AUA streicht wegen Betriebsversammlung 92 Flüge

Wien/Schwechat - Im Streit um einen neuen Kollektivvertrag für das AUA-Bordpersonal bleiben Geschäftsführung und Belegschaft auf Kollisionskurs. Nach dem 36-stündigen Streik in der vergangenen Woche fallen heute (Donnerstag) wegen einer Betriebsversammlung neuerlich 92 Flüge aus, 8.000 Passagiere sind betroffen. Die Gewerkschaft vida schließt auch weitere Streiks nicht aus - nächste Woche soll weiterverhandelt werden.

Statt Benko nun FMA-Chef im Fokus des COFAG-Ausschusses

Wien - Statt Investor Ren� Benko steht nun FMA-Chef Eduard Müller im Interesse des COFAG-U-Ausschusses. Er soll nicht nur Kenntnis über Steuerverfahren der Signa-Gruppe haben, sondern auch involviert gewesen sein. Bereits in seinem Eingangsstatement wies er jede Schuld von sich. "Ich weiß, dass ich mir nichts vorzuwerfen habe, außer, dass ich einen Menschen, mit dem ich zusammengearbeitet habe, nicht durchschaut hab'", so Müller über Thomas Schmid, ohne ihn namentlich zu nennen.

Servicegebühren bei Ö-Ticket laut OLG rechtswidrig

Wien - Im jahrelangen Streit um von der Ticketplattform Ö-Ticket verrechnete Servicegebühren für den Kauf von Eintrittskarten gibt es ein neues Gerichtsurteil: Das Oberlandesgericht Wien (OLG) bestätigte nun die Gesetzeswidrigkeit der Gebühren, wie es am Donnerstag in einer Aussendung heißt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Tote bei schweren Gefechten im Iran

Teheran - Im Südosten des Irans haben Militante einen Großangriff auf Stützpunkte der mächtigen Revolutionsgarden (IRGC) verübt. 15 Angreifer und fünf Sicherheitskräfte seien getötet worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Donnerstag unter Berufung auf den Kommandant der IRGC-Bodenstreitkräfte, Mohammad Pakpour. Die Attacken erfolgten in der Nacht auf Donnerstag auf Militäreinrichtungen in den Städten Rask und Chahbahar der Provinz Sistan und Baluchistan.

Mindestens fünf Tote bei russischem Luftangriff auf Charkiw

Kiew (Kyjiw)/Brüssel - Während der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj angesichts befürchteter, neuer russischer Offensiven in seinem Land die westlichen Verbündeten einmal mehr mit Nachdruck um Hilfe für einen Sieg im Krieg gegen den großen Nachbarn gebeten hat, haben nach Angaben der Behörden der ukrainischen Region Charkiw russische Drohnen am frühen Donnerstagmorgen Wohnhäuser in der zweitgrößten Stadt der Ukraine angegriffen. Es gab mindestens fünf Tote.

Spionage-Paragraph soll verschärft werden

Wien - Justizministerin Alma Zadic (Grüne) kündigt einen Gesetzesentwurf zur Verschärfung des Spionage-Paragraphen an. Künftig soll Spionage von ausländischen Nachrichtendiensten hierzulande nicht nur dann strafbar sein, wenn sie sich gegen österreichische Interessen richtet, sondern auch wenn andere Staaten oder internationale Organisationen ausgekundschaftet werden, hieß es aus dem Justizministerium gegenüber der APA. Der Koalitionspartner ÖVP unterstützt das Ansinnen.

Bergarbeiter nach Erdbeben in Taiwan gerettet

Taipeh - Bergarbeiter, die nach dem Erdbeben in Taiwan abgeschnittenen waren, sind nach Behördenangaben befreit worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnten die 64 Kumpel aus einem Steinbruch im Osten der Insel kurz nach Donnerstagmittag (Ortszeit) in Sicherheit gebracht werden. Zuvor hatten Rettungskräfte bereits sechs Arbeiter, die in einem anderen Steinbruch festsaßen, per Hubschrauber aus dem Gebiet gebracht. Die Zahl der Verletzten stieg auf 1.058, die der Toten blieb bei neun.

Zwei Zebra-Fohlen tollen durch ihr Schönbrunner Gehege

Wien - Bei den Burchell-Zebras im Tiergarten Schönbrunn gibt es doppelten Nachwuchs. Am 22. und 27. März ist in der Nacht je ein Fohlen zur Welt gekommen und hat das Pfleger-Team bei der Morgenroutine im Stall erwartet. Mittlerweile erkunden die beiden bereits die Außenanlage, berichtete der Zoo am Donnerstag.

