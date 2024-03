Kriminalität findet verstärkt im Internet statt

Wien - Die Kriminalität in Österreich hat im vergangenen Jahr leicht zugenommen, wie bei einer Pressekonferenz mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Montag bekannt gegeben wurde. Im Vergleich zum Jahr 2022 gab es um acht Prozent bzw. um 39.061 mehr Anzeigen. Hauptverantwortlich für den Anstieg sind vor allem Eigentumsdelikte wie Einbrüche, Wirtschafts- sowie Internetkriminalität. Deutlich zeigte sich, dass rund 12,5 Prozent aller Delikte bereits im Netz stattfinden.

Italien verstärkt Polizeiüberwachung zu Ostern

Rom - Als Reaktion auf den Anschlag bei Moskau erhöht Italien vor Ostern die Sicherheitsvorkehrungen. Die Überwachung durch die Polizei werde verstärkt, teilte das Innenministerium in Rom am Montag mit. Besondere Aufmerksamkeit gelte sensiblen Zielen. Dagegen nahmen die deutschen Sicherheitsbehörden keine Änderung ihrer Einschätzung vor, was die islamistische Bedrohung betrifft. Wie aus Sicherheitskreisen in Berlin verlautete, sei diese vor dem Anschlag bereits hoch gewesen.

Putin berät am Montag über Vorgehen nach Moskauer Anschlag

Moskau - Nach dem Terroranschlag nahe Moskau mit mindestens 137 Toten will der russische Machthaber Wladimir Putin noch am Montag über weitere Maßnahmen beraten. Gegen Abend sei ein Treffen unter anderem mit Vertretern aus Sicherheitsstrukturen und anderen staatlichen Bereichen angesetzt, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. Es solle dabei auch um die Frage gehen, mit welchen Leistungen Opfer und ihre Angehörigen unterstützt werden können.

UNO: Trotz Warnungen vor Hunger in Gaza nicht mehr Hilfe

Tel Aviv/Gaza - Ungeachtet Warnungen vor einer Hungersnot im Gazastreifen kommen nach Angaben der Vereinten Nationen nicht mehr Hilfslieferungen in den umkämpften Küstenstreifen. Das UNO-Palästinenserhilfswerk UNRWA erklärte am Montag, dass in diesem Monat - bis einschließlich 23. März - täglich durchschnittlich 157 Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen gefahren seien. "Dies ist immer noch weit unter den operativen Fähigkeiten beider Grenzübergänge und dem Ziel von 500 am Tag."

Preisauftrieb bei Wohnimmobilien ging 2023 zu Ende

Wien - Der jahrelange Preisauftrieb bei Wohnimmobilien ist zu Ende. 2023 sanken die Kaufpreise von Häusern und Wohnungen im österreichweiten Schnitt um 2,6 Prozent, wie die Statistik Austria am Montag bekanntgab. Die Preise von bestehendem Wohnraum lagen dabei um 3,7 Prozent unter jenen im Jahr davor, bei neuen Wohnungen und Häusern gab es allerdings nur ein leichtes Minus von 0,1 Prozent. Am stärksten fielen die Rückgänge in Oberösterreich, Wien und Niederösterreich aus.

Jährlich 5.000 Tote durch Krankenhauskeime in Österreich

Wien - Mit steigenden Außentemperaturen ist vor geplanten Operationen spezielle Körperhygiene besonders wichtig. In Österreich sterben jährlich rund 5.000 Patienten an den Folgen von Krankenhausinfektionen. Die häufigsten davon sind postoperative Wundinfektionen, wobei das Risiko pro Grad Celsius Außentemperatur um ein Prozent steigt, hieß es am Montag in einer Aussendung. Bis zu 50 Prozent wären laut Gesellschaft für Krankenhaushygiene (ÖGKH) durch Hygienemaßnahmen zu verhindern.

Russische Armee feuerte ballistische Raketen auf Kiew ab

Odessa - Die russische Armee hat die ukrainische Hauptstadt Kiew mit ballistischen Raketen angegriffen. Bürgermeister Vitali Klitschko zufolge wurden im zentralen Stadtbezirk Petschersk vier Menschen verletzt, zwei von ihnen kamen ins Krankenhaus. Russische Kampfdrohnen hatten zuvor die Stromversorgung in den Gebieten Odessa und Mykolajiw in der Südukraine beschädigt. In Odessa fiel deswegen teilweise der Strom aus.

Bald fünf SPÖ-Bürgermeister in den Landeshauptstädten

Wien - In den Landeshauptstädten stellt nach der Stichwahl in der Stadt Salzburg künftig wieder mehrheitlich die SPÖ den Bürgermeister, nämlich insgesamt fünf. Neben dem gestrigen Wahlsieger Bernhard Auinger - der offiziell am 8. Mai angelobt wird - amtieren mit Michael Ritsch in Bregenz, Klaus Luger in Linz, Matthias Stadler in St. Pölten und Michael Ludwig in Wien sozialdemokratische Stadtchefs. Die ÖVP verfügt nur mehr über einen einzigen.

