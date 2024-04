Kind auf Video in Wien nicht vermisstes Mädchen aus Serbien

Wien - Bei dem Kind, das in der Wiener Innenstadt gefilmt worden ist, handelt es sich nicht um das vermisste Mädchen aus Serbien. Wie die Polizei Donnerstagfrüh bekannt gab, konnten die Identitäten der Personen auf den Bildern geklärt und Kontakt mit diesen aufgenommen werden. Ein Zusammenhang mit dem Vermisstenfall kann "eindeutig und ohne jeden Zweifel ausgeschlossen werden", so die Polizei.

AUA streicht wegen Betriebsversammlung 92 Flüge

Wien/Schwechat - Im Streit um einen neuen Kollektivvertrag für das AUA-Bordpersonal bleiben Geschäftsführung und Belegschaft auf Kollisionskurs. Nach dem 36-stündigen Streik in der vergangenen Woche fallen heute (Donnerstag) wegen einer Betriebsversammlung neuerlich 92 Flüge aus, 8.000 Passagiere sind betroffen. Die Gewerkschaft vida schließt auch weitere Streiks nicht aus - nächste Woche soll weiterverhandelt werden.

Bergarbeiter nach Erdbeben in Taiwan gerettet

Taipeh - Bergarbeiter, die nach dem Erdbeben in Taiwan abgeschnittenen waren, sind nach Behördenangaben befreit worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnten die 64 Kumpel aus einem Steinbruch im Osten der Insel kurz nach Donnerstagmittag (Ortszeit) in Sicherheit gebracht werden. Zuvor hatten Rettungskräfte bereits sechs Arbeiter, die in einem anderen Steinbruch festsaßen, per Hubschrauber aus dem Gebiet gebracht. Die Zahl der Verletzten stieg auf 1.058, die der Toten blieb bei neun.

Tote bei schweren Gefechten im Iran

Teheran - Im Südosten des Irans haben Militante einen Großangriff auf Stützpunkte der mächtigen Revolutionsgarden (IRGC) verübt. Acht Angreifer und fünf Sicherheitskräfte seien getötet worden, sagte Vize-Innenminister Majid Mirahmadi am Donnerstag laut Nachrichtenagentur IRNA. Die Attacken erfolgten in der Nacht auf Donnerstag auf Militäreinrichtungen in den Städten Rask und Chahbahar der Provinz Sistan und Baluchistan. Staatsmedien berichteten von einem "vereitelten Terrorangriff".

Spionage-Paragraph soll verschärft werden

Wien - Justizministerin Alma Zadic (Grüne) kündigt einen Gesetzesentwurf zur Verschärfung des Spionage-Paragraphen an. Künftig soll Spionage von ausländischen Nachrichtendiensten hierzulande nicht nur dann strafbar sein, wenn sie sich gegen österreichische Interessen richtet, sondern auch wenn andere Staaten oder internationale Organisationen ausgekundschaftet werden, hieß es aus dem Justizministerium gegenüber der APA. Der Koalitionspartner ÖVP unterstützt das Ansinnen.

Zahl der gestohlenen Fahrräder stieg im Vorjahr wieder

Wien - Die Zahl der Fahrraddiebstähle ist in Österreich erstmals seit 2014 wieder gestiegen. Insgesamt wurden 2023 laut Angaben des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) zehn Prozent mehr Räder entwendet als noch 2022. Das entsprach 18.566 offiziell gemeldeten entwendeten Bikes, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. 60 Prozent der Delikte passierten in den Landeshauptstädten. Eine Ausnahme bildete Wien: Dort wurden 2023 fast sieben Prozent weniger Fahrräder gestohlen als noch 2022.

Mindestens fünf Tote bei russischem Luftangriff auf Charkiw

Kiew (Kyjiw)/Brüssel - Während der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj angesichts befürchteter, neuer russischer Offensiven in seinem Land die westlichen Verbündeten einmal mehr mit Nachdruck um Hilfe für einen Sieg im Krieg gegen den großen Nachbarn gebeten hat, haben nach Angaben der Behörden der ukrainischen Region Charkiw russische Drohnen am frühen Donnerstagmorgen Wohnhäuser in der zweitgrößten Stadt der Ukraine angegriffen. Es gab mindestens fünf Tote.

Kanzler Nehammer trifft Frankreichs Präsident Macron

Paris/Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) reist am Donnerstag nach Paris, wo er von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfangen wird. Bei dem Arbeitsgespräch sollen vor allem die geopolitische Lage und aktuelle Themen im Vorfeld des EU-Gipfels Mitte April besprochen werden. Bei seinem zweiten Paris-Besuch binnen weniger Wochen will der Kanzler aber auch wirtschaftspolitische Themen in den Fokus rücken. Frankreich ist für Österreich der viertwichtigste Exportmarkt in der EU.

