AUA-Streik - Gewerkschaft rechnet mit längerem Konflikt

Wien/Schwechat - Vor dem Hintergrund des Donnerstagfrüh gestarteten 36-stündigen Streiks des Bordpersonals der Austrian Airlines hat AUA-Chefin Annette Mann Gewerkschaft und Betriebsrat abermals dazu aufgefordert, ihre Forderungen zu überdenken. Die Gewerkschaft zeigte sich nach dem Statement der Vorständin enttäuscht, man stelle sich auf eine längere Auseinandersetzung ein. Einen neuen Termin für Verhandlungen gibt es laut Gewerkschaft derzeit nicht, der Streik dauert noch bis Freitagmittag.

Insolvenz über Familie Benko Privatstiftung wurde eröffnet

Wien/Innsbruck - Nun hat auch die Familie Benko Privatstiftung eine Milliardenpleite hingelegt. Die Stiftung rund um Signa-Firmengründer Ren� Benko beantragte am Gründonnerstag in Eigeninitiative ein Konkursverfahren am Landesgericht Innsbruck, das Insolvenzrichter Hannes Seiser auch bereits eröffnet hat, wie die Kreditschutzverbände KSV1870, AKV und Creditreform am späteren Nachmittag bestätigten. Die 2001 von Ingeborg und Ren� Benko gegründete Stiftung ist mit 1,12 Mrd. Euro überschuldet.

Raab will mit Leitkultur "Grundkonsens" stärken

Wien - Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) beginnt mit der Ausgestaltung einer österreichischen "Leitkultur". In einer Expertenrunde am Donnerstag sei Thema, wie der Grundkonsens des Zusammenlebens gestärkt werden könne, sagte sie zuvor mit Verweis auf Zuwanderer aus anderen Kulturen. Die Definition einer Leitkultur setzte sich die ÖVP in ihrem Österreichplan zum Ziel. Grüne und SPÖ kritisierten im Vorfeld, dass die Rechtswissenschafterin Katharina Pabel Teil der Runde ist.

Riesige Waffenverbotszone in Wien-Favoriten ab Samstag

Wien - Die nach den jüngsten Bluttaten in Wien-Favoriten angekündigte Waffenverbotszone am Reumannplatz tritt am Wochenende in Kraft und umfasst gleich Dutzende Häuserblöcke auf beiden Seiten der Favoritenstraße bis zur Südseite des Hauptbahnhofs. Die Maßnahme gilt ab 8.00 Uhr am Karsamstag, teilte die Wiener Polizei am Donnerstag mit. Stadt Wien und Polizei präsentierten indes mobile Büros in Klein-Lkw am Reumann- und Keplerplatz als Anlaufstelle für die Bevölkerung.

WKStA kann sichergestellte Daten des Kanzleramts auswerten

Wien - Eineinhalb Jahren nach der Sicherstellungsanordnung von Daten im Bundeskanzleramt im Rahmen von Ermittlungen in der ÖVP-Inseratenaffäre können diese nun von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ausgewertet werden. Die Datensätze seien bis auf wenige Dateien vollständig entsiegelt und der WKStA übergeben worden, teilte das Landesgericht für Strafsachen Wien laut ORF.at am Donnerstag mit. Die WKStA bestätigte die Entsiegelung.

FTX-Gründer Bankman-Fried muss 25 Jahre in Haft

New York - Der Gründer der kollabierten Kryptobörse FTX wird die kommenden Jahrzehnte hinter Gittern verbringen. In dem milliardenschweren Betrugsprozess gegen Sam Bankman-Fried setzte der Richter Lewis Kaplan das Strafmaß am Donnerstag auf 25 Jahre fest, nachdem eine Jury den 32-Jährigen im November für schuldig befunden hatte.

Osterreiseverkehr: 16 Kilometer Stau auf der A10 in Salzburg

Salzburg/Puch bei Hallein/Golling - Der Osterreiseverkehr hat am Gründonnerstag auf der Tauernautobahn in Salzburg in Fahrtrichtung Villach vor dem Tunnel-Baustellenbereich für kilometerlange Staus gesorgt. Am Nachmittag bildete sich von Golling bis Puch bei Hallein ein Rückstau von rund 16 Kilometern, was stundenlange Wartezeiten zur Folge hatte. "Das ist derzeit mit Abstand der längste Stau in ganz Österreich", sagte ein ÖAMTC-Sprecher zur APA. "Die Anfahrtszeit ist schon auf drei Stunden gestiegen."

Wiener Börse schließt vor dem Osterwochenende gut behauptet

Wien - An der Wiener Börse gab es am letzten Handelstag der Woche nur wenig Bewegung. Der ATX schloss am Donnerstag mit einem kleinen Plus von 0,35 Prozent und 3.535,79 Punkten. Auch andere Börsen zeigten sich nur wenig bewegt. Viele Anleger dürften vor den Feiertagen und den am Freitag anstehenden Inflationsdaten nicht aktiv gewesen sein. OMV-Aktien gewannen nach einer Empfehlung 2,2 Prozent. Semperit legten sogar über 10 Prozent zu. Immofinanz verloren nach Zahlen 3,6 Prozent.

