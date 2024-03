Ex-Verfassungsbeamter Egisto Ott festgenommen

Wien/Aschheim - Der frühere Verfassungsschützer Egisto Ott ist am Freitag unter Spionage-Verdacht festgenommen worden. Das bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek, der APA, nachdem zuerst der "Falter" (Online) darüber berichtet hatte. Gegen Ott werde von der Wiener Anklagebehörde wegen Amtsmissbrauchs und geheimen Nachrichtendiensts zum Nachteil Österreichs ermittelt, teilte Bussek mit.

AUA-Streik geht bis Freitagmittag weiter

Wien/Schwechat - Das AUA-Bordpersonal hat seinen Streik am Karfreitag fortgesetzt. Nach hunderten Ausfällen gestern fallen heute erneut zahlreiche Flüge aus. Doch ein Ende des 36-stündigen Warnstreiks ist mit 12:00 Uhr Mittag in Sicht. Vorerst, denn der Streit schwelt bisher weiter und die Belegschaft plant für Donnerstag, 4. April, schon wieder eine Betriebsversammlung, die zu neuen Ausfällen führen könnte.

Camorra-Boss "Sandokan" will mit Justiz zusammenarbeiten

Rom - Der inhaftierte Camorra-Boss Francesco Schiavone hat sich erstmals zur Zusammenarbeit mit der Justiz als Kronzeuge entschlossen. Dies berichtete die Tageszeitung "Cronache di Caserta" am Freitag. Der Anführer des blutrünstigen neapolitanischen Casalesi-Clans, der nach dem malaysischen Helden Sandokan benannt ist, hat sich Berichten zufolge entschlossen, mit der neapolitanischen Staatsanwaltschaft zu kooperieren, nachdem er 26 Jahre im Gefängnis verbracht hat.

Leistbarkeit von Wohnraum seit 2004 fast halbiert

Wien - Dass die Leistbarkeit von Wohnraum im langfristigen Vergleich stark gesunken ist, zeigt nun auch eine Analyse der Bank Austria. 2023 gab es aber erstmals seit 2004 einen leichten Rückgang der Immobilienpreise - wegen der EZB-Geldpolitik und Verschärfung der Immo-Kreditvergabe. Doch seit 2004 hat sich den Angaben zufolge die Leistbarkeit von Wohnraum beinahe halbiert. Sie brach um 45 Prozent ein.

Gewessler und Zadić stützen "Spitzenkandidat" Kogler

Innsbruck/Wien - Innsbrucks Grünen-Bürgermeister Georg Willi hat sich "offen" gezeigt, wer die Grünen in die kommende Nationalratswahl führen soll. "Wir haben jedenfalls drei super Leute. Das werden die kommenden Monate zeigen", sagte Willi im APA-Gespräch und nannte neben Vizekanzler Werner Kogler auch Justizministerin Alma Zadić und Verkehrsministerin Leonore Gewessler. Die beiden letzteren reagierten daraufhin und betonten, dass der Spitzenkandidat Kogler heiße.

Papst Franziskus feiert Kreuzweg am Kolosseum in Rom

Vatikanstadt - Papst Franziskus wird an diesem Karfreitag den traditionellen Kreuzweg am Kolosseum in Rom feiern. Bei der Andacht am Abend (21.15 Uhr) wird an das Leiden und Sterben von Jesus Christus erinnert. Eine Prozession führt im Beisein des Oberhauptes der katholischen Kirche über 14 Stationen und stellt den Leidensweg Jesu Christi nach. Vor der eindrucksvollen Kulisse des Kolosseums wird dabei ein symbolisches Kreuz getragen.

Verfügbare Einkommen im vergangenen Jahr gesunken

Wien - Das verfügbare Einkommen der österreichischen Haushalte ist 2023 aufgrund der Teuerung leicht gesunken. Zwar stiegen die Einkommen nominell um 7,6 Prozent, real ergab sich im Vorjahresvergleich jedoch ein Minus von 0,5 Prozent, wie die Statistik Austria am Freitag in einer Aussendung mitteilte. Der inflationsbereinigte private Konsum ging laut den vorläufigen Daten in derselben Periode um 0,3 Prozent zurück. Ebenso leicht gesunken ist unterdessen die Sparquote.

Aktivisten: Mindestens 42 Tote bei Luftangriffen in Syrien

Damaskus - In Syrien sind bei schweren Luftangriffen in der Provinz Aleppo nach Angaben von Aktivisten mindestens 42 Menschen getötet worden. Unter den Todesopfern seien neben syrischen Armeeangehörigen auch mindestens sechs Mitglieder der libanesischen Hisbollah, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien am Freitag mit. Demnach galten die mutmaßlich israelischen Angriffe einem Raketendepot der Schiitenorganisation Hisbollah.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red