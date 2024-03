AUA-Streik geht bis Freitagmittag weiter

Wien/Schwechat - Das AUA-Bordpersonal hat seinen Streik am Karfreitag fortgesetzt. Nach hunderten Ausfällen gestern fallen heute erneut zahlreiche Flüge aus. Doch ein Ende des 36-stündigen Warnstreiks ist mit 12:00 Uhr Mittag in Sicht. Vorerst, denn der Streit schwelt bisher weiter und die Belegschaft plant für Donnerstag, 4. April, schon wieder eine Betriebsversammlung, die zu neuen Ausfällen führen könnte.

Verfügbare Einkommen im vergangenen Jahr gesunken

Wien - Das verfügbare Einkommen der österreichischen Haushalte ist 2023 aufgrund der Teuerung leicht gesunken. Zwar stiegen die Einkommen nominell um 7,6 Prozent, real ergab sich im Vorjahresvergleich jedoch ein Minus von 0,5 Prozent, wie die Statistik Austria am Freitag in einer Aussendung mitteilte. Der inflationsbereinigte private Konsum ging laut den vorläufigen Daten in derselben Periode um 0,3 Prozent zurück. Ebenso leicht gesunken ist unterdessen die Sparquote.

Aktivisten: Mindestens 42 Tote bei Luftangriffen in Syrien

Damaskus - In Syrien sind bei schweren Luftangriffen in der Provinz Aleppo nach Angaben von Aktivisten mindestens 42 Menschen getötet worden. Unter den Todesopfern seien neben syrischen Armeeangehörigen auch mindestens sechs Mitglieder der libanesischen Hisbollah, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien am Freitag mit. Demnach galten die mutmaßlich israelischen Angriffe einem Raketendepot der Schiitenorganisation Hisbollah.

Papst Franziskus feiert Kreuzweg am Kolosseum in Rom

Vatikanstadt - Papst Franziskus wird an diesem Karfreitag den traditionellen Kreuzweg am Kolosseum in Rom feiern. Bei der Andacht am Abend (21.15 Uhr) wird an das Leiden und Sterben von Jesus Christus erinnert. Eine Prozession führt im Beisein des Oberhauptes der katholischen Kirche über 14 Stationen und stellt den Leidensweg Jesu Christi nach. Vor der eindrucksvollen Kulisse des Kolosseums wird dabei ein symbolisches Kreuz getragen.

Neue russische Angriffe auf Energieversorgung in der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Russland hat nach ukrainischen Angaben in der Nacht auf Freitag wieder gezielt Teile der Energie-Infrastruktur in der Ukraine angegriffen. "Heiz- und Wasserkraftwerke in zentralen und westlichen Regionen wurden beschädigt", teilte der Netzbetreiber Ukrenergo im Kurznachrichtendienst Telegram mit. In der südöstlichen Region Dnipropetrowsk sei es deswegen zu Notabschaltungen gekommen.

Handy und Internet wird für viele per 1. April teurer

Wien - Auch wenn die Inflation hierzulande zuletzt leicht abgeschmolzen ist, wird sich die immense Teuerung der vergangenen Monate per 1. April nun in vielen Handy- und Internettarifen von Frau und Herrn Österreicherin niederschlagen. Grund dafür sind vertraglich vorgesehene Tariferhöhungen im Ausmaß der Jahresinflation. Je nach Tarif betragen die jährlichen Mehrkosten heuer laut der Vergleichsplattform "durchblicker" durchschnittlich 19 Euro im Mobilfunk und 30 Euro fürs Internet.

Wieder schwerer Busunfall in Deutschland

Düsseldorf - Nach einem Busunglück mit mehr als 20 Verletzten auf der Autobahn 44 in Nordrhein-Westfalen klären die Ermittler, wie es zum zweiten Mal binnen weniger Tage zu einem solchen Unfall auf deutschen Autobahnen kommen konnte. In der Nacht auf Freitag verunglückte eine Reisegruppe mit Schülern eines Berufskollegs auf dem Rückweg von einem Ausflug nach England. Ihr doppelstöckiger Reisebus kam bei Werl von der Autobahn ab, fuhr in den Straßengraben und stürzte auf die Seite.

