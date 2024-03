Große Waffenverbotszone in Wien-Favoriten ab Samstag

Wien - Die nach den jüngsten Bluttaten in Wien-Favoriten angekündigte Waffenverbotszone am Reumannplatz tritt am Wochenende in Kraft und umfasst gleich Dutzende Häuserblöcke auf beiden Seiten der Favoritenstraße bis zur Südseite des Hauptbahnhofs. Die Maßnahme gilt ab 8.00 Uhr am Karsamstag, teilte die Wiener Polizei am Donnerstag mit. Stadt Wien und Polizei präsentierten indes mobile Büros in Klein-Lkw am Reumann- und Keplerplatz als Anlaufstelle für die Bevölkerung.

AUA-Streik führt zu ersten Flugausfällen

Wien/Schwechat - Der 36-stündige Streik des Bordpersonals der Austrian Airlines hat in der Nacht auf Donnerstag begonnen und zu ersten Flugausfällen geführt. Aufgrund eines Beschlusses der Gewerkschaft vida streicht die AUA am Gründonnerstag und Karfreitag insgesamt 400 Flüge. Betroffen sind vor allem der Flughafen Wien, aber auch Bundesländerflughäfen wie Innsbruck, Graz oder Klagenfurt. Das Unternehmen spricht von 50.000 betroffenen Fluggästen.

CO2-Emissionen in Österreich 2023 um 5,3 Prozent gesunken

Wien - Laut vorläufiger Bilanz des Umweltbundesamtes sind in Österreich 2023 um 5,3 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen worden als im Jahr davor. "Dieser deutliche Rückgang bedeutet, dass wir uns punktgenau auf dem Weg zur Klimaneutralität im Jahr 2040 befindet", sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Donnerstag vor Journalisten in Wien. Detaillierte Daten und eine genaue Zuteilung zu den verursachenden Sektoren würden im Sommer nachgeliefert.

Lenker von Autokran starb bei Absturz von A10 bei Villach

Villach - Der 55-jährige Lenker eines Autokrans ist Donnerstagfrüh bei einem schweren Verkehrsunfall bei Villach ums Leben gekommen. Das dutzende Tonnen schwere Fahrzeug war kurz nach dem Oswaldibergtunnel von einer Brücke der Tauernautobahn (A10) gestürzt, der Autokran begann zu brennen. Einsatzkräften von mehreren Feuerwehren gelang es, den Mann unter widrigsten Umständen zu bergen, er starb aber kurze Zeit später, teilte die Hauptfeuerwache Villach mit.

Schulden 2023 um 20,4 Milliarden Euro gestiegen

Wien - Der öffentliche Schuldenstand hat sich laut Statistik Austria im Jahr 2023 um 20,4 Milliarden Euro auf 371,1 Milliarden Euro erhöht. "Der Österreichische Staat hat im Jahr 2023 mehr Geld ausgegeben als je zuvor", kommentierte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas in einer Aussendung. Die öffentlichen Ausgaben seien auf einen Rekordwert von 248,8 Mrd. Euro angewachsen - etwa durch die Anpassung von Gehältern und Pensionen sowie Maßnahmen gegen die Energiekrise.

Putin: Planen keinen Angriff auf ein NATO-Land

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin verfolgt nach eigenen Angaben keine Pläne für einen Angriff auf ein NATO-Land. Russland habe nicht vor, einen Staat des transatlantischen Militärbündnisses anzugreifen, auch nicht Polen, die baltischen Staaten oder Tschechien. "Wir haben keine aggressiven Absichten gegenüber diesen Staaten", sagte er beim Besuch eines Stützpunkts der russischen Luftwaffe in der nordwestlichen Stadt Torschok.

Osterwochenende könnte ersten Sommertag des Jahres bringen

Wien - Das Osterwochenende wird sich nicht nur sehr frühlingshaft präsentieren, sondern könnte auch den ersten Sommertag des Jahres bringen. Wie Geosphere Austria am Donnerstag prognostizierte, werden am Samstag vereinzelt mindestens 25 Grad gemessen werden. Solche Sommertage im März sind selten und kamen zuletzt u.a. 2021, 2017, 2016, 2006 und 2004 vor. Normalerweise ist es erst Mitte April so weit, den frühsten Sommertag gab es am 18. März 2004 mit 25,3 Grad in Pottschach.

Papst zelebriert Chrisammesse im Petersdom

Vatikanstadt - Der Papst hat am Gründonnerstag die Chrisammesse im Petersdom mit Priestern aus der Diözese Rom und der vatikanischen Kurie gefeiert. Diese Messe bildet den Auftakt zu den großen liturgischen Feiern rund um Ostern. Bei der Messe wurden heilige Öle geweiht, die für Taufen, Firmungen, Krankensalbungen sowie Weihen verwendet werden. Der Papst, der zuletzt wegen einer Bronchitis wiederholt Termine abgesagt hatte, wurde mit dem Rollstuhl bis zum Altar geschoben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red