Roter Feiertag bei Salzburger Bürgermeister-Stichwahlen

Salzburg - Die Bürgermeister-Stichwahlen am Palmsonntag in Salzburg wurden zum roten Feiertag: Die SPÖ holte nicht nur mit dem bisherigen Vizebürgermeister Bernhard Auinger die Landeshauptstadt zurück, sie eroberte auch in bisher tief-schwarzen Gemeinden die Bürgermeister-Büros. Das Finale in der Mozartstadt zwischen Auinger und dem Kommunisten Kay-Michael Dankl fiel überraschend klar aus, der SPÖ-Mann gewann mit 62,5 Prozent der Stimmen (inklusive Briefwahl).

Terroranschlag bei Moskau: Haftbefehl gegen Verdächtige

Moskau - Ein Gericht in Moskau hat am Sonntagabend die ersten Haftbefehle gegen mutmaßliche Akteure des blutigen Terroranschlags auf eine Konzerthalle nordwestlich der russischen Hauptstadt erlassen. Vier Tadschiken, die in Russland gelebt haben, wurden der Beteiligung an einem terroristischen Angriff beschuldigt. Die Verdächtigen sollen auf Anordnung des Gerichts für zwei Monate in Untersuchungshaft genommen werden. Drei Verdächtige bekannten sich schuldig.

Frankreich ruft nach Moskau-Angriff höchste Alarmstufe aus

Paris - Nach dem Anschlag auf einen Konzertsaal bei Moskau mit mehr als 130 Toten ruft die französische Regierung in ihrem Land die höchste Sicherheits-Alarmstufe aus. Dies gab Premierminister Gabriel Attal am Sonntagabend im Onlinedienst X bekannt. Neben dem Angriff bei Moskau verwies er zur Begründung auch auf "Bedrohungen, denen unser Land ausgesetzt ist".

Zwei Tote und Verletzte bei Massenkarambolage in Deutschland

Würzburg - Bei einer Massenkarambolage mit rund 40 beteiligten Fahrzeugen sind auf der A3 in der Nähe von Würzburg zwei Menschen ums Leben gekommen und 27 weitere verletzt worden. Eine 52 Jahre alte Frau und ein zweijähriges Kind starben noch am Unfallort, ein weiteres Kind musste mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte.

Japans Regierungschef will mit Kim Jong Un sprechen

Pjöngjang/Tokio - Japans Regierungschef Fumio Kishida hat nach nordkoreanischen Angaben um ein Treffen mit Machthaber Kim Jong Un gebeten. Kishida habe "kürzlich den Wunsch geäußert", Kim Jong Un zu treffen, erklärte dessen mächtige Schwester Kim Yo Jong am Montag laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. Kishida sagte seinerseits am Montag im japanischen Parlament, "Gespräche auf höchster Ebene" seien wichtig, um Probleme zu lösen.

Mondlandegerät Odysseus endgültig verstummt

Washington - Vor gut drei Wochen war dem Landegerät "Odysseus" auf dem Mond der Strom ausgegangen - nun steht fest, dass es für immer verstummt ist. Es sei nicht gelungen, das Gerät wieder "aufzuwecken", erklärte am Wochenende das US-Unternehmen Intuitive Machines. Auch nach dem Ende der Nacht auf dem Mond sei die Datenübertragung nicht wieder angesprungen.

