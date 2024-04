Journalistin Föderl-Schmid kann Doktortitel behalten

Wien - Das Ergebnis der Überprüfung der Dissertation der stv. Chefredakteurin der "Süddeutschen Zeitung" und Ex-"Standard"-Chefredakteurin Alexandra Föderl-Schmid aus dem Jahr 1996 durch die Uni Salzburg liegt vor: Demnach sei "kein relevantes wissenschaftliches Fehlverhalten" festzustellen gewesen, wie die Uni am Donnerstagvormittag mitteilte.

AUA streicht wegen Betriebsversammlung 92 Flüge

Wien/Schwechat - Im Streit um einen neuen Kollektivvertrag für das AUA-Bordpersonal bleiben Geschäftsführung und Belegschaft auf Kollisionskurs. Nach dem 36-stündigen Streik in der vergangenen Woche fallen heute (Donnerstag) wegen einer Betriebsversammlung neuerlich 92 Flüge aus, 8.000 Passagiere sind betroffen. Die Gewerkschaft vida schließt auch weitere Streiks nicht aus - nächste Woche soll weiterverhandelt werden.

Statt Benko nun FMA-Chef im Fokus des COFAG-Ausschusses

Wien - Statt Investor Ren� Benko steht nun FMA-Chef Eduard Müller im Interesse des COFAG-U-Ausschusses. Er soll nicht nur Kenntnis über Steuerverfahren der Signa-Gruppe haben, sondern auch involviert gewesen sein. Bereits in seinem Eingangsstatement wies er jede Schuld von sich. "Ich weiß, dass ich mir nichts vorzuwerfen habe, außer, dass ich einen Menschen, mit dem ich zusammengearbeitet habe, nicht durchschaut hab'", so Müller über Thomas Schmid, ohne ihn namentlich zu nennen.

Vermisstes Mädchen in Serbien laut Medien offenbar getötet

Wien/Belgrad - Im Vermisstenfall um ein kleines Mädchen in Serbien sollen zwei festgenommene Männer die Tötung des Kleinkindes gestanden haben. Die von der Polizei gefassten Verdächtigen wollen die Ermittler nun zur Leiche der Einjährigen führen, berichteten serbische Online-Medien und das zweisprachige Nachrichtenportal "Kosmo" aus Wien am Donnerstag. Zuvor hatte die Wiener Polizei bestätigt, dass es sich bei einem am Karsamstag in Wien gefilmten Mädchen nicht um die Gesuchte handelt.

Stoltenberg pocht zu NATO-Jubiläum auf Geschlossenheit

Brüssel - Die NATO hat am Donnerstag ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert. Bei einer Zeremonie im Hauptquartier in Brüssel mahnte Generalsekretär Jens Stoltenberg den Zusammenhalt zwischen Nordamerika und Europa ein. "Zwei Weltkriege, der Kalte Krieg und jede Herausforderung, mit der wir seitdem konfrontiert waren, haben uns gelehrt, dass wir einander brauchen", sagte der Norweger vor den versammelten Außenministern der 32 Bündnisstaaten.

RBI-Chef Strobl sieht Strabag-Deal auf Schiene

Wien/Moskau - Der Chef der Raiffeisen Bank International (RBI), Johann Strobl, sieht den geplanten Strabag-Deal, mit dem das Institut eingefrorene Gewinne aus Russland holen will, auf Kurs. "Wir glauben weiterhin, dass eine derartige Transaktion zulässig und möglich ist", sagte er am Donnerstag bei der Hauptversammlung in Wien. Ein gelungener Deal wäre ein "Zwischenschritt" mit Blick auf den Abbau des Engagements in Russland. Einen Zeitpunkt für den Vollzug könne er aber nicht nennen.

Wissenschaft-Protest gegen ÖVP-Klimapolitik in Wien

Wien - Rund 100 Wissenschafterinnen und Wissenschafter haben sich am Donnerstag in der Früh vor der ÖVP-Parteizentrale in der Wiener Lichtenfelsgasse versammelt, um gegen die Klimapolitik der Bundesregierung von VP-Kanzler Karl Nehammer zu protestieren. Unter dem Motto "Sicherheitsrisiko Klimakrise: Sachverstand statt Hausverstand" übten die "Scientists For Future" scharfe Kritik, speziell an der Volkspartei, die zu einer "klimaleugnenden Bewegung", geworden sei, wie erklärt wurde.

Neuerliche Aufregung um Wolfssichtung im Mühlviertel

Windhaag bei Freistadt - Eine neuerliche Wolfssichtung im Mühlviertel sorgt für Aufregung in Oberösterreich. Eine 13-Jährige soll beim Joggen am Ostersonntag auf zwei Wölfe getroffen und von einem sogar ein Stück verfolgt worden sein. Im zuständigen Agrarressort des Landes Oberösterreich stuft man die Schilderungen den Mädchens als glaubwürdig ein und befürchtet, dass es sich mittlerweile um die zweite Generation von Tieren handelt, die zu wenig Scheu vor dem Menschen zeigen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red