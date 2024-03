AUA-Streik führt zu ersten Flugausfällen

Wien/Schwechat - Der 36-stündige Streik des Bordpersonals der Austrian Airlines hat in der Nacht auf Donnerstag begonnen und zu ersten Flugausfällen geführt. Aufgrund eines Beschlusses der Gewerkschaft vida streicht die AUA am Gründonnerstag und Karfreitag insgesamt 400 Flüge. Betroffen sind vor allem der Flughafen Wien, aber auch Bundesländerflughäfen wie Innsbruck, Salzburg, Graz oder Klagenfurt. Das Unternehmen spricht von 50.000 betroffenen Fluggästen.

Erneut nächtliche Luftangriffe auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russische Armee hat auch in der Nacht auf Donnerstag Ziele in der Ukraine mit Raketen und Kampfdrohnen beschossen. Der Bürgermeister der ostukrainischen Stadt Charkiw, Ihor Terechow, berichtete in der Nacht zweimal von Explosionen. Menschen kamen nach ersten Angaben nicht zu Schaden. Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben bei russischen Luftangriffen in der Nacht 26 von 28 Kampfdrohnen abgeschossen.

17.000 tote Hasen pro Jahr im Straßenverkehr

Wien - Jährlich werden in Österreich mehr als 17.000 Hasen von Kraftfahrzeugen niedergefahren und getötet. Darauf machten Verkehrsclub Österreich (VCÖ) und die Naturschutzorganisation WWF wie immer vor Ostern aufmerksam. Insgesamt wurden zuletzt pro Jahr mehr als 70.000 Wildtiere Opfer des Straßenverkehrs, wie die von der Statistik Austria erfassten Meldungen an die Bezirkshauptmannschaften zeigen. VCÖ und WWF kritisieren in dem Zusammenhang den starken Bodenverbrauch in Österreich.

Taucher bergen zwei Leichen nach Brückeneinsturz in den USA

Baltimore (Maryland) - Nach dem Einsturz einer großen Autobahnbrücke im Hafen der US-Stadt Baltimore haben Einsatzkräfte zwei Tote aus dem Wasser geborgen. Die Polizei des Bundesstaates Maryland teilte am Mittwochabend (Ortszeit) mit, Taucher hätten die Leichen der 26 und 35 Jahre alten Männer aus einem Pickup-Truck in sieben Meter Tiefe gezogen. Bei den Toten soll es sich laut "Washington Post" um zwei der sechs vermissten Bauarbeiter handeln.

Vier Tote nach Messerangriff in den USA

Washington - Bei einem Messerangriff in den USA sind vier Menschen ums Leben gekommen, darunter auch ein 15-jähriges Mädchen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Angreifer am Mittwochnachmittag an mehreren Orten in der Stadt Rockford im US-Bundesstaat Illinois auf seine Opfer eingestochen. Neben der 15-Jährigen wurden demnach eine 63-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 22 und 49 Jahren getötet.

Früherer US-Senator Lieberman gestorben

Washington - Der ehemalige US-Senator und erste jüdische Kandidat für den Posten des Vizepräsidenten, Joe Lieberman, ist im Alter von 82 Jahren in New York gestorben. Ursache seien "Komplikationen nach einem Sturz" gewesen, zitierten US-Medien die Familie des Politikers am Mittwoch. Lieberman war lange Jahre Senator für den Bundesstaat Connecticut und stand im Präsidentschaftswahlkampf 2000 an der Seite des demokratischen Kandidaten Al Gore.

Japanische Mondsonde sendet wieder Bilder

Tokio - Die japanische Mondsonde Slim hat nach ihrer zweiten zweiwöchigen Mond-Nacht neue Bilder zurück zur Erde gesandt. "Wir haben gestern Abend eine Antwort von Slim erhalten, in der bestätigt wird, dass Slim seine zweite Nacht erfolgreich abgeschlossen hat", erklärte die japanische Weltraumbehörde Jaxa am Donnerstag im Onlinedienst X. "Wir haben mit der Navigationskamera unter anderem für kurze Zeit Bilder der üblichen Szenerie aufgenommen", hieß es weiter.

Mehrere Tote nach israelischen Luftangriffen im Libanon

Beirut - Bei Gefechten zwischen der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz im Libanon und Israel sind mindestens 16 Menschen getötet worden. Die Hisbollah sowie die mit ihr verbündete Amal-Bewegung und die Gruppe Jamaa Islamija meldeten am Mittwoch insgesamt 15 Tote durch israelische Angriffe. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom hatte zuvor nach Beschuss aus dem Libanon den Tod eines Zivilisten in der Stadt Kirjat Shmona gemeldet.

