, den Täter ausgeforscht zu haben. Der 65-jährige aus der Russischen Föderation soll ebenfalls aus dem Obdachlosenmilieu stammen und sich illegal und ohne festen Wohnsitz in Österreich aufhalten. Der Mann wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Das Opfer schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Gaza-Krieg: Annäherung bei Geiselverhandlungen

Doha/Tel Aviv/Gaza - In die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas über eine befristete Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln ist israelischen Medienberichten zufolge etwas Bewegung gekommen. Israel sei den Islamisten bei der Zahl der palästinensischen Häftlinge entgegengekommen, die gegen 40 israelische Geiseln in der Gewalt der Hamas auszutauschen wären, berichteten der Fernsehsender Channel 12 und das Portal "walla.co.il" am Samstagabend.

Präsidentschaftswahl im Senegal nach wochenlangen Unruhen

Dakar - Nach wochenlangen Unruhen im Senegal wird in dem westafrikanischen Land am Sonntag ein neuer Präsident gewählt. Die 17 Bewerber für das höchste Amt im Staate hatten nur zwei Wochen Zeit für ihren Wahlkampf, denn der Termin wurde kurzfristig angesetzt. Ursprünglich sollte am 25. Februar gewählt werden, doch dann kündigte der scheidende Präsident Macky Sall an, die Abstimmung auf Ende des Jahres zu verschieben.

Stichwahl nach Präsidentenwahl in der Slowakei nötig

Bratislava - Der Wahlsieg in der ersten Runde der slowakischen Präsidentschaftswahlen geht überraschend eindeutig an den liberalen Karrierediplomaten und Ex-Außenminister der Slowakei, Ivan Korčok. Nach Auszählung von über 99,9 Prozent der Stimmen lag Korčok mit 42,5 Prozent unerwartet deutlich vor dem Regierungskandidaten von der linksorientierten Partei Hlas (Stimme). Parlamentspräsident Peter Pellegrini kam auf nur rund 37 Prozent. Die Stichwahl findet am 6. April statt.

DSN: Österreich "wesentliches Zielland" russischer Spionage

Wien - Der österreichische Staatsschutz bestätigt, dass Österreich im Zusammenhang mit russischer Einflussnahme und Spionage ein "wesentliches Zielland" ist. "Auch in Österreich stehen Politiker bestimmter Parteien und Entscheidungsträger im Fokus der Russen, was Desinformation betrifft", sagte der DSN-Chef Omar Haijawi-Pirchner dem "Kurier" (Sonntag-Ausgabe). Spionagehandlungen von Russland seien "allgegenwärtig".

