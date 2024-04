COFAG-Ausschuss doch ohne Benko

Wien - Dem COFAG-U-Ausschuss ist für Donnerstag sein prominentester Zeuge abhanden gekommen. Schon in den Tagen zuvor rätselten nicht nur die Abgeordneten, ob Ren� Benko die Befragung im Parlament als ersten öffentlichen Auftritt seit dem Crash der Signa-Gruppe nutzen wird. Die Antwort, die viele schon erwartet hatten, kam dann am Vorabend: in einem Schreiben teilte Benkos Anwalt der Parlamentsdirektion mit, dass Benko am Donnerstag nicht erscheinen wird.

AUA-Betriebsrat berät über weiteres Vorgehen im KV-Streit

Wien/Schwechat - Die Belegschaft der Austrian Airlines (AUA) tritt am Donnerstag um 09.00 Uhr zu einer Betriebsversammlung zusammen. Beraten wird dabei über die weitere Vorgehensweise im Konflikt um einen neuen Kollektivvertrag für das Bordpersonal. Die Fronten waren zuletzt verhärtet, nach einem Streik in der vergangenen Woche schloss die Gewerkschaft vida weitere Arbeitsausstände nicht aus. Wegen der Versammlung fallen 92 Flüge aus, 8.000 Fluggäste sind betroffen.

Kanzler Nehammer trifft Frankreichs Präsident Macron

Paris/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) reist am Donnerstag nach Paris, wo er von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfangen wird. Bei dem Arbeitsgespräch sollen vor allem die geopolitische Lage und aktuelle Themen im Vorfeld des EU-Gipfels Mitte April besprochen werden. Bei seinem zweiten Paris-Besuch binnen weniger Wochen will der Kanzler aber auch wirtschaftspolitische Themen in den Fokus rücken. Frankreich ist für Österreich der viertwichtigste Exportmarkt in der EU.

Angeblich größte Digitalkamera der Welt fertig

Palo Alto (Kalifornien) - Wissenschafter in den USA haben nach eigenen Angaben die größte Digitalkamera der Welt gebaut. Die Kamera, an der das Team in einem Labor im US-Staat Kalifornien mehrere Jahre lang arbeiteten, sei etwa so groß wie ein Kleinwagen und drei Tonnen schwer, teilte das National Accelerator-Labor in Palo Alto am Mittwoch mit. Die größte Linse der Kamera hat einen Durchmesser von fast 1,60 Metern. Das Konstrukt soll in der Astronomie zum Einsatz kommen.

"Meat Exhaustion Day": Österreicher essen zu viel Fleisch

Wien - Herr und Frau Österreicher essen zu viele Schnitzel bzw. generell zu viel Fleisch - und haben damit bereits am 7. April die für das ganze Jahr empfohlene Menge verspeist, machte "Vier Pfoten" am Donnerstag auf den entsprechenden "Meat Exhaustion Day" aufmerksam. "Fast vier Mal soviel Fleisch wie empfohlen - das ist alarmierend", betonte Kampagnenleiterin Veronika Weissenböck. In Deutschland ist es erst am 21. April so weit, in der Schweiz am 6. Mai.

NATO feiert in Brüssel 75. Geburtstag

Brüssel - Die NATO feiert an diesem Donnerstag in Brüssel ihr 75-jähriges Bestehen. Bei einer Zeremonie im Hauptquartier in Brüssel wollen Generalsekretär Jens Stoltenberg und die Außenminister der mittlerweile 32 Mitgliedstaaten an die Erfolge des Verteidigungsbündnisses erinnern und den Zusammenhalt beschwören.

Mindestens fünf Tote bei russischem Luftangriff auf Charkiw

Kiew (Kyjiw)/Brüssel - Während der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj angesichts befürchteter, neuer russischer Offensiven in seinem Land die westlichen Verbündeten einmal mehr mit Nachdruck um Hilfe für einen Sieg im Krieg gegen den großen Nachbarn gebeten hat, haben nach Angaben der Behörden der ukrainischen Region Charkiw russische Drohnen am frühen Donnerstagmorgen Wohnhäuser in der zweitgrößten Stadt der Ukraine angegriffen. Es gab mindestens fünf Tote.

Filmfestival Diagonale eröffnet mit Beckermanns "Favoriten"

Graz - Das Grazer Filmfestival Diagonale geht mit der Eröffnung am Donnerstag mit zahlreichen Veränderungen in die neue Ausgabe. So wurde etwa der Eröffnungstag von Dienstag auf Donnerstag verlegt, gestartet wird mit Ruth Beckermanns "Favoriten" als Österreich-Premiere am Donnerstagabend (4. April) in der Helmut List-Halle. Die bis Dienstag, 9. April, dauernde Diagonale 2024 ist die erste, die das neue Intendanten-Duo Dominik Kamalzadeh und Claudia Slanar verantwortet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red