AUA-Streik führt zu ersten Flugausfällen

Wien/Schwechat - Passagiere der Austrian Airlines (AUA) müssen vor Ostern umplanen. Der KV-Streit bei der AUA führt von Donnerstagfrüh bis Freitagmittag zu Flugausfällen. Aufgrund eines Streikbeschlusses der Gewerkschaft vida streicht die AUA am Gründonnerstag und Karfreitag insgesamt 400 Flüge. Betroffen sind vor allem der Flughafen Wien, aber auch Bundesländerflughäfen wie Innsbruck, Salzburg, Graz oder Klagenfurt. Das Unternehmen spricht von 50.000 betroffenen Fluggästen.

Taucher bergen zwei Leichen nach Brückeneinsturz in den USA

Baltimore (Maryland) - Nach dem Einsturz einer großen Autobahnbrücke im Hafen der US-Stadt Baltimore haben Einsatzkräfte zwei Tote aus dem Wasser geborgen. Die Polizei des Bundesstaates Maryland teilte am Mittwochabend (Ortszeit) mit, Taucher hätten die Leichen der 26 und 35 Jahre alten Männer aus einem Pickup-Truck in sieben Meter Tiefe gezogen. Bei den Toten soll es sich laut "Washington Post" um zwei der sechs vermissten Bauarbeiter handeln.

Mindestens vier Tote bei russischen Angriffen in der Ukraine

Belgorod - Bei russischen Angriffen auf den Süden und Osten der Ukraine sind am Mittwoch nach Behördenangaben mindestens vier Menschen getötet und rund 30 weitere verletzt worden. Allein durch den Einschlag eines Lenkflugkörpers in mehrere Wohnhäuser in der ostukrainischen Großstadt Charkiw starb demnach mindestens ein Mensch, 19 weitere wurden verletzt.

Mehrere Tote nach israelischen Luftangriffen im Libanon

Beirut - Bei Gefechten zwischen der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz im Libanon und Israel sind mindestens 16 Menschen getötet worden. Die Hisbollah sowie die mit ihr verbündete Amal-Bewegung und die Gruppe Jamaa Islamija meldeten am Mittwoch insgesamt 15 Tote durch israelische Angriffe. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom hatte zuvor nach Beschuss aus dem Libanon den Tod eines Zivilisten in der Stadt Kirjat Shmona gemeldet.

USA: Neues Treffen mit Israel zu Rafah-Offensive geplant

Tel Aviv/Washington - Die US-Regierung hat Pläne bestätigt, einen neuen Termin für Gespräche mit einer israelischen Delegation über die umstrittene geplante Offensive in Rafah zu finden. Das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu habe zugestimmt, sagte US-Präsidialamtssprecherin Karine Jean-Pierre am Mittwoch. Zuvor war eine entsprechende Delegationsreise in die USA von Israel abgesagt worden, weil Washington kein Veto gegen eine UN-Resolution zu einer Feuerpause eingelegt hatte.

Erdbeben in Norditalien auch in Kärnten spürbar

Triest/Klagenfurt - In Norditalien hat am Mittwochabend die Erde gebebt. Wie der Österreichische Erdbebendienst mitteilte, wurde um 22:19 Uhr im Raum Villa Santina (Region Friaul-Julisch Venetien) eine Magnitude von 4,8 registriert. Die Erdstöße seien auch "schwach bis deutlich" im österreichischen Bundesland Kärnten spürbar gewesen. Eine knappe halbe Stunde später (22:45 Uhr) ereignete sich demnach ein Nachbeben (Magnitude 2,6). Dieses sei in Kärnten ebenfalls "schwach" wahrgenommen worden.

