UNO-Sicherheitsrat fordert "sofortige Waffenruhe" in Gaza

New York - Fast sechs Monate nach Beginn des Gaza-Krieges hat der UNO-Sicherheitsrat erstmals eine "sofortige Waffenruhe" im Gazastreifen gefordert. Die Vetomacht USA enthielt sich bei der Abstimmung des mächtigsten Gremiums der Vereinten Nationen am Montag in New York und ermöglichte so die Annahme der völkerrechtlich bindenden Resolution. Israel Premier Benjamin Netanyahu sagte daraufhin die geplante Reise einer israelischen Delegation in die USA ab.

Kriminalität findet verstärkt im Internet statt

Wien - Die Kriminalität in Österreich hat im vergangenen Jahr leicht zugenommen, wie bei einer Pressekonferenz mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Montag bekannt gegeben wurde. Im Vergleich zum Jahr 2022 gab es um acht Prozent bzw. um 39.061 mehr Anzeigen. Hauptverantwortlich für den Anstieg sind vor allem Eigentumsdelikte wie Einbrüche, Wirtschafts- sowie Internetkriminalität. Deutlich zeigte sich, dass rund 12,5 Prozent aller Delikte bereits im Netz stattfinden.

AUA - Weiter Unsicherheit für Passagiere im Osterverkehr

Wien/Schwechat - Bei der AUA schwebt ein 36-stündiger Streik am Gründonnerstag und Karfreitag wie ein Damoklesschwert über der bedeutenden Osterreisezeit. Grund sind die Kollektivvertragsverhandlungen für das fliegende Personal, bei denen seit Wochen keine Einigung gelingt. Die AUA muss spätestens morgen über etwaige Flugausfälle entscheiden, da die Airline für Flugstreichungen eine Vorlaufzeit braucht. "Wir können nicht in letzter Sekunde Flüge canceln", sagte eine Sprecherin zur APA.

91-jähriger Steirer überfuhr beim Reversieren eigene Ehefrau

Köflach - Ein 91-jähriger Weststeirer hat Montagvormittag in Köflach (Bezirk Voitsberg) seine eigene, 84-jährige Ehefrau überfahren und dabei getötet. Der Mann dürfte den Unfall nicht einmal bemerkt haben und fuhr ohne anzuhalten von zu Hause weg und zum Einkaufen. Passanten fanden die am Boden liegende Frau und riefen die Rettung. Die konnte aber nur noch den Tod der Pensionistin feststellen, so die Polizei.

Russische Armee feuerte ballistische Raketen auf Kiew ab

Kiew (Kyjiw) - Die russische Armee hat die ukrainische Hauptstadt Kiew mit ballistischen Raketen angegriffen. Behördenangaben zufolge wurden mindestens zehn Menschen in verschiedenen Stadtvierteln verletzt, sagte Kulturminister Rostyslaw Karandjejew. Russische Kampfdrohnen hatten zuvor die Stromversorgung in den Gebieten Odessa und Mykolajiw in der Südukraine beschädigt. In Odessa fiel deswegen teilweise der Strom aus.

Oppositionskandidat holt spektakulären Wahlsieg im Senegal

Dakar - Im Senegal ist der Oppositionskandidat Bassirou Diomaye Faye mit einer überraschend klaren Mehrheit zum Präsidenten gewählt worden. Regierungskandidat und Ex-Premierminister Amadou Ba (62) gratulierte Faye am Montag zum Sieg, noch bevor die offiziellen vorläufigen Ergebnisse der Wahl am Sonntag veröffentlicht worden waren. Erstmals in der Geschichte des westafrikanischen Landes ist damit ein neuer Präsident bereits im ersten Wahlgang gewählt worden.

Putin berät am Montag über Vorgehen nach Moskauer Anschlag

Moskau - Nach dem Terroranschlag nahe Moskau mit mindestens 137 Toten will der russische Machthaber Wladimir Putin noch am Montag über weitere Maßnahmen beraten. Gegen Abend sei ein Treffen unter anderem mit Vertretern aus Sicherheitsstrukturen und anderen staatlichen Bereichen angesetzt, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. Es solle dabei auch um die Frage gehen, mit welchen Leistungen Opfer und ihre Angehörigen unterstützt werden können.

Schauspieler Fritz Wepper mit 82 Jahren verstorben

München - Schauspieler Fritz Wepper ist tot. Der gebürtige Münchner starb am Montag im Alter von 82 Jahren, wie sein Anwalt und guter Freund Norman Synek der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Er sei friedlich eingeschlafen. Das sagte auch Weppers Ehefrau der "Bild"-Zeitung. Wepper hatte die vergangenen Tage in einem Hospiz in Oberbayern verbracht.

