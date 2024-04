Müller putzt sich in COFAG-Ausschuss an Schmid ab

Wien - Der ehemalige Sektionschef im Finanzministerium und nunmehrige FMA-Chef Eduard Müller ist am Donnerstag im COFAG-U-Ausschuss unter anderem zu Steuerverfahren der Signa-Gruppe und mutmaßliche Interventionen befragt worden. Müller dementierte, für Ren� Benko interveniert zu haben, und betonte, sich im damaligen Generalsekretär Thomas Schmid getäuscht zu haben. Schmid habe im Hintergrund die Fäden gezogen.

AUA streicht wegen Betriebsversammlung 92 Flüge

Wien/Schwechat - Im Streit um einen neuen Kollektivvertrag für das AUA-Bordpersonal bleiben Geschäftsführung und Belegschaft auf Kollisionskurs. Nach dem 36-stündigen Streik in der vergangenen Woche fallen heute (Donnerstag) wegen einer Betriebsversammlung neuerlich 92 Flüge aus, 8.000 Passagiere sind betroffen. Die Gewerkschaft vida schließt auch weitere Streiks nicht aus - nächste Woche soll weiterverhandelt werden.

Stoltenberg pocht zu NATO-Jubiläum auf Geschlossenheit

Brüssel/London - Die NATO hat am Donnerstag ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert. Bei einer Zeremonie im Hauptquartier in Brüssel mahnte Generalsekretär Jens Stoltenberg den Zusammenhalt zwischen Nordamerika und Europa ein. "Zwei Weltkriege, der Kalte Krieg und jede Herausforderung, mit der wir seitdem konfrontiert waren, haben uns gelehrt, dass wir einander brauchen", sagte der Norweger vor den versammelten Außenministern der 32 Bündnisstaaten.

Vermisstes Mädchen in Serbien laut Medien offenbar getötet

Wien/Belgrad - Im Vermisstenfall um ein kleines Mädchen in Serbien sollen zwei festgenommene Männer die Tötung des Kleinkindes gestanden haben. Die von der Polizei gefassten Verdächtigen wollen die Ermittler nun zur Leiche der Einjährigen führen, berichteten serbische Online-Medien und das zweisprachige Nachrichtenportal "Kosmo" aus Wien am Donnerstag. Zuvor hatte die Wiener Polizei bestätigt, dass es sich bei einem am Karsamstag in Wien gefilmten Mädchen nicht um die Gesuchte handelt.

Journalistin Föderl-Schmid kann Doktortitel behalten

Wien - Das Ergebnis der Überprüfung der Dissertation der stv. Chefredakteurin der "Süddeutschen Zeitung" und Ex-"Standard"-Chefredakteurin Alexandra Föderl-Schmid aus dem Jahr 1996 durch die Uni Salzburg liegt vor: Demnach sei "kein relevantes wissenschaftliches Fehlverhalten" festzustellen gewesen, wie die Uni am Donnerstagvormittag mitteilte.

Tote bei schweren Gefechten im Iran

Teheran - Im Südosten des Irans haben Militante einen Großangriff auf Stützpunkte der mächtigen Revolutionsgarden (IRGC) verübt. 16 Angreifer und 11 Sicherheitskräfte seien getötet worden, berichteten die staatlichen Nachrichtenagenturen IRNA und Tasnim am Donnerstag. Die Attacken erfolgten in der Nacht auf Donnerstag auf Militäreinrichtungen in den Städten Rask und Chahbahar der Provinz Sistan und Baluchistan. Die Rede war von einem "vereitelten Terrorangriff".

Wissenschaft-Protest gegen ÖVP-Klimapolitik in Wien

Wien - Rund 100 Wissenschafterinnen und Wissenschafter haben sich am Donnerstag in der Früh vor der ÖVP-Parteizentrale in der Wiener Lichtenfelsgasse versammelt, um gegen die Klimapolitik der Bundesregierung von VP-Kanzler Karl Nehammer zu protestieren. Unter dem Motto "Sicherheitsrisiko Klimakrise: Sachverstand statt Hausverstand" übten die "Scientists For Future" scharfe Kritik, speziell an der Volkspartei, die zu einer "klimaleugnenden Bewegung", geworden sei, wie erklärt wurde.

70 Bergarbeiter nach Erdbeben in Taiwan gerettet

Taipeh - Am Tag nach dem schwersten Erdbeben seit fast 25 Jahren in Taiwan haben die Behörden ihre Suche nach Vermissten fortgesetzt. 70 Bergarbeiter, die stundenlang in zwei Steinbrüchen festsaßen, konnten in Sicherheit gebracht werden, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Sechs Arbeiter wurde per Hubschrauber aus dem Gebiet geflogen. Die Zahl der Verletzten stieg auf mehr als 1.060. Außerdem fanden die Helfer eine weitere Leiche, womit die Zahl der Toten auf zehn stieg.

