Julian Assange darf gegen Auslieferung an USA berufen

London - WikiLeaks-Gründer Julian Assange darf gegen einen Beschluss Großbritanniens zu seiner Auslieferung an die USA Berufung einlegen. Das entschied der britische High Court am Dienstag. Dem in London inhaftierten 52-Jährigen droht in den USA eine langjährige Haftstrafe, weil seine Enthüllungsplattform vertrauliche Informationen über das Vorgehen des US-Militärs veröffentlichte. Unterstützer sehen ihn dagegen als Journalisten, der mutmaßliche Kriegsverbrechen aufgedeckt hat.

Brückeneinsturz in US-Stadt Baltimore nach Schiffskollision

Washington/Baltimore (Maryland) - In der Stadt Baltimore im US-Bundesstaat Maryland ist am Dienstag eine über 2,5 Kilometer lange Autobahnbrücke eingestürzt, nachdem sie von einem Schiff gerammt worden war. Erste Notrufe erreichten die Polizei nach eigenen Angaben in der Nacht um 1.35 Uhr (Ortszeit, 6.35 Uhr MEZ). Laut Polizei und Feuerwehr stürzte die Brücke zu großen Teilen ein. Mehrere Fahrzeuge und bis zu 20 Menschen seien in die Tiefe gestürzt.

Winterurlaub in Österreich bisher gut gebucht

Wien - Die heurige Wintersaison ist bisher gut gelaufen - dafür sorgte auch der starke Buchungsschub in den Semesterferien. Zwischen November 2023 und Februar 2024 legten die Nächtigungen in den Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,9 Prozent auf 50,6 Millionen zu, wie vorläufige Daten der Statistik Austria von heute, Dienstag, zeigen. Nur etwa 11 Millionen Nächtigungen davon entfielen auf Urlauber aus dem Inland - ein Plus von nur 3,6 Prozent.

Hamas hält an ursprünglichem Waffenstillstandsvorschlag fest

Ramallah - Die radikal-islamische Palästinensergruppe Hamas will an ihrem ursprünglichen Vorschlag für einen Waffenstillstand festhalten. Das teilte die Extremistenorganisation den internationalen Vermittlern in Kairo am Montag mit. Sie pocht demnach weiterhin auf einen umfassenden Abzug aller israelischen Truppen aus dem Gazastreifen und die Rückkehr vertriebener Palästinenser an ihre Heimatorte. Zudem fordert die Hamas einen "echten Gefangenenaustausch".

Angeklagte Pflegekraft mit Erinnerungslücken in Mordprozess

Ried im Innkreis - Eine 24-jährige Pflegekraft, die am 5. Oktober 2023 in Geretsberg (Bezirk Braunau) einen von ihr betreuten 82-Jährigen erstochen haben soll, hat sich am Dienstag in Ried im Innkreis wegen Mordes vor einem Geschworenengericht verantworten müssen. Sie hatte mit vorgeblichen Erinnerungslücken an die Tat zu kämpfen. Zusätzlich zu einer Strafe wurde von der Staatsanwaltschaft auch die Unterbringung in einem forensisch-psychiatrischen Zentrum beantragt.

Waffenverbotszone wird am Wiener Reumannplatz eingerichtet

Wien - Eine seit längerem geforderte Waffenverbotszone am Reumannplatz und in angrenzenden Bereichen in Wien-Favoriten kommt. Sie werde in den kommenden Tagen eingerichtet, hieß es im Innenministerium zur APA. Die Maßnahme kommt, nachdem es in der Vorwoche bei Messerattacken in dem Grätzl mehrere teils schwer Verletzte gegeben hat. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bezeichnete die Maßnahme als "ersten Schritt".

Salzburg-Wahl: Auinger holte fast alle ÖVP-Stimmen

Wien - Der SPÖ-Kandidat Bernhard Auinger dürfte den Bürgermeistersessel in der Stadt Salzburg den Stimmen der ÖVP-Wähler verdanken. Er setzte sich in der Stichwahl mit 62,5 Prozent der Stimmen deutlich gegen den Kommunisten Kay-Michael Dankl durch. Wie eine Analyse des Statistik-Professors Erich Neuwirth zeigt, wählten in etwa 8.500 Personen und damit nahezu all jene, die im ersten Wahlgang beim ÖVP-Mann Florian Kreibich ihr Kreuz machten, im zweiten Urnengang Auinger.

Partei VOLT brachte Elefant vor das Parlament

Wien - Mit einem drei Meter großen aufblasbaren Elefanten vor dem Parlament hat auch die paneuropäische Partei VOLT am Dienstag mit dem Sammeln von Unterstützungserklärungen für den Antritt bei der EU-Wahl begonnen. Die Spitzenkandidaten Nini Tsiklauri und Alexander Harrer zeigten sich bei der Aktion zuversichtlich, dass die Liste es diesmal auf den Stimmzettel in Österreich schafft. Erklärtes Ziel der länderübergreifenden Partei ist der Einzug von 23 Mandataren ins EU-Parlament.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red