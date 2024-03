Kriminalität findet verstärkt im Internet statt

Wien - Die Kriminalität in Österreich hat im vergangenen Jahr leicht zugenommen, wie bei einer Pressekonferenz mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Montag bekannt gegeben wurde. Im Vergleich zum Jahr 2022 gab es um acht Prozent bzw. um 39.061 mehr Anzeigen. Hauptverantwortlich für den Anstieg sind vor allem Eigentumsdelikte wie Einbrüche, Wirtschafts- sowie Internetkriminalität. Deutlich zeigte sich, dass rund 12,5 Prozent aller Delikte bereits im Netz stattfinden.

Roter Feiertag bei Salzburger Bürgermeister-Stichwahlen

Salzburg - Die Bürgermeister-Stichwahlen am Palmsonntag in Salzburg wurden zum roten Feiertag: Die SPÖ holte nicht nur mit dem bisherigen Vizebürgermeister Bernhard Auinger die Landeshauptstadt zurück, sie eroberte auch in bisher tief-schwarzen Gemeinden die Bürgermeister-Büros. Das Finale in der Mozartstadt zwischen Auinger und dem Kommunisten Kay-Michael Dankl fiel überraschend klar aus, der SPÖ-Mann gewann mit 62,5 Prozent der Stimmen (inklusive Briefwahl).

Terroranschlag bei Moskau: Haftbefehl gegen Verdächtige

Moskau - Ein Gericht in Moskau hat am Sonntagabend die ersten Haftbefehle gegen mutmaßliche Akteure des blutigen Terroranschlags auf eine Konzerthalle nordwestlich der russischen Hauptstadt erlassen. Vier Tadschiken, die in Russland gelebt haben, wurden der Beteiligung an einem terroristischen Angriff beschuldigt. Die Verdächtigen sollen auf Anordnung des Gerichts für zwei Monate in Untersuchungshaft genommen werden. Drei Verdächtige bekannten sich schuldig.

Drei Tote bei Verkehrsunfall in der Steiermark

Pöllau - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw sind Sonntagabend nahe dem oststeirischen Pöllau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) drei Menschen ums Leben gekommen. Ein Ehepaar (61 und 59 Jahre alt) aus Wenigzell wurde laut Feuerwehr Pöllau im komplett demolierten Wagen eingeklemmt. Sie wurden von den Rettungskräften freigeschnitten, doch ihre Verletzungen waren zu schwer. Für den 17-jährigen Lenker des anderen Autos gab es ebenfalls trotz Reanimationsversuchen keine Rettung mehr.

Polizei ermittelt wegen Leichenfunds nach Autobrand in NÖ

Pressbaum - Ein Auto mit Wiener Kennzeichen ist in der Nacht auf Montag neben einem Wertstoffzentrum bei Pressbaum (Bezirk St. Pölten) in Flammen gestanden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Dabei wurde eine männliche Leiche entdeckt, sagte Polizeisprecher Stefan Loidl zur APA. Das Landeskriminalamt ermittelt, die Hintergründe waren vorerst unklar. "Die Identität des Toten steht noch nicht fest", sagte Loidl.

Tarifumstellung: Wien-Energie-Kunden erhalten Rückzahlung

Wien - Nach einer automatischen Tarifumstellung mit Preisänderungen im Herbst 2022 zahlt die Wien Energie ihren Kundinnen und Kunden nun Geld zurück. Bis zu 275 Euro könne ein Durchschnittshaushalt zurückbekommen, wie der Energieversorger am Montag mitteilte. Die konkrete Höhe ist vom jeweiligen Verbrauch abhängig, Betroffene können bis Ende Juni 2024 einen Antrag auf die Rückzahlung stellen. Die Wien Energie informiere alle betroffenen aktiven Kunden in den nächsten Tagen darüber.

Mehrere Explosionen in Kiew - Stromausfälle in Odessa

Odessa - In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind am Montagvormittag mehrere Explosionen zu hören gewesen. Kurz zuvor war Luftalarm ausgelöst worden. "Explosionen in der Hauptstadt. Begeben Sie sich umgehend in Schutzräume", schrieb der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, auf Telegram. Russische Kampfdrohnen hatten zuvor die Stromversorgung in den Gebieten Odessa und Mykolajiw in der Südukraine beschädigt. In Odessa fiel deswegen teilweise der Strom aus.

Signa - Bau-Tycoon Stumpf bietet 1 Mrd. Euro für Immo-Paket

Wien - Für die Immobilien der weitgehend insolventen Signa-Gruppe gibt es mit Georg Stumpf einen neuen potenziellen Interessenten: Der bekannte Bauunternehmer und Investor soll 1 Mrd. Euro für Immobilien der Signa Prime - konkret für das "Goldene Quartier", das Hotel Park Hyatt Vienna und das Gebäude des Verfassungsgerichtshofes in der Wiener Innenstadt sowie für das Kaufhaus Tyrol in Innsbruck - geboten haben, berichtete die "Kronen Zeitung" am Wochenende.

