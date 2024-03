17 Verletzte bei Kreuzfahrtschiff-Unfall in Oberösterreich

Aschach an der Donau - Ein bulgarisches Kreuzfahrtschiff ist in der Nacht auf Samstag in Aschach an der Donau (Bezirk Eferding) im Schleusenbereich gegen eine Betonmauer geprallt. 17 der rund 160 Passagiere wurden dabei verletzt, elf in Krankenhäuser gebracht, so erste Informationen der Polizei. Das Schiff war von Bayern Richtung Linz unterwegs, als es offensichtlich kurzzeitig manövrierunfähig war.

Selenskyj: Ohne US-Hilfen müssen wir schrittweise weichen

Washington/Kiew (Kyjiw) - Eine weitere Blockade von US-Militärhilfen im Kongress wird nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu einem schrittweisen Rückzug ukrainischer Streitkräfte führen. "Wenn es keine US-Unterstützung gibt, bedeutet das, dass wir keine Flugabwehr haben, keine Patriot-Raketen, keine Störsender für die elektronische Kriegsführung, keine 155-Millimeter-Artilleriegeschosse", sagte Selenskyj der "Washington Post".

Holzmann: Europa könnte Zinswende noch vor USA einläuten

Wien/Frankfurt - Für den Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und EZB-Rat, Robert Holzmann, könnte die Zinswende in Europa früher kommen als bisher kolportiert - eventuell sogar noch vor der Zinswende in den USA. "Europa könnte die Zinsen früher senken als die USA", sagte Holzmann im Interview mit der "Kronen Zeitung" (Samstagsausgabe). "In Europa wächst die Wirtschaft langsamer als in den USA. Dadurch könnte es sein, dass sich die Preisentwicklung bei uns stärker abschwächt."

Waffenverbotszone in Wien-Favoriten in Kraft

Wien - Nach mehreren Bluttaten mit Messern ist in Wien-Favoriten am Karsamstag eine weitreichende Waffenverbotszone in Kraft getreten. Die Verordnung gilt rund um die Uhr und vorerst bis 30. Juni. Umfasst sind mehrere Häuserblöcke um die Fußgängerzone Favoritenstraße und damit die Hotspots Reumann- und Keplerplatz. Neben klassischen Waffen ist auch das Mitführen von sonstigen gefährlichen Gegenständen, die geeignet sind "Gewalt gegen Menschen oder Sachen auszuüben", untersagt.

Uhren werden eine Stunde auf Sommerzeit vorgestellt

Wien - In der Nacht auf Sonntag wird auf die mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) umgestellt. Um 2.00 Uhr sollten alle Funkuhren auf 3.00 Uhr springen, an den anderen muss händisch gedreht werden. Auf die Normalzeit (MEZ) wird am letzten Wochenende im Oktober zurückgewechselt. Wie es mit der - an und für sich beschlossenen - Abschaffung der Zeitumstellung in der EU weitergeht, ist nach wie vor unklar. Der Ball liegt noch immer beim EU-Ministerrat, zuständig sind die Verkehrsminister.

Luxus-Verdacht in Peru: Anwesen der Präsidentin durchsucht

Lima - Im Rahmen von Ermittlungen wegen ungerechtfertigter Bereicherung ist das Haus der peruanischen Präsidentin Dina Boluarte in der Nacht auf Samstag durchsucht worden. Die Staatschefin wird verdächtigt, eine Sammlung von Luxusuhren nicht in ihrem Vermögen angegeben zu haben. Polizeiangaben zufolge waren 40 Beamte und Richter im Einsatz, "um das Haus zu durchsuchen und die Rolex-Uhren" sicherzustellen.

Pkw in der Steiermark mit Zug kollidiert

Halbenrain - In Halbenrain im Bezirk Südoststeiermark ist am Freitagabend ein Pkw mit einem Zug kollidiert. Der Autolenker wurde nach Angaben der Polizei unbestimmten Grades verletzt. Der 54-Jährige fuhr gegen 20.15 Uhr mit seinem Pkw auf der Gemeindestraße von Donnersdorf kommend in Richtung B 69. Bei der kurz vor der Bundesstraße befindlichen Eisenbahnkreuzung dürfte er das Stoppschild und den herannahenden Zug übersehen haben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red