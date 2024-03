AUA-Streik - Gewerkschaft rechnet mit längerem Konflikt

Wien/Schwechat - Vor dem Hintergrund des Donnerstagfrüh gestarteten 36-stündigen Streiks des Bordpersonals der Austrian Airlines hat AUA-Chefin Annette Mann Gewerkschaft und Betriebsrat abermals dazu aufgefordert, ihre Forderungen zu überdenken. Die Gewerkschaft zeigte sich nach dem Statement der Vorständin enttäuscht, man stelle sich auf eine längere Auseinandersetzung ein. Einen neuen Termin für Verhandlungen gibt es laut Gewerkschaft derzeit nicht, der Streik dauert noch bis Freitagmittag.

Riesige Waffenverbotszone in Wien-Favoriten ab Samstag

Wien - Die nach den jüngsten Bluttaten in Wien-Favoriten angekündigte Waffenverbotszone am Reumannplatz tritt am Wochenende in Kraft und umfasst gleich Dutzende Häuserblöcke auf beiden Seiten der Favoritenstraße bis zur Südseite des Hauptbahnhofs. Die Maßnahme gilt ab 8.00 Uhr am Karsamstag, teilte die Wiener Polizei am Donnerstag mit. Stadt Wien und Polizei präsentierten indes mobile Büros in Klein-Lkw am Reumann- und Keplerplatz als Anlaufstelle für die Bevölkerung.

Raab will mit Leitkultur "Grundkonsens" stärken

Wien - Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) beginnt mit der Ausgestaltung einer österreichischen "Leitkultur". In einer Expertenrunde am Donnerstag sei Thema, wie der Grundkonsens des Zusammenlebens gestärkt werden könne, sagte sie zuvor mit Verweis auf Zuwanderer aus anderen Kulturen. Die Definition einer Leitkultur setzte sich die ÖVP in ihrem Österreichplan zum Ziel. Grüne und SPÖ kritisierten im Vorfeld, dass die Rechtswissenschafterin Katharina Pabel Teil der Runde ist.

Familie Benko Privatstiftung ist insolvent

Wien/Innsbruck - Die Familie Benko Privatstiftung mit Sitz in Innsbruck ist pleite. Die Stiftung rund um den Gründer der Immobiliengruppe Signa, Ren? Benko, hat am Donnerstag beim Landesgericht Innsbruck laut Eigenangaben einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahren eingebracht. Gemeinsam mit dem zu bestellenden Insolvenzverwalter sei es das Ziel der Stiftungsvorstände, die weiteren Maßnahmen bzw. erforderlichen Schritte umzusetzen, so ein Sprecher der Stiftung.

Einsatz in Polen gegen russisches Spionagenetzwerk

Warschau - Die polnische Spionageabwehr ABW hat am Donnerstag einen Einsatz gegen ein russisches Spionagenetzwerk bekannt gegeben. Ein Sprecher der Behörde teilte im Onlinedienst X mit, die Aktivitäten des russischen Netzwerkes richteten sich gegen Länder und Institutionen der EU. Bei dem Einsatz habe es in Warschau und in der südlichen Stadt Tychy Hausdurchsuchungen und Befragungen gegeben.

CO2-Emissionen in Österreich 2023 um 5,3 Prozent gesunken

Wien - Laut vorläufiger Bilanz des Umweltbundesamtes sind in Österreich 2023 um 5,3 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen worden als im Jahr davor. "Dieser deutliche Rückgang bedeutet, dass wir uns punktgenau auf dem Weg zur Klimaneutralität im Jahr 2040 befindet", sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Donnerstag vor Journalisten in Wien. Detaillierte Daten und eine genaue Zuteilung zu den verursachenden Sektoren würden im Sommer nachgeliefert.

Nach Busunfall in Deutschland Ermittlungen gegen Fahrer

Leipzig - Nach dem schweren Busunglück auf der Autobahn 9 bei Leipzig ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Busfahrer. Der Vorwurf gegen den 62-Jährigen lautet auf fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung, wie ein Sprecher der Behörde am Donnerstag sagte. Ob der Mann bereits vernommen wurde, konnte der Sprecher nicht sagen.

Sicherheitspanne bei Europol in Den Haag

Den Haag - Personalakten hochrangiger Mitarbeiter von Europol sind in Den Haag nach Medienberichten an einem öffentlichen Ort gefunden worden. Eine Sprecherin der EU-Polizeibehörde bestätigte am Donnerstag den Vorfall. Im Sommer 2023 seien einige Personalakten aus der Zentrale in Den Haag verschwunden. "Betriebsdaten über die Haupttätigkeit von Europol waren nie betroffen", heißt es in der Erklärung.

